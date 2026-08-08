Noctua kompyuter korpuslarini oʻlchab chiqdi: xatolar aniqlandi
Noctua yuzdan ortiq kompyuter korpusini o'lchab, ularning 56 tasida protsessor kuleri uchun bo'sh joy o'lchamlari noto'g'ri ko'rsatilganini aniqladi. Ayrim korpuslarda haqiqiy ko'rsatkich bilan e'lon qilingan raqam o'rtasidagi farq 5 yoki 10 millimetrga yetgan. Kompaniya rasmiy saytida maxsus moslik bo'limini ishga tushirib, foydalanuvchilarga korpusdagi haqiqiy bo'sh joyni tekshirish imkonini berdi.
Mashhur sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi kompyuter korpuslari bozorida jiddiy muammoga eʼtibor qaratib, yuzlab modellarni amalda oʻlchab chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tekshiruv natijasida koʻplab ishlab chiqaruvchilar oʻz rasmiy saytlarida protsessor кулери учун qoldirilgan boʻsh joy oʻlchamlarini notoʻgʻri koʻrsatib kelayotgani maʼlum boʻldi. Bu holat esa foydalanuvchilar uchun kompyuter yigʻish jarayonida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammoning kelib chiqish sabablariKompyuter qismlarini xarid qilishda eng muhim jihatlardan biri ularning oʻzaro mos kelishidir. Xususan, yirik bashang minorali CPU кулериni tanlashda uning balandligi korpus kengligiga mos kelishi shart. Aks holda, yon qopqoq yopilmay qolishi yoki qismlarga zarar yetishi mumkin.
Biroq bozor vaqtida baʼzi korpus ishlab chiqaruvchilari texnik xususiyatlarni taqdim etishda xatoliklarga yoʻl qoʻyishi yoki marketing maqsadlarida raqamlarni biroz oʻzgartirib koʻrsatishi odatiy tusga kirgan. Qayd etilishicha, aynan shu muammoni hal qilish va xaridorlarga aniq maʼlumot berish maqsadida Noctua oʻz zimmasiga mustaqil tekshiruv oʻtkazish vazifasini oldi.
Tekshiruv natijalari va aniqlangan xatolarAsosan yuqori sifatli sovutgichlar va ventilyatorlar ishlab chiqarishi bilan tanilgan kompaniya mutaxassislari bozoridagi eng ommabop oʻnlab korpuslarni amalda oʻlchab chiqishdi. Natijada Noctua rasmiy saytida maxsus moslik boʻlimi ishga tushirildi. Unda foydalanuvchilar kerakli brend va modelni tanlab, protsessor кулери uchun haqiqiy boʻsh joy qancha ekanini koʻrishlari hamda bu koʻrsatkich kompaniyaning oʻz mahsulotlariga mos kelish-kelmasligini baholashlari mumkin.
Hozirgi kunga kelib kompaniya yuzdan ortiq korpuslarni oʻlchab ulgurdi va ularning 56 tasida texnik xususiyatlar boʻyicha xatolar borligini aniqladi. Eng qizigʻi, ayrim holatlarda farq 1-2 millimetrni emas, balki naq 5 yoki 10 millimetrni tashkil etgan.
Corsair korpuslaridagi ijobiy farqlarXususan, Corsair brendining mashhur 5000D, 4000D va Frame 4000D modellari sinovdan oʻtkazilganda, ularning haqiqiy boʻsh joyi eʼlon qilinganidan 10 millimetrga kengroq ekani maʼlum boʻldi. Masalan, Frame 4000D modeli uchun koʻrsatkichlar 170 millimetr oʻrniga naq 180 millimetrni tashkil etgan.
Bu kabi qoʻshimcha millimetrlar oxirgi foydalanuvchi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Xususan, oʻlchami 168 millimetr boʻlgan NH-D15 G2 kabi yirik sovutgichni balandroq operativ xotira modullari bilan birga ishlatishda oldingi ventilyatorni biroz koʻtarishga toʻgʻri keladi va bunday paytda korpusdagi har bir millimetr muhim rol oʻynaydi.
…