Messi oilasida og‘ir judolik: Lionelning otasi Xorxe Messi vafot etdi

·242·Sport
Messi oilasida og‘ir judolik: Lionelning otasi Xorxe Messi vafot etdi
Qisqacha

Lionel Messining otasi va ko'p yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi. U uzoq vaqt og'ir xastalik bilan kurashgan va bugun tongda, mahalliy vaqt bilan soat 04:00 da Rosario shahridagi shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Xorxe Messi Lionel Messining otasi bo'lish bilan birga, uning professional faoliyatidagi asosiy maslahatchisi va rasmiy agenti sifatida xizmat qilgan. Sport hamjamiyati va millionlab muxlislar Messi hamda uning oilasiga ta'ziya bildirmoqda.

Argentina va jahon futboli afsonasi Lionel Messining otasi hamda uning ko‘p yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida hayotdan ko‘z yumdi.

Bu haqda Argentinaning nufuzli Infobae nashri xabar berdi. Ma’lum qilinishicha, Xorxe Messi uzoq vaqt davomida og‘ir xastalik bilan kurashib kelayotgan edi. U bugun tongda, mahalliy vaqt bilan soat 04:00 da Rosario shahridagi shifoxonada vafot etdi.

Jahon chempionatidagi xet-trik va Messining ko‘z yoshlari

Musobaqa davomida Messining oilaviy vaziyat tufayli og‘ir ruhiy bosim ostida o‘ynayotgani manbalarda aytib o‘tilgan edi. Jahon chempionatining ilk turida Jazoir terma jamoasiga qarshi kechgan o‘yinda (3:0) Messi xet-trik qayd etgan, ammo uchrashuv yakunlangach, maydonning o‘zida ko‘z yoshlarini tutib tura olmagan edi.

O‘shanda futbolchi bergan intervyusida bu hissiyotlar futbol yoki g‘alaba bilan emas, balki shaxsiy hayotidagi og‘ir kunlar bilan bog‘liqligini shama qilgandi.

Muhim detal: Chempionat bahslari davomida Argentina terma jamoasi tribunalarida Messining butun oilasi hozir bo‘lgan bo‘lsa-da, otasi Xorxe Messi ko‘rinmagani uning salomatligi yomonlashgani haqidagi xavotirlarni tasdiqlagan edi.

Leoning faoliyatidagi eng muhim inson

Xorxe Messi nafaqat Leo uchun suyanch bo‘lgan ota, balki uning butun professional faoliyati davomida asosiy maslahatchisi va rasmiy agenti sifatida ham xizmat qilgan. «Barselona»dagi ilk qadamlardan tortib, faoliyatidagi eng yirik shartnomalargacha aynan Xorxening nazorati va ishtiroki ostida amalga oshirilgan edi.

Sport hamjamiyati va millionlab muxlislar Messi va uning oilasiga samimiy ta’ziya bildirmoqda.

Lionel MessiJorge MessiArgentinaRosarioInfobae
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)