Tug‘ilgan kuningiz qaysi "qadriyat"ni birinchi o‘ringa qo‘yadi?
Nega bir inson uchun oila hamma narsadan ustun bo‘lsa, boshqasi erkinlik, adolat, pul yoki shaxsiy rivojlanishni birinchi o‘ringa qo‘yadi? Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun inson qarorlariga ta’sir qiladigan asosiy qadriyatlar haqida ramziy ishora berishi mumkin.
Quyidagi ro‘yxatdan tug‘ilgan sanangizni toping. Ehtimol, hayotdagi muhim tanlovlaringiz ortida qaysi ichki tamoyil turganini anglab qolarsiz.
1, 10, 19 va 28-sanalar: mukammallik va ta’sir
Bu sanalarda tug‘ilganlar o‘zidan ham, atrofdagilardan ham yuqori natija kutishi mumkin. Ular uchun oddiy ishtirok etish emas, yaxshi natija ko‘rsatish muhim.
Asosiy qadriyatlari:
mukammallikka intilish;
himoya va homiylik;
saxovat;
nufuz va hokimiyat;
mustaqil qaror qabul qilish.
Ular ko‘pincha yaqinlarini himoya qiladi, mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi va qiyin vaziyatda boshqalardan avval harakatga tushadi.
Biroq mukammallikka ortiqcha intilish ularni o‘ziga va atrofdagilarga nisbatan talabchan qilib qo‘yishi mumkin. Har bir ish ideal chiqishi shart emas.
Haqiqiy kuch barcha narsani nazorat qilishda emas, zarur paytda boshqalarga ham ishonch bildirishda ko‘rinadi.
2, 11, 20 va 29-sanalar: oila va munosabatlar
Ushbu guruh vakillari uchun insonlar o‘rtasidagi aloqa, ishonch va hissiy yaqinlik katta ahamiyatga ega bo‘lishi aytiladi.
Ularning asosiy qadriyatlari:
oila;
muhabbat va munosabatlar;
diplomatlik;
do‘stlik;
o‘zaro tushunish.
Ular janjalni kuchaytirishdan ko‘ra, ikki tomonni yarashtirishga harakat qiladi. Yaqin insonning kayfiyatini tez his qilib, unga yordam berishni xohlaydi.
Ammo doim tinchlikni saqlash uchun o‘z fikridan voz kechish to‘g‘ri emas. Sog‘lom munosabat murosadan tashqari ochiq gapirishni ham talab qiladi.
Asosiy saboq: boshqalarni asrash bilan birga shaxsiy chegaralarni ham saqlash.
3, 12, 21 va 30-sanalar: bilim va g‘amxo‘rlik
Bu sanalarda tug‘ilganlar o‘rganish, tushuntirish va boshqalarga yo‘l ko‘rsatishga moyil insonlar sifatida talqin qilinadi.
Ular uchun muhim qadriyatlar:
bilim;
ta’lim;
g‘amxo‘rlik;
adolat;
bolalar va kelajak avlod.
Bunday insonlar ko‘pincha o‘z tajribasini boshqalar bilan bo‘lishadi. Ulardan yaxshi ustoz, o‘qituvchi, maslahatchi yoki g‘amxo‘r ota-ona chiqishi mumkin.
Biroq so‘ralmagan maslahat odamlarni charchatishi ehtimol. Bilimning qiymati uni faqat aytishda emas, to‘g‘ri vaqtda va to‘g‘ri insonga yetkazishda namoyon bo‘ladi.
Asosiy saboq: o‘rgatishdan avval insonning eshitishga tayyorligini bilish.
4, 13, 22 va 31-sanalar: halollik va adolat
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar uchun haqiqat, ishonch va vijdon asosiy o‘rinda turishi mumkin.
Ularning qadriyatlari:
halollik;
adolat;
mehribonlik;
va’daga vafo qilish;
to‘g‘rilik.
Ular yolg‘on, ikkiyuzlamachilik va ishonchni suiiste’mol qilishni og‘ir qabul qiladi. Bir marta ishongan insonni qo‘llab-quvvatlaydi, ammo ishonch sinsa, munosabatni tiklash oson bo‘lmaydi.
Ba’zan ularning adolatga intilishi qattiqqo‘llikka aylanishi mumkin. Har bir xato yomon niyat bilan qilinmaydi.
Adolat faqat jazolash emas, vaziyatni to‘liq tushunishni ham talab qiladi.
5, 14 va 23-sanalar: erkinlik va go‘zallik
Bu guruhdagilar hayotni faqat vazifalardan iborat deb bilmaydi. Ular uchun erkin tanlov, estetika va yoqimli muhit ham muhim.
Asosiy qadriyatlari:
to‘g‘rilik;
erkinlik;
go‘zallik;
estetika;
oila;
yangi taassurotlar.
Ular sayohat, ijod, yangi tanishuvlar va o‘zgarishlardan kuch olishi mumkin. Bir xil tartibda uzoq yashash ularni charchatadi.
Biroq erkinlik har qanday mas’uliyatdan qochish degani emas. Munosabat va oilada ham erkinlik ishonch hamda kelishuv bilan uyg‘un bo‘lishi kerak.
Asosiy saboq: erkin hayot qurish, ammo qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlikdan qochmaslik.
6, 15 va 24-sanalar: muhabbat, ijod va qulaylik
Bu sanalarda tug‘ilganlar hayotdagi go‘zallik, mehr va moddiy barqarorlikni birgalikda qadrlashi mumkin.
Ularning asosiy qadriyatlari:
donishmandlik;
pul va farovonlik;
muhabbat;
qulay munosabatlar;
ijod;
shinam hayot.
Ular nafaqat pul topishni, balki uni hayot sifatini yaxshilashga sarflashni ham muhim deb biladi. Uydagi muhit, tashqi ko‘rinish va munosabatlardagi iliqlik ular uchun katta ahamiyatga ega.
Ammo qulaylikka ortiqcha bog‘lanish qiyin qarorlarni kechiktirishi mumkin. Ba’zan o‘sish uchun tanish muhitdan chiqishga to‘g‘ri keladi.
Asosiy saboq: osoyishtalikni qadrlash, ammo rivojlanish talab qilgan o‘zgarishdan qo‘rqmaslik.
7, 16 va 25-sanalar: ma’naviyat va rivojlanish
Ushbu guruh vakillari hayotning tashqi natijalaridan tashqari uning ma’nosi haqida ham ko‘p o‘ylaydi.
Ular uchun muhim qadriyatlar:
ma’naviyat;
ichki butunlik;
shaxsiy rivojlanish;
bilim va tajriba;
ta’sir va hokimiyat.
Bunday insonlar o‘zini anglash, yangi bilim olish va ichki qarashlarini rivojlantirishga intiladi. Ular uchun muvaffaqiyat faqat pul yoki lavozim bilan o‘lchanmaydi.
Biroq uzoq tahlil qilish harakatni kechiktirishi mumkin. Inson o‘zini to‘liq anglab bo‘lganidan keyingina yashashni boshlasa, yillar o‘tib ketishi ehtimol.
Ma’naviy o‘sish faqat o‘ylash emas, anglangan qadriyatlarga mos yashashdir.
8, 17 va 26-sanalar: pul, nazorat va ta’sir
Bu sanalar ko‘pincha moddiy natija, boshqaruv va katta maqsadlar bilan bog‘lanadi.
Ularning asosiy qadriyatlari:
pul;
hokimiyat;
nazorat;
xavfsizlik;
natija;
mustaqillik.
Ular resurslarni hisoblash, katta loyihalarni boshqarish va moliyaviy barqarorlik yaratishda kuchli bo‘lishi mumkin.
Biroq hayotning barcha sohasini nazorat qilishga urinish ichki bosimni kuchaytiradi. Pul insonga imkoniyat beradi, ammo munosabat, sog‘liq va xotirjamlikni to‘liq almashtira olmaydi.
Asosiy saboq: boylikni faqat to‘plash emas, undan oqilona va mazmunli foydalanish.
9, 18 va 27-sanalar: harakat va boshqalarga xizmat qilish
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar adolatsizlikka befarq qaray olmaydigan va boshqalarga yordam berishga moyil insonlar sifatida talqin qilinadi.
Ularning qadriyatlari:
amaliy harakat;
xayriya;
muhtojlarga yordam;
adolat;
oldinga intilish;
taslim bo‘lmaslik.
Ular faqat hamdardlik bildirish bilan cheklanmasdan, muammoni hal qilish uchun harakatga tushadi. Bunday insonlar ijtimoiy loyihalar, xayriya va jamoat ishlarida faol bo‘lishi mumkin.
Ammo barchani qutqarishga urinish hissiy charchoqqa olib keladi. Har bir insonga yordam berishning imkoni yo‘q.
Asosiy saboq: boshqalarga yordam berish, ammo o‘z kuchingiz va imkoniyatingiz chegarasini ham unutmaslik.
Qisqacha: sanalar va asosiy qadriyatlar
Tug‘ilgan sanalar
Ustun qadriyatlar
1, 10, 19, 28
Mukammallik, saxovat, hokimiyat
2, 11, 20, 29
Oila, do‘stlik, diplomatlik
3, 12, 21, 30
Bilim, g‘amxo‘rlik, adolat
4, 13, 22, 31
Halollik, mehribonlik
5, 14, 23
Erkinlik, estetika, oila
6, 15, 24
Muhabbat, pul, ijod
7, 16, 25
Ma’naviyat, rivojlanish
8, 17, 26
Pul, nazorat, ta’sir
9, 18, 27
Yordam, adolat, harakat
Tug‘ilgan sana qadriyatlarni belgilaydimi?
Ilmiy nuqtayi nazardan inson qadriyatlarini tug‘ilgan kuniga qarab aniqlash mumkinligi tasdiqlanmagan.
Qadriyatlarning shakllanishiga ko‘proq quyidagilar ta’sir qiladi:
oilaviy tarbiya;
din va madaniyat;
bolalik tajribasi;
ta’lim;
atrofdagi insonlar;
hayotdagi qiyinchilik va yutuqlar;
insonning ongli tanlovlari.
Shu sabab numerologik ro‘yxatni qat’iy haqiqat emas, o‘zingiz haqingizda fikr yuritishga yordam beradigan ramziy test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Haqiqiy qadriyatingizni qanday aniqlaysiz?
Insonning qadriyati u nima haqida gapirishiga emas, vaqt, pul va kuchini qayerga sarflashiga qarab ko‘rinadi.
O‘zingizdan so‘rang:
Eng muhim qarorlarda nimani birinchi o‘ringa qo‘yaman?
Qaysi narsani yo‘qotishdan qattiq qo‘rqaman?
Pul va vaqtimni asosan nimaga sarflayman?
Qaysi holatda o‘z tamoyilimdan voz kechmayman?
Oila, erkinlik, pul, adolat yoki rivojlanishdan qaysi biri men uchun ustun?
Men aytgan qadriyatlarimga mos yashayapmanmi?
Ushbu savollarga berilgan halol javob tug‘ilgan sanadan ko‘ra ko‘proq haqiqatni ochishi mumkin.
Asosiy xulosa
Numerologik talqinlarga ko‘ra, har bir tug‘ilgan sana guruhi hayotda muayyan qadriyatlarni ustun qo‘yadi: kimdir oilani, kimdir erkinlikni, yana birov adolat, pul yoki ma’naviy rivojlanishni.
Biroq insonning haqiqiy qadriyati sanasida emas, har kuni qabul qilayotgan qarorlarida namoyon bo‘ladi.
Qadriyat — chiroyli so‘z emas. U hech kim ko‘rmayotganda ham qanday yo‘l tutishingizni belgilaydigan ichki qoidadir.
Sizning tug‘ilgan sanangiz uchun keltirilgan qadriyatlar hayotdagi tanlovlaringizga mos keldimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…