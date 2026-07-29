Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqda

·0·Texno
Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqda

Soʻnggi paytlarda texnologiya olamida Gigabyte GeForce RTX 4060 videokartalarining toʻsatdan ishdan chiqishi va platasining kuyishi holatlari jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Braziliyaning SidNesLON ustaxonasi taniqli taʼmirlash mutaxassisi Paulu Gomes bilan birgalikda mazkur muammoning asl sababini aniqlash boʻyicha maxsus tekshiruv oʻtkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq koʻpchilik mutaxassislar va foydalanuvchilar bunday nosozliklarga HDMI ulagichi orqali kiruvchi shikastlanishlar sabab boʻlmoqda, deb taxmin qilgan edi. Biroq olib borilgan chuqur tahlillar bu taxmin notoʻgʻri ekanini koʻrsatdi va asl sabab butunlay boshqa joyda ekani maʼlum boʻldi.

Tadqiqot va asosiy sabablar

Tekshiruv jarayonida mutaxassislar osilosograf va multimetrdan foydalangan holda bir nechta ishlaydigan hamda shikastlangan videokarta nusxalarini batafsil oʻrganib chiqishdi. Natijada nosozlikka HDMI porti emas, balki qurilmaning quvvat tizimidagi (VRM) jiddiy nuqson sabab ekani aniqlandi.

Maʼlum boʻlishicha, grafik protsessorning toʻrtta quvvat fazasi bir-biriga moslashmagan holda, turlicha rejimda ishlaydi. Xususan, fazalardan biri sezilarli darajada yuqori chastotada oʻzgarib turadi, bu esa elektr yuklamasining fazalar oʻrtasida notekis taqsimlanishiga olib keladi.

Qizib ketish va uning oqibatlari

Quvvatning notekis taqsimlanishi oqibatida MOSFET (yarimoʻtkazgichli kalit) elementlari haddan tashqari qizib ketadi. Bu holat shu darajadagigacha borib yetadiki, natijada videochiqishlar yaqinidagi matnli qism (tekstolit) qorayib, hatto koʻmirga aylanishi mumkin.

Qizigʻi shundaki, kuyish belgisi aynan videochiqishlar yonida sodir boʻlgani sababli, koʻpchilikda zarar HDMI tomonidan kelgan degan notoʻgʻri taassurot uygʻotgan edi. Aslida esa muammoning oʻzagi butunlay boshqa mikrotsirkulyatsiyaga borib taqaladi.

Mutaxassislarning fikricha, mazkur muammoning bosh manbai tokni oʻlchash zanjiri (Current Sense/PWM) hisoblanadi. Komponentlarning konfiguratsiyasi va qarshiligidagi tafovutlar quvvat fazalarining oʻzaro muvofiqligini buzib, butun tizim barqarorligiga putur yetkazadi.

Aniqlangan muammoni bartaraf etish yoʻllarini sinab koʻrish jarayonida ustalar shikastlangan nusxadagi tokni oʻlchash zanjiri elementlarini almashtirdilar. Shuningdek, kuygan yoʻllar tiklanib, yangi MOSFET oʻrnatildi hamda 12 voltlik quvvat liniyasiga qoʻshimcha saqlagich (predoxranitel) qoʻshildi.

Taʼmirlash ishlari yakunlangach, osilosograf yordamida qaytadan tekshiruv oʻtkazildi va fazalar ishi ancha bir tekis holatga kelgani qayd etildi. Shundan soʻng videokarta barcha ogʻir stress-testlardan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining ish qobiliyatini toʻliq tikladi.

VideokartaGigabyteRTX4060TemirDaftarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Martha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiMartha Stewart ishtirokida uy-joyni boshqaruvchi Hint ilovasi taqdim etildiBugun, 20:53Cyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaCyera sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish uchun Oasis Securityʼni sotib olmoqdaBugun, 20:28Perplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiPerplexity sobiq xodimi bilim sohasi uchun moʻljallangan Polar brauzerini taqdim etdiBugun, 20:27Portronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiPortronics kompaniyasi kuchli havo pistoletini taqdim etdiBugun, 20:25Boeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBoeing kompaniyasi Starliner kosmik kema parvozini 2026 yil oxiriga qoldirdiBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob