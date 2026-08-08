Tottenxem Savinyo transferi boʻyicha Manchester Siti bilan kelishuvga yaqinlashmoqda
Tottenxem Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi bo'yicha 60 million funt sterlinglik kelishuvga erishish arafasida turibdi. Klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun braziliyalik vinger asosiy nishon bo'lib qolmoqda. Manchester Siti futbolchining o'rniga munosib o'rinbosar topmaguncha muzokaralarni ehtiyotkorlik bilan olib bormoqda, biroq tomonlar o'rtasidagi jarayon ijobiy davom etmoqda.
Angliya Premyer-ligasining Tottenxem klubi yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlida navbatdagi yirik xaridni amalga oshirishga shaylanmoqda. Football365 nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shimoliy londonliklar Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi borasida 60 million funt sterling miqdoridagi kelishuvga erishish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur transfer yakuniga yetsa, bosh murabbiy Roberto De Zerbi oʻzi uchun ustuvor boʻlgan asosiy hujumchi bilan taʼminlanadi. Shuningdek, bu xarid Tottenxemning yozgi transfer oynasidagi umumiy xarajatlarini tarixiy 300 million funt sterlinglik marraga yaqinlashtiradi. Klub rahbariyati hozirgacha yangi futbolchilar uchun qariyb 230 million funt sarflagan boʻlib, Sandro Tonali, Mateus Fernandesh hamda Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar jamoaga kelib qoʻshilgan.
Transfer tafsilotlari va shartlarGoal.com xabar qilishicha, Tottenxem transfer oynasi davomida Liverpul hujumchisi Kodi Gakpo, shuningdek Rafinya va Markus Reshford kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan edi. Biroq mutaxassislar va murabbiylar shtabi ayniqsa braziliyalik vingerni asosiy nishon sifatida tanladi va u roʻyxatning eng yuqori qismidan joy oldi.
Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati ketayotgan futbolchining oʻrniga munosib oʻrinbosar topmaguncha muzokaralarni biroz ehtiyotkorlik bilan olib bormoqda. Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy pallada davom etmoqda va kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda.
Fabrizio Romano fikrlariTaniqli transfer eksperti Fabrizio Romano ushbu kelishuvning ehtimoli boʻyicha oʻzining ijobiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Savinyoning Tottenxemga oʻtishi boʻyicha shubhalarga oʻrin yoʻq.
Fabrizio Romano taʼkidlaganidek: «Ustuvor vazifa, birinchi, ikkinchi va uchinchi raqamli nishon aynan Savinyo boʻlib qolmoqda va men yozgi transfer oynasi yakunida uning Tottenxemga qoʻshilish ehtimolini juda yuqori baholayman. Shuning uchun bu yerda hech qanday kutilmagan vaziyatlarni kutmayapman». Shu tariqa, barcha tomonlar ushbu 60 millionlik transfer yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlanishiga ishonch bildirmoqda.
…