Qozog‘istonda 15 yoshli yigitning ota bo‘lgani muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)
Qozog‘istonda 15 yoshli yigitning ota bo‘lgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ushbu holat yoshlar tarbiyasi, oiladagi nazorat va voyaga yetmaganlarning mas’uliyati bilan bog‘liq masalalarni yana kun tartibiga olib chiqdi.
15 yosh — inson hali maktabda ta’lim olayotgan, kelajagi uchun rejalar tuzayotgan davr. Shu sababli bunday yoshda ota bo‘lish holati jamiyatda turli savollarni yuzaga keltirmoqda.
Ayrim foydalanuvchilar bunday vaziyatda ota-onalarning farzand tarbiyasidagi o‘rni va nazorati muhimligini ta’kidlamoqda. Boshqalar esa yosh ota va uning oilasini qoralashdan ko‘ra, ularga zarur yordam va ko‘mak ko‘rsatish kerakligini bildirmoqda.
Mazkur holat yoshlar bilan ochiq muloqot qilish, ularga mas’uliyat, oila va hayotiy qarorlar haqida to‘g‘ri tushuncha berish qanchalik muhimligini ham ko‘rsatadi. Hozircha 15 yoshli yigitning shaxsi va voqea sodir bo‘lgan hudud haqidagi ma’lumotlar rasmiy manbalarda tasdiqlanmagan.
Sizningcha, bunday erta otalikning sabablari nimada? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…