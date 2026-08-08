Noctua kompyuter korpuslarini oʻlchab chiqdi: xatolar aniqlandi

·105·Texno
Noctua kompyuter korpuslarini oʻlchab chiqdi: xatolar aniqlandi
Qisqacha

Noctua yuzdan ortiq kompyuter korpusini o'lchab, ularning 56 tasida protsessor kuleri uchun bo'sh joy o'lchamlari noto'g'ri ko'rsatilganini aniqladi. Ayrim korpuslarda haqiqiy ko'rsatkich bilan e'lon qilingan raqam o'rtasidagi farq 5 yoki 10 millimetrga yetgan. Kompaniya rasmiy saytida maxsus moslik bo'limini ishga tushirib, foydalanuvchilarga korpusdagi haqiqiy bo'sh joyni tekshirish imkonini berdi.

Mashhur sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi kompyuter korpuslari bozorida jiddiy muammoga eʼtibor qaratib, yuzlab modellarni amalda oʻlchab chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tekshiruv natijasida koʻplab ishlab chiqaruvchilar oʻz rasmiy saytlarida protsessor кулери учун qoldirilgan boʻsh joy oʻlchamlarini notoʻgʻri koʻrsatib kelayotgani maʼlum boʻldi. Bu holat esa foydalanuvchilar uchun kompyuter yigʻish jarayonida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammoning kelib chiqish sabablari

Kompyuter qismlarini xarid qilishda eng muhim jihatlardan biri ularning oʻzaro mos kelishidir. Xususan, yirik bashang minorali CPU кулериni tanlashda uning balandligi korpus kengligiga mos kelishi shart. Aks holda, yon qopqoq yopilmay qolishi yoki qismlarga zarar yetishi mumkin.

Biroq bozor vaqtida baʼzi korpus ishlab chiqaruvchilari texnik xususiyatlarni taqdim etishda xatoliklarga yoʻl qoʻyishi yoki marketing maqsadlarida raqamlarni biroz oʻzgartirib koʻrsatishi odatiy tusga kirgan. Qayd etilishicha, aynan shu muammoni hal qilish va xaridorlarga aniq maʼlumot berish maqsadida Noctua oʻz zimmasiga mustaqil tekshiruv oʻtkazish vazifasini oldi.

Tekshiruv natijalari va aniqlangan xatolar

Asosan yuqori sifatli sovutgichlar va ventilyatorlar ishlab chiqarishi bilan tanilgan kompaniya mutaxassislari bozoridagi eng ommabop oʻnlab korpuslarni amalda oʻlchab chiqishdi. Natijada Noctua rasmiy saytida maxsus moslik boʻlimi ishga tushirildi. Unda foydalanuvchilar kerakli brend va modelni tanlab, protsessor кулери uchun haqiqiy boʻsh joy qancha ekanini koʻrishlari hamda bu koʻrsatkich kompaniyaning oʻz mahsulotlariga mos kelish-kelmasligini baholashlari mumkin.

Hozirgi kunga kelib kompaniya yuzdan ortiq korpuslarni oʻlchab ulgurdi va ularning 56 tasida texnik xususiyatlar boʻyicha xatolar borligini aniqladi. Eng qizigʻi, ayrim holatlarda farq 1-2 millimetrni emas, balki naq 5 yoki 10 millimetrni tashkil etgan.

Corsair korpuslaridagi ijobiy farqlar

Xususan, Corsair brendining mashhur 5000D, 4000D va Frame 4000D modellari sinovdan oʻtkazilganda, ularning haqiqiy boʻsh joyi eʼlon qilinganidan 10 millimetrga kengroq ekani maʼlum boʻldi. Masalan, Frame 4000D modeli uchun koʻrsatkichlar 170 millimetr oʻrniga naq 180 millimetrni tashkil etgan.

Bu kabi qoʻshimcha millimetrlar oxirgi foydalanuvchi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Xususan, oʻlchami 168 millimetr boʻlgan NH-D15 G2 kabi yirik sovutgichni balandroq operativ xotira modullari bilan birga ishlatishda oldingi ventilyatorni biroz koʻtarishga toʻgʻri keladi va bunday paytda korpusdagi har bir millimetr muhim rol oʻynaydi.

NoctuaKompyuterProtsessorTexnologiyaCorsair
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi