Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi

·0·Foydali
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi

Muzqaymoq ko‘pchilikning sevimli shirinliklaridan biri hisoblanadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, uni me’yorda va to‘g‘ri tarzda iste’mol qilish organizmga ayrim ijobiy ta’sirlar ko‘rsatishi mumkin.

Avvalo, muzqaymoqni muntazam iste’mol qiladigan insonlarning tomog‘i sovuq mahsulotlarga nisbatan asta-sekin moslashib boradi. Natijada organizm sovuqqa kamroq sezgir bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, muzqaymoq stress darajasini pasaytirishga ham yordam beradi. Uning shirin ta’mi miyada kortizol, ya’ni stress gormoni miqdorining kamayishiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli ko‘pchilik kayfiyati tushganda muzqaymoq iste’mol qilishni afzal ko‘radi.

Bundan tashqari, muzqaymoq tarkibidagi oqsil va kalsiy mushaklarni mustahkamlashga yordam beradi. Bu esa mushaklarning rivojlanishi va baquvvat bo‘lib borishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Yana bir foydali jihati shundaki, uyqudan oldin me’yorda iste’mol qilingan muzqaymoq tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa organizmning bo‘shashishiga yordam berib, uxlash jarayonini yengillashtiradi.

Biroq mutaxassislar muzqaymoqni ortiqcha iste’mol qilmaslikni tavsiya etadi. Chunki uning tarkibida shakar miqdori yuqori bo‘lishi mumkin va me’yordan ortiq iste’mol qilish salomatlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?Bugun, 14:43Uy hayvonlari ham egasining xarakteridan ta’sirlanadimi?Uy hayvonlari ham egasining xarakteridan ta’sirlanadimi?Bugun, 14:3524 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasiBugun, 14:31Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?Bugun, 12:0023 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!Kecha, 19:14Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Kecha, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar
Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlar
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
Smartfon qulaylik bilan birga qaramlikni ham kuchaytirmoqda
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li
O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li