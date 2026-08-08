Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladi

·97·O‘zbekiston
Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladi
Qisqacha

O‘zbekistonda ota ismini farzandga familiya sifatida berish imkonini nazarda tutuvchi qonun Senat tomonidan ma’qullandi. Hujjat 8 avgust kuni ko‘rib chiqilib, imzolash uchun Prezidentga yuborildi. Qonun kuchga kirsa, masalan, otaning ismi Ali bo‘lsa, bolaning familiyasini ham «Ali» deb qayd etish mumkin bo‘ladi. Amaldagi tartibda esa bolaning familiyasi odatda ota yoki onaning familiyasi asosida belgilanadi.

O‘zbekistonda ota ismini farzandga familiya sifatida berish imkonini nazarda tutuvchi qonun Senat tomonidan ma’qullandi. Hujjat 8 avgust kuni ko‘rib chiqilib, imzolash uchun Prezidentga yuborildi.

Amaldagi tartibga ko‘ra, bolaning familiyasi odatda ota yoki onaning familiyasi asosida belgilanadi. Shuningdek, milliy an’analardan kelib chiqib, boboning ismini familiya sifatida berish imkoniyati ham mavjud.

Yangi o‘zgartish kuchga kirsa, ota ismini to‘g‘ridan to‘g‘ri farzand familiyasi sifatida rasmiylashtirish mumkin bo‘ladi. Masalan, otaning ismi Ali bo‘lsa, bolaning familiyasini ham «Ali» deb qayd etish imkoni paydo bo‘ladi.

Qonun hozircha Prezident imzosiga yuborilgan. U belgilangan tartibda kuchga kirganidan so‘ng yangi qoida amalda qo‘llaniladi. ota ismini farzandga familiya sifatida berish imkonini nazarda tutuvchi qonun Senat tomonidan ma’qullandi. Hujjat 8 avgust kuni ko‘rib chiqilib, imzolash uchun Prezidentga yuborildi.

O'zbekistonSenat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiChorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiBugun, 06:03Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKecha, 11:44Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKo‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKecha, 11:37Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaKecha, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda07.08, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)07.08, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi