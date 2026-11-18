19 noyabr kuni qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 19 noyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, Toshkent shahri, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarining ba’zi joylarida kechqurun yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
- Tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik, jumladan, yomg‘ir va qor yog‘ishi prognoz qilinmoqda, Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Surxondaryo hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlarida esa yog‘ingarchilik kutilmaydi.
«O‘zgidromet» 19 noyabr kuni O‘zbekistonda kuzatiladigan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Prognozga ko‘ra, Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Kechqurun yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. G‘arbdan esadigan shamol tezligi sekundiga 3–8 metrni tashkil etadi. Kechqurun esa 10–12 metrgacha kuchayishi mumkin. Poytaxtda havo harorati kechasi 7–9 daraja, kunduzi esa 20–22 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, kunduzi 11–16 daraja iliq bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, kechqurun ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3–8 daraja iliq, kunduzi 15–20 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, kechqurun ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja iliq, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.
Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi, faqat Qashqadaryo viloyatining ba’zi joylarida kechqurun yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja iliq, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.
Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g‘arbdan 5–10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja iliq, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.
Respublikaning tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) bo‘ladi. Shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja iliq, kunduzi 12–17 daraja iliq bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…