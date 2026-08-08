HMD Touch AI budjet telefoni global bozorga chiqishi mumkin

·70·Texno
HMD Touch AI budjet telefoni global bozorga chiqishi mumkin
Qisqacha

HMD HMD Touch AI budjet smartfonini Xitoydan keyin Malayziya, Indoneziya, Tailand va Filippin kabi Osiyo bozorlarida sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Xalqaro versiyaning aniq chiqish sanasi va narxi hozircha noma'lum, Xitoyda esa qurilma 469 yuan yoki taxminan 70 AQSh dollariga baholangan. Telefon 3,2 dyuymli ekran, 4G, Wi-Fi, ikkita SIM-karta sloti va 1950 mA·ch batareyaga ega bo'ladi.

HMD kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻlgan HMD Touch AI deb nomlangan budjet smartfonini xalqaro bozorlarga olib chiqishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma dastlab Xitoy bozorida taqdim etilgan boʻlib, endilikda uning global miqyosda sotuvi yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda va bu ixcham hamda hamyonbop gadjetlarga qiziquvchi foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayder smashx_60 tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, Xitoydagi debyutidan soʻng yangi telefon Malayziya, Indoneziya, Tailand, Filippin kabi Osiyo mamlakatlari bozorlariga yetkazib berilishi mumkin. Hozircha xalqaro versiyaning aniq chiqarilish sanasi va narxi sir saqlanmoqda, biroq Xitoy bozorida qurilmaning narxi 469 yuan yoki taxminan 70 AQSh dollarini tashkil etgan.

Noyob dizayn va texnik imkoniyatlar

Qurilma oʻzining oʻziga xos tashqi koʻrinishi bilan ajralib turadi. HMD Touch AI dizayni afsonaviy Nokia Lumia smartfonlari uslubini eslatib yuboradi. Telefon 3,2 dyuymli qulay sensorli ekran bilan jihozlangan boʻlib, ixcham qurilma tarafdorlari uchun qulay tanlov boʻla oladi.

Texnik imkoniyatlariga koʻra, apparat 4G tarmoqlari va Wi-Fi ulanishini qoʻllab-quvvatlaydi hamda ikkita SIM-karta uchun moʻljallangan slotlarga ega. 1950 mA·ch sigʻimli akkumulyator zamonaviy USB Type-C porti orqali quvvatlanadi. Shuningdek, xalqaro versiya uchun bazaviy ranglarga qoʻshimcha ravishda oq va tillarang variantlar qoʻshilishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellekt va qoʻshimcha qulayliklar

Mazkur budjet qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi sunʼiy intellekt funksiyalarining integratsiya qilinganidir. Xalqaro versiyaga Taobao AI Big Model Teen Edition neyrotarmogʻi tatbiq etilishi kutilayotgan boʻlib, foydalanuvchilar undan hech qanday oylik toʻlovsiz, mutlaqo bepul foydalanishlari mumkin boʻladi. Biroq Xitoy talqinidagi Alipay mobil toʻlovlari va QR-kodlarni oʻqish funksiyasi global versiyada saqlanib qolmasligi mumkin.

Xaridorlarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida HMD kompaniyasi qurilma jamlanmasiga 8 GB hajmli microSD xotira kartasi, maxsus himoya gʻilofi (chexol) va ekran uchun himoya plyonkasini kiritishni rejalashtirgan. Insayder smashx_60 avval ham HMD kompaniyasining yangi mahsulotlari, jumladan HMD Icon Flip 1 klaviaturali telefoni haqida aniq maʼlumotlarni bergani bois, ushbu maʼlumotlarning toʻgʻriligiga boʻlgan ishonch yuqori.

HMDHMD Touch AISunʼiy intellektSmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi