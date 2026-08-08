Arsenal braziliyalik yarimhimoyachi Brunu Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarimhimoyachisi Brunu Gimaraes bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. 28 yoshli futbolchi Nyukasl Yunayteddagi to'rt yarim mavsumlik faoliyatini yakunlab, klub safida 200 ga yaqin uchrashuvda maydonga tushgan. Brunu Gimaraes Arsenalda sovrinlar yutish va tarix yaratishni maqsad qilganini aytdi.
Londonning Arsenal klubi oʻz yarimhimoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida muhim qadam tashladi va Nyukasl Yunayted yetakchilaridan biri Bruni Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi Emirates stadionida uzoq muddatli shartnomaga imzo chekib, klub safida yangi tarix yaratishga tayyor ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer orqali Brunu Gimaraes Nyukasl Yunayteddagi toʻrt yarim mavsumlik faoliyatiga yakun yasadi. St Jamesʼ Park stadioni mezbonlari safida u 200 ga yaqin uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining kurashuvchanligi va texnik mahorati bilan jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangandi.
Yangi chaqiruv va yirik maqsadlarArsenal matbuot xizmatiga bergan ilk intervyusida 28 yoshli yarimhimoyachi faoliyatidagi ushbu bosqich uning uchun juda muhim ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, London klubi ambitsiyalari uning gʻalaba qozonish va sovrinlar yutish borasidagi istaklariga toʻla mos keladi.
"Men oʻz hayotimning aynan shunday chaqiruvga muhtoj boʻlgan pallasidaman. Sovrinlar yutishni, tarix yaratishni xohlayman va buni amalga oshirish uchun eng toʻgʻri joyda turganimga ishonchim komil," — dedi futbolchi.
Maydondagi jangchi mentalitetiBrunu Gimaraes muxlislarga oʻzining oʻyin uslubi va jamoaga nimalar olib kela olishi haqida gapirar ekan, oʻzini tom maʼnoda "jangchi" sifatida taʼrifladi. U maydonda hech qachon taslim boʻlmasligini va har bir vaziyat uchun oxirigacha kurashishini alohida taʼkidlab oʻtdi.
"Men toʻpni yaxshi uzata olaman, koʻp yuguraman va maydonda jangchidek harakat qilaman. Hech qachon taslim boʻlmayman. Jamoaga yordam berishga harakat qilaman, toʻp bilan muomalada xotirjam va vazminman, shuningdek, baʼzida gollar urib, hamma xursand boʻlishiga umid qilaman," deya qoʻshimcha qildi u.
Hozirda 28 yoshni qarshi olgan va oʻz faoliyatining eng choʻqqisiga chiqqan futbolchi Arsenal safida yanada koʻproq muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonmoqda. Mutaxassislar fikricha, uning bu kabi gʻolibona mentaliteti va tajribasi London klubiga mavsum davomida katta foyda keltirishi kutilmoqda.
…