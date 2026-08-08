Chicharito Harri Keyn haqida: «U xuddi Runi va Gaskoynning qorishmasidek»

·52·Sport
Chicharito Harri Keyn haqida: «U xuddi Runi va Gaskoynning qorishmasidek»
Qisqacha

Xaver Ernandes Harri Keynni universal forvard sifatida yuqori baholab, uni Pol Gaskoyn va Ueyn Runining qorishmasiga o'xshatdi. Chicharitoning ta'kidlashicha, Keyn bosh bilan o'ynash, kuchli chap oyoq, jarima zarbalari, golli uzatmalar va to'pni nazorat qilish mahoratiga ega bo'lib, Karim Benzemaga o'xshash uslubda harakat qiladi.

Meksikalik mashhur hujumchi Xaver Ernandes (Chicharito) «Bavariya» va Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning mahoratiga yuqori baho berdi. Sobiq futbolchi ingliz hujumchisining maydondagi әmbebapligi va maydonni ko‘ra olish qobiliyatiga alohida to‘xtaldi.

Bu haqda Chicharito afsonaviy himoyachi Rio Ferdinandga bergan intervyusida aytib o‘tdi.

«U Benzemaga o‘xshaydi, lekin imkoniyatni boy bermaydi»

Chicharitoning fikricha, Keyn shunchaki jarima maydoni ichida to‘p kutib turadigan oddiy hujumchi emas, balki jamoaviy o‘yinni shakllantiruvchi to‘liq universal forvarddir:

«Unda mukammal hujumchi uchun hamma narsa bor — bosh bilan ajoyib o‘ynash, kuchli chap oyoq, jarima zarbalari, golli uzatmalar va to‘pni o‘z nazoratida ushlab turish mahorati. U xuddi Pol Gaskoyn va Ueyn Runini qorishtirib yuborgandek ta’sir qoldiradi.

U o‘yin uslubi bo‘yicha Karim Benzemaga o‘xshaydi. Garchi Keyn ham raqiblar uchun juda shafqatsiz bo‘lsa-da, u Erling Xoland kabi faqat golga mukkasidan ketgan hujumchilar toifasidan emas. Unga maydonda ikkitagina imkoniyat bering, u deyarli har ikkalasidan ham muvaffaqiyatli foydalanadi», — dedi Chicharito.

Sermahsul mavsum va JCH-2026dagi fenomenal natija

Harri Keyn o‘tgan 2025/26 yilgi mavsumda «Bavariya» safida va terma jamoada aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlarni qayd etdi:

  • «Bavariya»dagi mavsum: 51 ta o‘yinda 61 ta gol va 3 ta golli uzatma. Myunxenliklar bilan birgalikda u Bundesliga, Germaniya kubogi va Germaniya Superkubogida zafar kuchdi.

  • JCH-2026 turniri: 33 yoshli hujumchi dunyo birinchiligida Angliya terma jamoasi safida 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 6 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Javier HernándezHarry KaneBayern MunichWayne RooneyKarim Benzema
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)