Poco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldi
Yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan texnologiya olamida eʼtibor markazida boʻlgan yangi Poco M8 Power smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻta yirik akkumulyator va oʻziga xos texnik xususiyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
X ijtimoiy tarmogʻidagi taniqli Gizmochina resursi muharriri Anvin tomonidan eʼlon qilingan suratlarda yangi gadjet ochiq-sariq (orqacha) rangda namoyish etilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu rang yechimi Apple flagmanlaridagi tuslarni eslatib yuboradi, garchi Poco M8 Power toʻgʻridan-toʻgʻri iPhone 17 Pro modellari bilan raqobatlashmasa-da, oʻzining mutlaqo boshqa ustun jihatlariga ega.
Rekord darajadagi avtonomiya va quvvatlash imkoniyatlariMazkur smartfonning asosiy va eng asosiy vizaviy hamda funksional «fichkasi» bu uning 8000 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchining rasmiy maʼlumotlariga koʻra, qurilma bitta toʻliq quvvatlanish orqali naqd uch kun davomida faol ishlay oladi.
Shuningdek, qurilmaning quvvatlash tizimi ham yetarlicha ilgʻor boʻlib, u 45 W quvvatdagi tezkor simli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida foydalanuvchilar boshqa gadjetlarni quvvatlash uchun 22,5 W quvvatdagi teskari simli quvvatlash funksiyasidan ham foydalanishlari mumkin boʻladi.
Kutilayotgan texnik xususiyatlarInsayderlar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, texnik jihatdan Poco M8 Power modeli Redmi Note 17 smartfonining oʻziga xos kloni boʻlishi kutilmoqda. Qurilma quyidagi asosiy imkoniyatlar bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda:
- Keng va tekis 7 dyuymli OLED ekran (2396 x 1080 piksel piksellar aniqligi va 120 Hz kadrlar chastotasi)
- Unumdorlik uchun masʼul Snapdragon 4 Gen 4 protsessori (SoC)
- 6 yoki 8 GB tezkor (operativ) hamda 128 yoki 256 GB doimiy (flesh) xotira turlari
- 50 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera
…