«Arsenal»dan yana bir yirik transfer: Bruno Gimaraes «kanonirlar» a’zosi!
Londonning «Arsenal» klubi Braziliya terma jamoasi va «Nyukasl» yarim himoyachisi Bruno Gimaraes bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Transfer narxi 75 million funt sterling (87,75 million yevro) bo'lib, kelishuv 5 yilga — 2031 yilning yoziga qadar tuzilgan. 28 yoshli futbolchi 2025/2026 yilgi mavsumda Premer-ligada 29 ta o'yinda 9 ta gol va 5 ta golli uzatma qayd etgan, UYEFA Chempionlar Ligasida esa 7 ta o'yin o'tkazgan.
Londonning «Arsenal» klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli kelishuvni e’lon qildi. Braziliya terma jamoasi va « Nyukasl»ning yetakchi yarim himoyachisi Bruno Gimaraes faoliyatini «emiratliklar» safida davom ettiradigan bo‘ldi.
Bu haqda «Arsenal» matbuot xizmati X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali ma’lum qildi.
Transfer summasi va shartnoma tafsilotlari
Londonliklar braziliyalik yulduz uchun jiddiy mablag‘ sarflashdi. Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv tafsilotlari quyidagicha:
Transfer narxi: 75 million funt sterling (87,75 million yevro);
Shartnoma muddati: 5 yil — 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan.
Gimaraesning o‘tgan mavsumdagi statistikasi
28 yoshli tajribali yarim himoyachi o‘tgan 2025/2026 yilgi mavsumda «Nyukasl» tarkibida maydon markazidagi asosiy figuralardan biri bo‘ldi:
Premer-liga: 29 ta o‘yin, 9 ta gol va 5 ta golli uzatma;
UYEFA Chempionlar Ligasi: 7 ta o‘yin.
«Nyukasl»da tarkib inqirozi: Yetakchilar ketma-ket jamoani tark etmoqda
Bruno Gimaraesning ketishi «Nyukasl» uchun yozgi transferlar oynasidagi birinchi yo‘qotish emas. Bungacha klub yana ikki nafar asosiy yulduzi bilan xayrlashishga majbur bo‘lgan edi:
Entoni Gordon — 80 million yevro evaziga «Barselona»ga ko‘chib o‘tdi.
Sandro Tonali — 108 million yevro evaziga «Tottenxem» a’zosiga aylandi.
Gimaraesning transferi orqali «Nyukasl» katta moliyaviy daromad olgan bo‘lsa-da, jamoa maydon markazi va hujum chizig‘idagi uch asosiy yetakchisidan ayrildi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…