Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdi

·0·Texno
Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdi

Elon Muskʼga tegishli boʻlgan X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi Butunjahon reklama beruvchilar federatsiyasi (WFA) bilan koʻp yillik sud nizosiga nuqta qoʻydi. Ikki tashkilotning chorshanba kuni eʼlon qilgan qoʻshma bayonotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi barcha daʼvolar va sud jarayonlari rasman toʻxtatilgan boʻlib, bu voqelik texnologiya bozori va reklama sanoati oʻrtasidagi munosabatlarni butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur mojaro 2022-yilda Elon Musk ijtimoiy tarmoqni 44 milliard dollarga sotib olib, uning kontentni moderatsiya qilish siyosatini keskin oʻzgartirganidan keyin boshlangan edi. Oʻzgarishlardan soʻng platformada reklama tushumlari keskin kamayib ketgan, bunga sabab sifatida yirik brendlar oʻz mahsulotlari xavfsizligidan xavotirga tushib, Xʼdagi reklama xarajatlarini toʻxtatib qoʻygan edi. Shundan soʻng X rahbariyati kompaniyalarga qarshi keskin choralar koʻra boshlagan edi.

Sud daʼvosi va uning tafsilotlari

ixbt.com va boshqa xalqaro axborot manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, X 2024-yilda WFA tashkilotiga nisbatan sudga daʼvo kiritgan edi. Platforma rahbariyati uni «tizimli noqonuniy boykot» uyushtirganlikda ayblagan. Daʼvo arizasida Mars, CVS Health, Shell va Lego kabi dunyoga mashhur korxonalar reklama mablagʻlarini ataylab qisqartirganlikda ayblangan edi. Biroq, javobgar tomon bu ayblovlarni qatʼiyan rad etib, brendlar oʻz mablagʻlarini qayerga sarflashni oʻzlari erkin hal qilish huquqiga ega ekanligini taʼkidlagan edilar.

Joriy yilning mart oyida federal sudya X raqobat qonunchiligiga muvofiq hech qanday zarar koʻrmaganini koʻrsatib berolmagani sababli daʼvoni rad etgan edi. Shundan soʻng, aprel oyida platforma rahbariyati sud qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini kiritgan edi. Biroq bugungi kunga kelib tomonlar oʻzaro kelishuvga erishib, oʻrtadagi ziddiyatni tinch yoʻl bilan hal qilishdi.

Tomonlarning kelishuv shartlari

Qoʻshma bayonotda taʼkidlanishicha, WFA va X Corp. Global masʼuliyatli media alyansi (GARM) bilan bogʻliq sud jarayonlarini ortda qoldirmoqda. X reklama beruvchilar aynan WFA tarkibidagi GARM tashabbusi ishlab chiqqan qoidalar tufayli oʻz xarajatlarini kamaytirganini daʼvo qilgan edi. GARM zararli onlayn kontent yonida reklamalar chiqishining oldini olish maqsadida tuzilgan boʻlib, uning faoliyati texnologiya gigantlari eʼtiroziga sabab boʻlgan edi.

Bayonot matnida quyidagi asosiy jihatlar qayd etildi:

  • WFA 2024-yil 9-avgustda GARM faoliyatini toʻxtatganini tasdiqladi va kelgusida GARM yoki shunga oʻxshash tashabbuslarni qayta tiklamasligini maʼlum qildi.
  • Tashkilot oʻzining 1953-yildagi taʼsis Konstitutsiyasida mustahkamlangan soʻz erkinligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi.
  • X va WFA brendlar, platformalar va isteʼmolchilar brend xavfsizligi innovatsiyalaridan birdek manfaatdor ekanligi borasida toʻliq kelishuvga erishdilar.
Eslatib oʻtamiz, Elon Musk va reklama bozorining yirik vakillari oʻrtasidagi munosabatlar har doim ham silliq kechmagan. Ilgari ham Musk platformadagi byudjetini muzlatib qoʻygan yirik homiylarga nisbatan oʻta keskin va ochiq bayonotlar berib, jamoatchilik eʼtiborini tortgan edi. Ushbu kelishuv esa kelgusida ijtimoiy tarmoqlar va reklama olami oʻrtasidagi hamkorlikni konstruktiv oʻzanlarga qaytarish uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Elon MuskXTexnologiyaReklamaSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob