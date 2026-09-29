NVIDIA rahbari uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi

·36·Dunyo
NVIDIA rahbari uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi

NVIDIA kompaniyasi rahbari Jensen Xuang o‘z uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi. U buni texnologiyalar sabab ayrim ma’lumotlarni xotirada saqlashga ehtiyoj kamaygani bilan izohladi.

Xuang bu haqda The New York Times jurnalisti Ezra Kleyn bilan suhbatda gapirgan. Suhbat davomida sun’iy intellektdan foydalanish ayrim ko‘nikmalarning susayishiga olib kelishi mumkinligi muhokama qilingan.

NVIDIA rahbari o‘zining ham uy manzilini bilmasligini aytgan. U bir necha yil avval avtomobiliga yonilg‘i quyayotganida undan pochta indeksi so‘ralgani va o‘sha paytda uni eslay olmagani haqida misol keltirgan. Shuningdek, u telefon raqamini ham yoddan bilmasligini ta’kidlagan.

Xuangning fikricha, ayrim ma’lumotlarni yodda saqlash zarurati kamayishi tabiiy jarayon. Uning ta’kidlashicha, ba’zi ko‘nikmalarni texnologiyalarga topshirish evaziga insonlar kelajakda tizimli fikrlash, ijodkorlik va boshqa muhim qobiliyatlarga ko‘proq e’tibor qaratishi mumkin.

Shu bilan birga, suhbatda barcha ko‘nikmalarni texnologiyaga topshirish to‘g‘ri emasligi ham ta’kidlangan. Ayrim qobiliyatlar insonning diqqatini jamlashi va ijodiy fikrlashi uchun muhim bo‘lib qolishi mumkin.

Jensen XuangNVIDIAEzra KleynSun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlaganlar 18 tonna qum bilan qoldiNVIDIA logotipli tirkamalarni o‘g‘irlaganlar 18 tonna qum bilan qoldiBugun 03:33Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisiArman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi24 sentabr 11:09Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?19 sentabr 14:29«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi15 sentabr 23:08Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi17 iyul 11:50Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiFutbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildi15 sentabr 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota