Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqda
Madridning Real klubidagi sobiq jamoadoshi Naço Fernandes Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida 1000 ta gol urish marrasini zabt etishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Hozirda Saudiya Arabistonida toʻp surayotgan portugaliyalik hujumchi ushbu tarixiy natijaga erishish uchun yana atigi 24 ta gol urishi kifoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Naço Fernandes AS nashriga bergan intervyusida oʻzining sobiq sardori va doʻsti haqida iliq fikrlar bildirgan. Ikkala futbolchi ham qirollik klubida birga oʻynagan davrida koʻplab sovrinlarni, jumladan, Chempionlar ligasi kuboklarini qoʻlga kiritgan.
Rekordlar sari tinimsiz intilishNaçoning taʼkidlashicha, Ronaldu oʻz oldiga qoʻygan maqsadlaridan aslo qaytmaydi va har doim eng yuqori choʻqqilarni zabt etishga odatlangan. Uning fikricha, portugaliyalik yulduzning asosiy hayotiy maqsadi rekordlarni yangilashdan iborat.
"Uni yaqindan bilganimiz uchun aniq ayta olamizki, u toʻxtamaydi. Uning hayoti rekordlarni yangilashdan iborat va bu juda ham hayratlanarli", — dedi Naço sobiq jamoadoshi haqida.
Saudiya Arabistonidagi faoliyat va matonat2024 yilda Saudiya Arabistonining Al Qadisiyah jamoasiga koʻchib oʻtgan himoyachi yana Krishtianu Ronaldu bilan bir chempionatda raqobatlashish imkoniga ega boʻldi. Bu holat unga portugaliyalik hujumchining mashgʻulotlardagi va oʻyinlardagi tinimsiz mehnatini yaqindan kuzatish imkonini berdi.
Naço yoshiga qaramay, Ronaldu hamon ilk kundagidek ishtiyoq bilan harakat qilayotganini va futbolga boʻlgan muhabbati soʻnmaganini alohida eʼtirof etdi. Aynan mana shu xarakter uni mingta gol marrasiga yetaklayotgan asosiy kuch ekanligi taʼkidlandi.
…