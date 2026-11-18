MacBook Neo va Air modellarining bugungi narxlari
Apple noutbuklarining 2026 yil 18 noyabr holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatdan MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 va MacBook Air M5 modellari o‘rin olgan. Narxlar xotira hajmi, ekran o‘lchami va ranglarga qarab farq qiladi.
MacBook Neo 2026 (yangi model):
• 8/256 GB Citrus — 709 dollar
• 8/256 GB Silver — 719 dollar
• 8/256 GB Indigo — 719 dollar
• 8/256 GB Blush — 719 dollar
• 8/512 GB — 819 dollar
MacBook Air M4, 13 dyuym (2025):
• 16/256 GB — 1179 dollar (chegirmada)
• 16/512 GB — 1189 dollar
• 16/1 TB — 1549 dollar
• 24/512 GB — 1399 dollar (chegirmada)
MacBook Air M4, 15 dyuym (2025):
• 16/256 GB — 1399 dollar (chegirmada)
• 16/512 GB — 1429 dollar (chegirmada)
• 16/1 TB — 1699 dollar
• 24/512 GB — 1619 dollar
MacBook Air M5, 13 dyuym (2026, yangi model):
• 16/512 GB — 1199 dollar
• 16/1 TB — 1519 dollar (chegirmada)
MacBook Air M5, 15 dyuym (2026, yangi model):
• 16/512 GB — 1459 dollar (chegirmada)
• 16/1 TB — 1799 dollar
• 24/1 TB — 2199 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 18 noyabr holatiga tegishli. Noutbuklar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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