Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdi

·19·Texno
Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdi

Texnologiyalar olamida smartfonlar hukmronlik qilayotgan bir davrda, ularning salbiy taʼsiriga qarshi chiquvchi harakatlar tobora kuchayib bormoqda. TechCrunch nashrining Equity podkastida Light kompaniyasi asoschilari Kaywei Tang va Joe Hollier oʻn yildan buyon oddiylik va texnologiyalardan dam olish gʻoyasi ustida ishlayotgani hamda maxsus qisqichli (flip) telefonni yaratgani haqida soʻzlab berishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Tang va Hollier oʻtgan oʻn yil davomida texnologiyalar bilan munosabatimizdagi soddalik qiymatini oʻrganib kelmoqda. Bu jarayonda ular Andrew Yang, Kendrick Lamar va Pete Davidson kabi taniqli shaxslar bilan hamkorlik qilishgan. Hozirgi kunda esa yirik texnologik korporatsiyalarga qarshi chiquvchi "diqqat faollari" (attention activists) soni ortib borayotgani sababli, butun dunyo ularning qarashlarini tushuna boshlayotgani taʼkidlanmoqda.

Raqamli qaramlikka qarshi kurash

Bugungi kunda smartfonlar inson eʼtiborini doimiy ravishda oʻziga tortib, kundalik hayotga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Choʻntagimizga sigʻadigan bu qaramlikni yoʻq qilish oson ish emas. Light asoschilarining fikricha, anti-smartfon harakati hozirgina boshlanmoqda va kelgusida bunday minimalist qurilmalarga boʻlgan talab yanada oshadi.

Yangi eʼlon qilingan qisqichli telefon foydalanuvchilarga doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va xabarnomalar girdobida qolmasdan, real hayotga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kompaniya vakillari ushbu qurilma orqali zamonaviy odamlarga oʻz vaqti va diqqatini qaytarib olishda koʻmaklashishni maqsad qilgan.

Light PhoneSmartfonTexnologiyaGadjetlarEquity
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Poco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldiPoco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldiBugun, 21:24Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob