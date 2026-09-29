NVIDIA rahbari uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi
NVIDIA kompaniyasi rahbari Jensen Xuang o‘z uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi. U buni texnologiyalar sabab ayrim ma’lumotlarni xotirada saqlashga ehtiyoj kamaygani bilan izohladi.
Xuang bu haqda The New York Times jurnalisti Ezra Kleyn bilan suhbatda gapirgan. Suhbat davomida sun’iy intellektdan foydalanish ayrim ko‘nikmalarning susayishiga olib kelishi mumkinligi muhokama qilingan.
NVIDIA rahbari o‘zining ham uy manzilini bilmasligini aytgan. U bir necha yil avval avtomobiliga yonilg‘i quyayotganida undan pochta indeksi so‘ralgani va o‘sha paytda uni eslay olmagani haqida misol keltirgan. Shuningdek, u telefon raqamini ham yoddan bilmasligini ta’kidlagan.
Xuangning fikricha, ayrim ma’lumotlarni yodda saqlash zarurati kamayishi tabiiy jarayon. Uning ta’kidlashicha, ba’zi ko‘nikmalarni texnologiyalarga topshirish evaziga insonlar kelajakda tizimli fikrlash, ijodkorlik va boshqa muhim qobiliyatlarga ko‘proq e’tibor qaratishi mumkin.
Shu bilan birga, suhbatda barcha ko‘nikmalarni texnologiyaga topshirish to‘g‘ri emasligi ham ta’kidlangan. Ayrim qobiliyatlar insonning diqqatini jamlashi va ijodiy fikrlashi uchun muhim bo‘lib qolishi mumkin.
Izohlar 0
…