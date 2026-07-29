Tanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldi

·75·Dunyo
Tanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldi

AQSHning Montana shtatida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy hodisa ko‘pchilikni hayratga soldi. 32 yoshli Devid Sifaldi tanasiga trekking tayog‘i sanchilgan holda qariyb 16 kilometr yo‘l bosib, omon qoldi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 20 iyul kuni Devid Sifaldi ikki nafar do‘sti bilan Granit Pik cho‘qqisiga ko‘tarilayotgan vaqtda yuz bergan. Dengiz sathidan taxminan 3,6 ming metr balandlikda u qoyalar ustida muvozanatini yo‘qotib, qo‘lidagi trekking tayog‘i ustiga yiqilgan.

Oqibatda tayoq uning tanasiga bir tomondan kirib, ikkinchi tomondan chiqib ketgan. Shunga qaramay, Sifaldi sarosimaga tushmagan. Chunki u tez tibbiy yordam xodimi sifatida faoliyat yuritadi va olgan bilimlari vaziyatni sovuqqonlik bilan baholashga yordam bergan.

«O‘sha paytda kasbiy tajribam ishga tushdi. O‘zimni tekshirib ko‘rdim va jarohat o‘sha daqiqada hayotim uchun bevosita xavf tug‘dirmayotganini angladim. Shuning uchun tog‘dan o‘z kuchim bilan tushishim mumkinligiga ishondim», dedi u.

Shundan so‘ng amerikalik erkak tanasiga sanchilib qolgan trekking tayog‘i bilan pastga tushishni boshlagan. U qariyb 6,5 soat davomida 16 kilometr masofani bosib o‘tib, qutqaruvchilar hamda tibbiyot xodimlari yetib kelishi mumkin bo‘lgan xavfsiz hududga chiqqan.

Ma’lum qilinishicha, Devid Sifaldi hozirda shifoxonada davolanmoqda. Davolanish xarajatlarini qoplash maqsadida u maxsus mablag‘ yig‘ish kampaniyasini ham yo‘lga qo‘ygan.

David SifaldiMontanaThe GuardianGranite Peak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaIsroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaBugun, 20:18Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBugun, 20:13Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiBugun, 18:08Dubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiDubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiBugun, 18:01Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda