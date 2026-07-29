Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!

·0·Sport
Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!

Madridning "Real" klubi Rodri transferini yopayotgan bir paytda, Angliya vitse-chempioni "Manchester Siti" kelajak uchun eng katta sarmoyalardan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. "Shaharliklar" "Lill"ning 18 yoshli vunderkindi Ayyub Buaddi transferi bo‘yicha muzokaralarda ulkan qadam tashladi.

Zamin.uz nufuzli Sky Sport nashriga tayangan holda ushbu sensatsion transfer tafsilotlari va Londonning "Arsenal" klubi qanday qilib mag‘lubiyatga uchragani haqida xabar beradi.

1. "Arsenal" ortda qoldi: "Siti" transfer poygasida favorit!

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Enso Mareska jamoasi Ayyub Buaddi uchun kurashda o‘zining asosiy raqibi "Arsenal"ni ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi. Bungacha aynan "kanonirlar" transfer poygasida favorit hisoblanayotgan edi.

Biroq Mikel Arteta jamoasi Brunu Gimarayesh transferiga ustuvor ahamiyat qaratgan bir paytda, "Manchester Siti" rahbariyati fursatdan foydalanib, tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va fransuz klubi bilan muzokaralarni jadallashtirdi.

2. Shaxsiy shartnoma tayyor, ammo narx borasida bahs davom etmoqda

"Manchester Siti"ning bo‘lajak sport direktori Ugu Viana va "Lill" prezidenti Olive Letan ushbu transfer bo‘yicha muntazam aloqada bo‘lib turibdi.

Garchi "Lill" ingliz klubining shu kungacha bo‘lgan bir necha og‘zaki takliflarini rad etgan bo‘lsa-da, futbolchining o‘zi "Etixad"ga ko‘chib o‘tishga tayyor. Xabar qilinishicha, Buaddi "Manchester Siti" bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan.

Hozirda eng katta to‘siq — transfer summasi. Tomonlar hali murosaga kelgani yo‘q:

  • "Lill" talabi: 100 million yevro.

  • "Manchester Siti" taklifi: Bonuslar bilan birgalikda ~90 million yevro.

3. Ayyub Buaddi kim va nima uchun u 100 million yevroga baholanmoqda?

18 yoshli yarimhimoyachi zamonaviy futbolning eng iqtidorli yoshlaridan biri hisoblanadi. U yaqinda yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionatida Marokash milliy jamoasi safida super o‘yin namoyish etib, butun dunyo skautlari e’tiborini tortdi.

Uning "Lill" asosiy jamoasidagi statistikasi ham maqtashga loyiq:

  • O‘yinlar soni: 96 ta (barcha musobaqalarda).

  • Natijadorlik: 4 ta golli uzatma.

Enso Mareska Buaddini Rodrining uzoq muddatli vorisi sifatida ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin va shu sababli klub bunday katta mablag‘ni ayamayapti.

Ayyub Buaddi transferi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Ayyub Buaddi (18 yosh, Marokash/Fransiya)

Joriy klubi

"Lill" (Fransiya)

Da’vogar klub

"Manchester Siti" (poygada g‘olib bo‘lmoqda)

Mag‘lub klub

"Arsenal"

Ehtimoliy shartnoma

2031 yilgacha (kelishilgan)

"Lill" talabi

€100 million

"Siti" taklifi

~€90 million (bonuslar bilan)

Asosiy voqea

Jahon chempionati-2026 dagi yorqin o‘yin

Enso Mareska ning yangi super loyihasi va "Manchester Siti"ning 100 million yevrolik yurishi haqidagi xabarni futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, 18 yoshli futbolchi uchun 100 million yevro to‘lash to‘g‘ri qarormi? U Enso Mareska qo‘l ostida yangi Rodriga aylana oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37Jurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiJurriyen Timber Arsenal yigʻinini tark etdiBugun, 20:16«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!«Real»da shov-shuvli transfer: Rodri «Siti»dan 24 soat ichida ko‘chib o‘tishi mumkin!Bugun, 20:06FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!FIFAda $10 milliardlik mojaro: «pora» ayblovi va 53 kunlik ultimatum!Bugun, 20:00Shomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaShomurodov va Fayzullayev Yevropa sahnasida: «Bashakshehir» tarixiy o‘yinga tayyorlanmoqdaBugun, 19:51Jordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiJordan Henderson Brentford bilan shartnomani bekor qildi va Chelseidagi faoliyatini boshlaydiBugun, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi