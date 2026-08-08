Toshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqda

·688·Jamiyat
Toshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqda
Qisqacha

Toshkentda ayrim xonadonlarga maxsus forma kiygan shaxslar kelib, yong'in xavfsizligi bilan bog'liq xizmatlar uchun 400 ming so'm to'lashni so'ramoqda. Kvitansiyada davlat tashkiloti emas, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tijorat tashkiloti nomi ko'rsatilishi va to'lov "a'zolik badali" sifatida rasmiylashtirilishi mumkin.

Toshkent aholisi ayrim xonadonlarga maxsus forma kiygan shaxslar kelib, guvohnoma ko‘rsatgan holda yong‘in xavfsizligi bilan bog‘liq xizmatlar uchun 400 ming so‘m to‘lashni so‘rayotgani haqida xabar bermoqda.

Aytilishicha, taqdim etilayotgan kvitansiyada davlat tashkiloti emas, balki mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tijorat tashkiloti nomi ko‘rsatilishi mumkin. To‘lov esa "a’zolik badali" sifatida rasmiylashtirilayotgani qayd etilmoqda.

Forma va guvohnoma sabab bunday shaxslarni davlat yong‘in xavfsizligi xizmati xodimi deb qabul qilish oson. Shu bois pul to‘lashdan oldin tashkilotning to‘liq nomi, xizmatning huquqiy asosi hamda kvitansiyadagi rekvizitlarni diqqat bilan tekshirish tavsiya etiladi.

Ayniqsa, keksa yoshdagi yaqinlarni bunday holatlar haqida oldindan ogohlantirish muhim. Forma kiyilgani yoki guvohnoma ko‘rsatilganining o‘zi shaxs davlat idorasi vakili ekanini anglatmaydi.

Tashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiO‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiBugun, 05:37Hokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiHokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiKecha, 21:59Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiKecha, 21:30Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiQozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiKecha, 11:26Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Kecha, 11:09Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiKecha, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi