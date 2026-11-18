O‘zbekistonlik yosh sotuvchi xizmati bilan xorijliklarni lol qoldirdi (video)
O‘zbekistonlik yosh sotuvchi kungaboqar urug‘i (semechka) savdosidagi xushmuomalaligi va ingliz tilida muloqot qilishi bilan xorijlik mijozlarning e’tiborini tortdi. Uning mijozlarga ko‘rsatgan xizmati aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda iliq fikrlar uyg‘otmoqda.
Videoda xorijlik mijozlar semechka sotib olish uchun kelganida, bolaning darhol o‘rnidan turib, ularning oldiga chiqqani aks etgan. U avval qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib salom beradi, so‘ng mijozlar bilan ingliz tilida muloqotga kirishadi.
Xaridor qaysi urug‘ yaxshiroq ekanini so‘raganida, yosh sotuvchi sifatlisini ko‘rsatib, tavsiya beradi. Shundan so‘ng mijozga 20 ming so‘mlik semechka tortib beradi.
Videoda ayniqsa bolaning xorijlik mijozlar bilan ingliz tilida gaplashishi, mahsulot haqida tushuntirish berishi va xushmuomalaligi e’tiborni tortadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham uning savdo madaniyati, odobi va tirishqoqligiga iliq fikrlar bildirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…