Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyor
Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn faoliyatini Bavariyada davom ettirish va Myunxen klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashga tayyor. Klub bosh direktori Yan-Kristian Drizen tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yaqin orada boshlanishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda hujumchi AQShda ta'tilni o'tkazmoqda. Mavsumoldi rejalariga ko'ra, futbolchi qaytishi bilanoq klub rahbariyati u bilan yangi bitim shartlarini muhokama qiladi.
Kelajak borasidagi ijobiy muhitDrizen Myunxenda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida muxlislarni xursand qiladigan bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, har ikki tomon ham hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor va umumiy maxrajga kelish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.
Eslatib o'tamiz, Harri Keyn 2023-yilda Tottenxem klubidan Myunxen jamoasiga ko'chib o'tgan edi. Mazkur transfer Bundesliqa tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biri bo'lib, nemis grandi hujum chizig'ining yetakchisiga aylandi.
Maydondagi ulkan natijalarO'tgan mavsum hujumchi uchun juda omadli keldi. U barcha turnirlar doirasida 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Uning samarali o'yini evaziga Bavariya ichki chempionat va DFB-Pokal kubogini qo'lga kiritdi. Shuningdek, hujumchi o'z faoliyatida ikkinchi bor Yevropa Oltin butsasi egasiga aylandi.
Transfer mish-mishlariga nuqta qo'yildiKlub rahbari jamoaning boshqa yetakchilarining ketishi haqidagi xabarlarga ham munosabat bildirdi. Xususan, Maykl Olise va Luis Diasning transferi haqidagi mish-mishlarni qat'iyan rad etdi.
Olise Real Madrid qiziqishlari doirasida tilga olingan bo'lsa, Dias o'tgan mavsumda 26 ta gol urib, 23 ta golli uzatma amalga oshirgan edi. Myunxen klubi asosiy tarkib barqarorligini saqlab qolishni maqsad qilgan.
…