Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!
Madridning "Real" klubi Rodri transferini yopayotgan bir paytda, Angliya vitse-chempioni "Manchester Siti" kelajak uchun eng katta sarmoyalardan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. "Shaharliklar" "Lill"ning 18 yoshli vunderkindi Ayyub Buaddi transferi bo‘yicha muzokaralarda ulkan qadam tashladi.
Zamin.uz nufuzli Sky Sport nashriga tayangan holda ushbu sensatsion transfer tafsilotlari va Londonning "Arsenal" klubi qanday qilib mag‘lubiyatga uchragani haqida xabar beradi.
1. "Arsenal" ortda qoldi: "Siti" transfer poygasida favorit!
So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Enso Mareska jamoasi Ayyub Buaddi uchun kurashda o‘zining asosiy raqibi "Arsenal"ni ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi. Bungacha aynan "kanonirlar" transfer poygasida favorit hisoblanayotgan edi.
Biroq Mikel Arteta jamoasi Brunu Gimarayesh transferiga ustuvor ahamiyat qaratgan bir paytda, "Manchester Siti" rahbariyati fursatdan foydalanib, tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va fransuz klubi bilan muzokaralarni jadallashtirdi.
2. Shaxsiy shartnoma tayyor, ammo narx borasida bahs davom etmoqda
"Manchester Siti"ning bo‘lajak sport direktori Ugu Viana va "Lill" prezidenti Olive Letan ushbu transfer bo‘yicha muntazam aloqada bo‘lib turibdi.
Garchi "Lill" ingliz klubining shu kungacha bo‘lgan bir necha og‘zaki takliflarini rad etgan bo‘lsa-da, futbolchining o‘zi "Etixad"ga ko‘chib o‘tishga tayyor. Xabar qilinishicha, Buaddi "Manchester Siti" bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan.
Hozirda eng katta to‘siq — transfer summasi. Tomonlar hali murosaga kelgani yo‘q:
"Lill" talabi: 100 million yevro.
"Manchester Siti" taklifi: Bonuslar bilan birgalikda ~90 million yevro.
3. Ayyub Buaddi kim va nima uchun u 100 million yevroga baholanmoqda?
18 yoshli yarimhimoyachi zamonaviy futbolning eng iqtidorli yoshlaridan biri hisoblanadi. U yaqinda yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionatida Marokash milliy jamoasi safida super o‘yin namoyish etib, butun dunyo skautlari e’tiborini tortdi.
Uning "Lill" asosiy jamoasidagi statistikasi ham maqtashga loyiq:
O‘yinlar soni: 96 ta (barcha musobaqalarda).
Natijadorlik: 4 ta golli uzatma.
Enso Mareska Buaddini Rodrining uzoq muddatli vorisi sifatida ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin va shu sababli klub bunday katta mablag‘ni ayamayapti.
Ayyub Buaddi transferi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Ayyub Buaddi (18 yosh, Marokash/Fransiya)
Joriy klubi
"Lill" (Fransiya)
Da’vogar klub
"Manchester Siti" (poygada g‘olib bo‘lmoqda)
Mag‘lub klub
"Arsenal"
Ehtimoliy shartnoma
2031 yilgacha (kelishilgan)
"Lill" talabi
€100 million
"Siti" taklifi
~€90 million (bonuslar bilan)
Asosiy voqea
Jahon chempionati-2026 dagi yorqin o‘yin
Enso Mareska ning yangi super loyihasi va "Manchester Siti"ning 100 million yevrolik yurishi haqidagi xabarni futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, 18 yoshli futbolchi uchun 100 million yevro to‘lash to‘g‘ri qarormi? U Enso Mareska qo‘l ostida yangi Rodriga aylana oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…