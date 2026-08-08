2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Dunyodagi eng uzun sochli ayollardan biri 2 metr 71 santimetr uzunlikdagi sochi bilan yana ijtimoiy tarmoqlar e'tiboriga tushdi. Uning sochi deyarli yergacha yetib boradi va bo'yidan ham uzun. Bunday uzunlikka yillar davomida muntazam parvarish va ehtiyotkorlik bilan erishilgan. Ayol sochini qisqartirishni rejalashtirmayapti va uni o'stirishda davom etmoqda.
Dunyodagi eng uzun sochli ayollardan biri o‘zining 2 metr 71 santimetrlik sochi bilan yana ijtimoiy tarmoqlar e’tiboriga tushdi. O‘lchov natijalari uning sochi deyarli yergacha yetib borishini ko‘rsatgan.
Ayolning sochi belidan ancha pastga tushadi va hatto uning bo‘yidan ham uzun. Bunday natijaga erishish uchun yillar davomida sochni muntazam parvarish qilish, uni asrash va o‘stirish talab etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat va videolar foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ayniqsa, soch uzunligining ayol bo‘yidan ham oshib ketgani ko‘pchilik e’tiborini tortgan.
2 metr 71 santimetrlik sochni yuvish, quritish va kundalik hayotda olib yurish oson emas. Shunga qaramay, ayol uni qisqartirishni rejalashtirmayapti va sochini o‘stirishda davom etmoqda.
…