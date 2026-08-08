HMD Touch AI budjet telefoni global bozorga chiqishi mumkin
HMD HMD Touch AI budjet smartfonini Xitoydan keyin Malayziya, Indoneziya, Tailand va Filippin kabi Osiyo bozorlarida sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Xalqaro versiyaning aniq chiqish sanasi va narxi hozircha noma'lum, Xitoyda esa qurilma 469 yuan yoki taxminan 70 AQSh dollariga baholangan. Telefon 3,2 dyuymli ekran, 4G, Wi-Fi, ikkita SIM-karta sloti va 1950 mA·ch batareyaga ega bo'ladi.
HMD kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻlgan HMD Touch AI deb nomlangan budjet smartfonini xalqaro bozorlarga olib chiqishni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma dastlab Xitoy bozorida taqdim etilgan boʻlib, endilikda uning global miqyosda sotuvi yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda va bu ixcham hamda hamyonbop gadjetlarga qiziquvchi foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayder smashx_60 tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, Xitoydagi debyutidan soʻng yangi telefon Malayziya, Indoneziya, Tailand, Filippin kabi Osiyo mamlakatlari bozorlariga yetkazib berilishi mumkin. Hozircha xalqaro versiyaning aniq chiqarilish sanasi va narxi sir saqlanmoqda, biroq Xitoy bozorida qurilmaning narxi 469 yuan yoki taxminan 70 AQSh dollarini tashkil etgan.
Noyob dizayn va texnik imkoniyatlarQurilma oʻzining oʻziga xos tashqi koʻrinishi bilan ajralib turadi. HMD Touch AI dizayni afsonaviy Nokia Lumia smartfonlari uslubini eslatib yuboradi. Telefon 3,2 dyuymli qulay sensorli ekran bilan jihozlangan boʻlib, ixcham qurilma tarafdorlari uchun qulay tanlov boʻla oladi.
Texnik imkoniyatlariga koʻra, apparat 4G tarmoqlari va Wi-Fi ulanishini qoʻllab-quvvatlaydi hamda ikkita SIM-karta uchun moʻljallangan slotlarga ega. 1950 mA·ch sigʻimli akkumulyator zamonaviy USB Type-C porti orqali quvvatlanadi. Shuningdek, xalqaro versiya uchun bazaviy ranglarga qoʻshimcha ravishda oq va tillarang variantlar qoʻshilishi kutilmoqda.
Sunʼiy intellekt va qoʻshimcha qulayliklarMazkur budjet qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi sunʼiy intellekt funksiyalarining integratsiya qilinganidir. Xalqaro versiyaga Taobao AI Big Model Teen Edition neyrotarmogʻi tatbiq etilishi kutilayotgan boʻlib, foydalanuvchilar undan hech qanday oylik toʻlovsiz, mutlaqo bepul foydalanishlari mumkin boʻladi. Biroq Xitoy talqinidagi Alipay mobil toʻlovlari va QR-kodlarni oʻqish funksiyasi global versiyada saqlanib qolmasligi mumkin.
Xaridorlarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida HMD kompaniyasi qurilma jamlanmasiga 8 GB hajmli microSD xotira kartasi, maxsus himoya gʻilofi (chexol) va ekran uchun himoya plyonkasini kiritishni rejalashtirgan. Insayder smashx_60 avval ham HMD kompaniyasining yangi mahsulotlari, jumladan HMD Icon Flip 1 klaviaturali telefoni haqida aniq maʼlumotlarni bergani bois, ushbu maʼlumotlarning toʻgʻriligiga boʻlgan ishonch yuqori.
…