Tottenxem Savinyo transferi boʻyicha Manchester Siti bilan kelishuvga yaqinlashmoqda

·130·Sport
Tottenxem Savinyo transferi boʻyicha Manchester Siti bilan kelishuvga yaqinlashmoqda
Qisqacha

Tottenxem Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi bo'yicha 60 million funt sterlinglik kelishuvga erishish arafasida turibdi. Klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi uchun braziliyalik vinger asosiy nishon bo'lib qolmoqda. Manchester Siti futbolchining o'rniga munosib o'rinbosar topmaguncha muzokaralarni ehtiyotkorlik bilan olib bormoqda, biroq tomonlar o'rtasidagi jarayon ijobiy davom etmoqda.

Angliya Premyer-ligasining Tottenxem klubi yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlida navbatdagi yirik xaridni amalga oshirishga shaylanmoqda. Football365 nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shimoliy londonliklar Manchester Siti qanot hujumchisi Savinyo transferi borasida 60 million funt sterling miqdoridagi kelishuvga erishish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur transfer yakuniga yetsa, bosh murabbiy Roberto De Zerbi oʻzi uchun ustuvor boʻlgan asosiy hujumchi bilan taʼminlanadi. Shuningdek, bu xarid Tottenxemning yozgi transfer oynasidagi umumiy xarajatlarini tarixiy 300 million funt sterlinglik marraga yaqinlashtiradi. Klub rahbariyati hozirgacha yangi futbolchilar uchun qariyb 230 million funt sarflagan boʻlib, Sandro Tonali, Mateus Fernandesh hamda Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar jamoaga kelib qoʻshilgan.

Transfer tafsilotlari va shartlar

Goal.com xabar qilishicha, Tottenxem transfer oynasi davomida Liverpul hujumchisi Kodi Gakpo, shuningdek Rafinya va Markus Reshford kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan edi. Biroq mutaxassislar va murabbiylar shtabi ayniqsa braziliyalik vingerni asosiy nishon sifatida tanladi va u roʻyxatning eng yuqori qismidan joy oldi.

Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati ketayotgan futbolchining oʻrniga munosib oʻrinbosar topmaguncha muzokaralarni biroz ehtiyotkorlik bilan olib bormoqda. Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy pallada davom etmoqda va kelishuv tez orada rasmiylashishi kutilmoqda.

Fabrizio Romano fikrlari

Taniqli transfer eksperti Fabrizio Romano ushbu kelishuvning ehtimoli boʻyicha oʻzining ijobiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Savinyoning Tottenxemga oʻtishi boʻyicha shubhalarga oʻrin yoʻq.

Fabrizio Romano taʼkidlaganidek: «Ustuvor vazifa, birinchi, ikkinchi va uchinchi raqamli nishon aynan Savinyo boʻlib qolmoqda va men yozgi transfer oynasi yakunida uning Tottenxemga qoʻshilish ehtimolini juda yuqori baholayman. Shuning uchun bu yerda hech qanday kutilmagan vaziyatlarni kutmayapman». Shu tariqa, barcha tomonlar ushbu 60 millionlik transfer yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlanishiga ishonch bildirmoqda.

TottenxemManchester SitiSavinyoAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)