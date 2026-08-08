Chicharito Harri Keyn haqida: «U xuddi Runi va Gaskoynning qorishmasidek»
Xaver Ernandes Harri Keynni universal forvard sifatida yuqori baholab, uni Pol Gaskoyn va Ueyn Runining qorishmasiga o'xshatdi. Chicharitoning ta'kidlashicha, Keyn bosh bilan o'ynash, kuchli chap oyoq, jarima zarbalari, golli uzatmalar va to'pni nazorat qilish mahoratiga ega bo'lib, Karim Benzemaga o'xshash uslubda harakat qiladi.
Meksikalik mashhur hujumchi Xaver Ernandes (Chicharito) «Bavariya» va Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning mahoratiga yuqori baho berdi. Sobiq futbolchi ingliz hujumchisining maydondagi әmbebapligi va maydonni ko‘ra olish qobiliyatiga alohida to‘xtaldi.
Bu haqda Chicharito afsonaviy himoyachi Rio Ferdinandga bergan intervyusida aytib o‘tdi.
«U Benzemaga o‘xshaydi, lekin imkoniyatni boy bermaydi»
Chicharitoning fikricha, Keyn shunchaki jarima maydoni ichida to‘p kutib turadigan oddiy hujumchi emas, balki jamoaviy o‘yinni shakllantiruvchi to‘liq universal forvarddir:
«Unda mukammal hujumchi uchun hamma narsa bor — bosh bilan ajoyib o‘ynash, kuchli chap oyoq, jarima zarbalari, golli uzatmalar va to‘pni o‘z nazoratida ushlab turish mahorati. U xuddi Pol Gaskoyn va Ueyn Runini qorishtirib yuborgandek ta’sir qoldiradi.
U o‘yin uslubi bo‘yicha Karim Benzemaga o‘xshaydi. Garchi Keyn ham raqiblar uchun juda shafqatsiz bo‘lsa-da, u Erling Xoland kabi faqat golga mukkasidan ketgan hujumchilar toifasidan emas. Unga maydonda ikkitagina imkoniyat bering, u deyarli har ikkalasidan ham muvaffaqiyatli foydalanadi», — dedi Chicharito.
Sermahsul mavsum va JCH-2026dagi fenomenal natija
Harri Keyn o‘tgan 2025/26 yilgi mavsumda «Bavariya» safida va terma jamoada aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlarni qayd etdi:
«Bavariya»dagi mavsum: 51 ta o‘yinda 61 ta gol va 3 ta golli uzatma. Myunxenliklar bilan birgalikda u Bundesliga, Germaniya kubogi va Germaniya Superkubogida zafar kuchdi.
JCH-2026 turniri: 33 yoshli hujumchi dunyo birinchiligida Angliya terma jamoasi safida 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 6 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…