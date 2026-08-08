Arsenal braziliyalik yarimhimoyachi Brunu Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib oldi

·41·Sport
Arsenal braziliyalik yarimhimoyachi Brunu Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarimhimoyachisi Brunu Gimaraes bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. 28 yoshli futbolchi Nyukasl Yunayteddagi to'rt yarim mavsumlik faoliyatini yakunlab, klub safida 200 ga yaqin uchrashuvda maydonga tushgan. Brunu Gimaraes Arsenalda sovrinlar yutish va tarix yaratishni maqsad qilganini aytdi.

Londonning Arsenal klubi oʻz yarimhimoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida muhim qadam tashladi va Nyukasl Yunayted yetakchilaridan biri Bruni Gimaraesni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi Emirates stadionida uzoq muddatli shartnomaga imzo chekib, klub safida yangi tarix yaratishga tayyor ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer orqali Brunu Gimaraes Nyukasl Yunayteddagi toʻrt yarim mavsumlik faoliyatiga yakun yasadi. St Jamesʼ Park stadioni mezbonlari safida u 200 ga yaqin uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining kurashuvchanligi va texnik mahorati bilan jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangandi.

Yangi chaqiruv va yirik maqsadlar

Arsenal matbuot xizmatiga bergan ilk intervyusida 28 yoshli yarimhimoyachi faoliyatidagi ushbu bosqich uning uchun juda muhim ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, London klubi ambitsiyalari uning gʻalaba qozonish va sovrinlar yutish borasidagi istaklariga toʻla mos keladi.

"Men oʻz hayotimning aynan shunday chaqiruvga muhtoj boʻlgan pallasidaman. Sovrinlar yutishni, tarix yaratishni xohlayman va buni amalga oshirish uchun eng toʻgʻri joyda turganimga ishonchim komil," — dedi futbolchi.

Maydondagi jangchi mentaliteti

Brunu Gimaraes muxlislarga oʻzining oʻyin uslubi va jamoaga nimalar olib kela olishi haqida gapirar ekan, oʻzini tom maʼnoda "jangchi" sifatida taʼrifladi. U maydonda hech qachon taslim boʻlmasligini va har bir vaziyat uchun oxirigacha kurashishini alohida taʼkidlab oʻtdi.

"Men toʻpni yaxshi uzata olaman, koʻp yuguraman va maydonda jangchidek harakat qilaman. Hech qachon taslim boʻlmayman. Jamoaga yordam berishga harakat qilaman, toʻp bilan muomalada xotirjam va vazminman, shuningdek, baʼzida gollar urib, hamma xursand boʻlishiga umid qilaman," deya qoʻshimcha qildi u.

Hozirda 28 yoshni qarshi olgan va oʻz faoliyatining eng choʻqqisiga chiqqan futbolchi Arsenal safida yanada koʻproq muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonmoqda. Mutaxassislar fikricha, uning bu kabi gʻolibona mentaliteti va tajribasi London klubiga mavsum davomida katta foyda keltirishi kutilmoqda.

ArsenalBrunu GimaraesNyukasl YunaytedTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)