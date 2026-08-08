«Arsenal»dan yana bir yirik transfer: Bruno Gimaraes «kanonirlar» a’zosi!

·52·Sport
«Arsenal»dan yana bir yirik transfer: Bruno Gimaraes «kanonirlar» a’zosi!
Qisqacha

Londonning «Arsenal» klubi Braziliya terma jamoasi va «Nyukasl» yarim himoyachisi Bruno Gimaraes bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Transfer narxi 75 million funt sterling (87,75 million yevro) bo'lib, kelishuv 5 yilga — 2031 yilning yoziga qadar tuzilgan. 28 yoshli futbolchi 2025/2026 yilgi mavsumda Premer-ligada 29 ta o'yinda 9 ta gol va 5 ta golli uzatma qayd etgan, UYEFA Chempionlar Ligasida esa 7 ta o'yin o'tkazgan.

Londonning «Arsenal» klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvni e’lon qildi. Braziliya terma jamoasi va « Nyukasl»ning yetakchi yarim himoyachisi Bruno Gimaraes faoliyatini «emiratliklar» safida davom ettiradigan bo‘ldi.

Bu haqda «Arsenal» matbuot xizmati X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali ma’lum qildi.

Transfer summasi va shartnoma tafsilotlari

Londonliklar braziliyalik yulduz uchun jiddiy mablag‘ sarflashdi. Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv tafsilotlari quyidagicha:

  • Transfer narxi: 75 million funt sterling (87,75 million yevro);

  • Shartnoma muddati: 5 yil — 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.

Gimaraesning o‘tgan mavsumdagi statistikasi

28 yoshli tajribali yarim himoyachi o‘tgan 2025/2026 yilgi mavsumda «Nyukasl» tarkibida maydon markazidagi asosiy figuralardan biri bo‘ldi:

  • Premer-liga: 29 ta o‘yin, 9 ta gol va 5 ta golli uzatma;

  • UYEFA Chempionlar Ligasi: 7 ta o‘yin.

«Nyukasl»da tarkib inqirozi: Yetakchilar ketma-ket jamoani tark etmoqda

Bruno Gimaraesning ketishi «Nyukasl» uchun yozgi transferlar oynasidagi birinchi yo‘qotish emas. Bungacha klub yana ikki nafar asosiy yulduzi bilan xayrlashishga majbur bo‘lgan edi:

  1. Entoni Gordon — 80 million yevro evaziga «Barselona»ga ko‘chib o‘tdi.

  2. Sandro Tonali — 108 million yevro evaziga «Tottenxem» a’zosiga aylandi.

Gimaraesning transferi orqali «Nyukasl» katta moliyaviy daromad olgan bo‘lsa-da, jamoa maydon markazi va hujum chizig‘idagi uch asosiy yetakchisidan ayrildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastleBarcelonaTottenham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)