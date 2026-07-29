Poco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldi

·33·Texno
Poco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldi

Yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan texnologiya olamida eʼtibor markazida boʻlgan yangi Poco M8 Power smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻta yirik akkumulyator va oʻziga xos texnik xususiyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

X ijtimoiy tarmogʻidagi taniqli Gizmochina resursi muharriri Anvin tomonidan eʼlon qilingan suratlarda yangi gadjet ochiq-sariq (orqacha) rangda namoyish etilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu rang yechimi Apple flagmanlaridagi tuslarni eslatib yuboradi, garchi Poco M8 Power toʻgʻridan-toʻgʻri iPhone 17 Pro modellari bilan raqobatlashmasa-da, oʻzining mutlaqo boshqa ustun jihatlariga ega.

Rekord darajadagi avtonomiya va quvvatlash imkoniyatlari

Mazkur smartfonning asosiy va eng asosiy vizaviy hamda funksional «fichkasi» bu uning 8000 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchining rasmiy maʼlumotlariga koʻra, qurilma bitta toʻliq quvvatlanish orqali naqd uch kun davomida faol ishlay oladi.

Shuningdek, qurilmaning quvvatlash tizimi ham yetarlicha ilgʻor boʻlib, u 45 W quvvatdagi tezkor simli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida foydalanuvchilar boshqa gadjetlarni quvvatlash uchun 22,5 W quvvatdagi teskari simli quvvatlash funksiyasidan ham foydalanishlari mumkin boʻladi.

Kutilayotgan texnik xususiyatlar

Insayderlar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, texnik jihatdan Poco M8 Power modeli Redmi Note 17 smartfonining oʻziga xos kloni boʻlishi kutilmoqda. Qurilma quyidagi asosiy imkoniyatlar bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda:

  • Keng va tekis 7 dyuymli OLED ekran (2396 x 1080 piksel piksellar aniqligi va 120 Hz kadrlar chastotasi)
  • Unumdorlik uchun masʼul Snapdragon 4 Gen 4 protsessori (SoC)
  • 6 yoki 8 GB tezkor (operativ) hamda 128 yoki 256 GB doimiy (flesh) xotira turlari
  • 50 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera
Yangi smartfon zamonaviy HyperOS 3 dasturiy taʼminot bazasida ishlashi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqarilish sanasi va aniq narxi haqida rasmiy maʼlumotlar berilmagan, biroq uning jonli suratlari tarqalgani taqdimot yaqin ekanidan darak beradi.

PocoSmartfonHyperOSGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob