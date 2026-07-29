Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqda
Soʻnggi paytlarda texnologiya olamida Gigabyte GeForce RTX 4060 videokartalarining toʻsatdan ishdan chiqishi va platasining kuyishi holatlari jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Braziliyaning SidNesLON ustaxonasi taniqli taʼmirlash mutaxassisi Paulu Gomes bilan birgalikda mazkur muammoning asl sababini aniqlash boʻyicha maxsus tekshiruv oʻtkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq koʻpchilik mutaxassislar va foydalanuvchilar bunday nosozliklarga HDMI ulagichi orqali kiruvchi shikastlanishlar sabab boʻlmoqda, deb taxmin qilgan edi. Biroq olib borilgan chuqur tahlillar bu taxmin notoʻgʻri ekanini koʻrsatdi va asl sabab butunlay boshqa joyda ekani maʼlum boʻldi.
Tadqiqot va asosiy sabablarTekshiruv jarayonida mutaxassislar osilosograf va multimetrdan foydalangan holda bir nechta ishlaydigan hamda shikastlangan videokarta nusxalarini batafsil oʻrganib chiqishdi. Natijada nosozlikka HDMI porti emas, balki qurilmaning quvvat tizimidagi (VRM) jiddiy nuqson sabab ekani aniqlandi.
Maʼlum boʻlishicha, grafik protsessorning toʻrtta quvvat fazasi bir-biriga moslashmagan holda, turlicha rejimda ishlaydi. Xususan, fazalardan biri sezilarli darajada yuqori chastotada oʻzgarib turadi, bu esa elektr yuklamasining fazalar oʻrtasida notekis taqsimlanishiga olib keladi.
Qizib ketish va uning oqibatlariQuvvatning notekis taqsimlanishi oqibatida MOSFET (yarimoʻtkazgichli kalit) elementlari haddan tashqari qizib ketadi. Bu holat shu darajadagigacha borib yetadiki, natijada videochiqishlar yaqinidagi matnli qism (tekstolit) qorayib, hatto koʻmirga aylanishi mumkin.
Qizigʻi shundaki, kuyish belgisi aynan videochiqishlar yonida sodir boʻlgani sababli, koʻpchilikda zarar HDMI tomonidan kelgan degan notoʻgʻri taassurot uygʻotgan edi. Aslida esa muammoning oʻzagi butunlay boshqa mikrotsirkulyatsiyaga borib taqaladi.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur muammoning bosh manbai tokni oʻlchash zanjiri (Current Sense/PWM) hisoblanadi. Komponentlarning konfiguratsiyasi va qarshiligidagi tafovutlar quvvat fazalarining oʻzaro muvofiqligini buzib, butun tizim barqarorligiga putur yetkazadi.
Aniqlangan muammoni bartaraf etish yoʻllarini sinab koʻrish jarayonida ustalar shikastlangan nusxadagi tokni oʻlchash zanjiri elementlarini almashtirdilar. Shuningdek, kuygan yoʻllar tiklanib, yangi MOSFET oʻrnatildi hamda 12 voltlik quvvat liniyasiga qoʻshimcha saqlagich (predoxranitel) qoʻshildi.
Taʼmirlash ishlari yakunlangach, osilosograf yordamida qaytadan tekshiruv oʻtkazildi va fazalar ishi ancha bir tekis holatga kelgani qayd etildi. Shundan soʻng videokarta barcha ogʻir stress-testlardan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining ish qobiliyatini toʻliq tikladi.
…