Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdi
Elon Muskʼga tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi Butunjahon reklama beruvchilar federatsiyasi (WFA) bilan koʻp yillik sud nizosiga nuqta qoʻydi. Ikki tashkilotning chorshanba kuni eʼlon qilgan qoʻshma bayonotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi barcha daʼvolar va sud jarayonlari rasman toʻxtatilgan boʻlib, bu voqelik texnologiya bozori va reklama sanoati oʻrtasidagi munosabatlarni butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur mojaro 2022-yilda Elon Musk ijtimoiy tarmoqni 44 milliard dollarga sotib olib, uning kontentni moderatsiya qilish siyosatini keskin oʻzgartirganidan keyin boshlangan edi. Oʻzgarishlardan soʻng platformada reklama tushumlari keskin kamayib ketgan, bunga sabab sifatida yirik brendlar oʻz mahsulotlari xavfsizligidan xavotirga tushib, Xʼdagi reklama xarajatlarini toʻxtatib qoʻygan edi. Shundan soʻng X rahbariyati kompaniyalarga qarshi keskin choralar koʻra boshlagan edi.
Sud daʼvosi va uning tafsilotlariixbt.com va boshqa xalqaro axborot manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, X 2024-yilda WFA tashkilotiga nisbatan sudga daʼvo kiritgan edi. Platforma rahbariyati uni «tizimli noqonuniy boykot» uyushtirganlikda ayblagan. Daʼvo arizasida Mars, CVS Health, Shell va Lego kabi dunyoga mashhur korxonalar reklama mablagʻlarini ataylab qisqartirganlikda ayblangan edi. Biroq, javobgar tomon bu ayblovlarni qatʼiyan rad etib, brendlar oʻz mablagʻlarini qayerga sarflashni oʻzlari erkin hal qilish huquqiga ega ekanligini taʼkidlagan edilar.
Joriy yilning mart oyida federal sudya X raqobat qonunchiligiga muvofiq hech qanday zarar koʻrmaganini koʻrsatib berolmagani sababli daʼvoni rad etgan edi. Shundan soʻng, aprel oyida platforma rahbariyati sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini kiritgan edi. Biroq bugungi kunga kelib tomonlar oʻzaro kelishuvga erishib, oʻrtadagi ziddiyatni tinch yoʻl bilan hal qilishdi.
Tomonlarning kelishuv shartlariQoʻshma bayonotda taʼkidlanishicha, WFA va X Corp. Global masʼuliyatli media alyansi (GARM) bilan bogʻliq sud jarayonlarini ortda qoldirmoqda. X reklama beruvchilar aynan WFA tarkibidagi GARM tashabbusi ishlab chiqqan qoidalar tufayli oʻz xarajatlarini kamaytirganini daʼvo qilgan edi. GARM zararli onlayn kontent yonida reklamalar chiqishining oldini olish maqsadida tuzilgan boʻlib, uning faoliyati texnologiya gigantlari eʼtiroziga sabab boʻlgan edi.
Bayonot matnida quyidagi asosiy jihatlar qayd etildi:
- WFA 2024-yil 9-avgustda GARM faoliyatini toʻxtatganini tasdiqladi va kelgusida GARM yoki shunga oʻxshash tashabbuslarni qayta tiklamasligini maʼlum qildi.
- Tashkilot oʻzining 1953-yildagi taʼsis Konstitutsiyasida mustahkamlangan soʻz erkinligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi.
- X va WFA brendlar, platformalar va isteʼmolchilar brend xavfsizligi innovatsiyalaridan birdek manfaatdor ekanligi borasida toʻliq kelishuvga erishdilar.
…