Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqda

·46·Sport
Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqda

Madridning Real klubidagi sobiq jamoadoshi Naço Fernandes Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida 1000 ta gol urish marrasini zabt etishiga qatʼiy ishonch bildirdi. Hozirda Saudiya Arabistonida toʻp surayotgan portugaliyalik hujumchi ushbu tarixiy natijaga erishish uchun yana atigi 24 ta gol urishi kifoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Naço Fernandes AS nashriga bergan intervyusida oʻzining sobiq sardori va doʻsti haqida iliq fikrlar bildirgan. Ikkala futbolchi ham qirollik klubida birga oʻynagan davrida koʻplab sovrinlarni, jumladan, Chempionlar ligasi kuboklarini qoʻlga kiritgan.

Rekordlar sari tinimsiz intilish

Naçoning taʼkidlashicha, Ronaldu oʻz oldiga qoʻygan maqsadlaridan aslo qaytmaydi va har doim eng yuqori choʻqqilarni zabt etishga odatlangan. Uning fikricha, portugaliyalik yulduzning asosiy hayotiy maqsadi rekordlarni yangilashdan iborat.

"Uni yaqindan bilganimiz uchun aniq ayta olamizki, u toʻxtamaydi. Uning hayoti rekordlarni yangilashdan iborat va bu juda ham hayratlanarli", — dedi Naço sobiq jamoadoshi haqida.

Saudiya Arabistonidagi faoliyat va matonat

2024 yilda Saudiya Arabistonining Al Qadisiyah jamoasiga koʻchib oʻtgan himoyachi yana Krishtianu Ronaldu bilan bir chempionatda raqobatlashish imkoniga ega boʻldi. Bu holat unga portugaliyalik hujumchining mashgʻulotlardagi va oʻyinlardagi tinimsiz mehnatini yaqindan kuzatish imkonini berdi.

Naço yoshiga qaramay, Ronaldu hamon ilk kundagidek ishtiyoq bilan harakat qilayotganini va futbolga boʻlgan muhabbati soʻnmaganini alohida eʼtirof etdi. Aynan mana shu xarakter uni mingta gol marrasiga yetaklayotgan asosiy kuch ekanligi taʼkidlandi.

Krishtianu RonalduNaço FernandesReal MadridSaudiya Pro-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiFransiyada yangi davr: Zidan keldi, milliy jamoa logotipi yangilandiBugun, 22:54Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiBugun, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiBugun, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaBugun, 22:12Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorHarri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyorBugun, 21:53Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi