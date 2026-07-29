Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyor

·19·Sport
Harri Keyn Bavariya bilan shartnomani uzaytirishga tayyor

Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn faoliyatini Bavariyada davom ettirish va Myunxen klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashga tayyor. Klub bosh direktori Yan-Kristian Drizen tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yaqin orada boshlanishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda hujumchi AQShda ta'tilni o'tkazmoqda. Mavsumoldi rejalariga ko'ra, futbolchi qaytishi bilanoq klub rahbariyati u bilan yangi bitim shartlarini muhokama qiladi.

Kelajak borasidagi ijobiy muhit

Drizen Myunxenda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida muxlislarni xursand qiladigan bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, har ikki tomon ham hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor va umumiy maxrajga kelish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.

Eslatib o'tamiz, Harri Keyn 2023-yilda Tottenxem klubidan Myunxen jamoasiga ko'chib o'tgan edi. Mazkur transfer Bundesliqa tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biri bo'lib, nemis grandi hujum chizig'ining yetakchisiga aylandi.

Maydondagi ulkan natijalar

O'tgan mavsum hujumchi uchun juda omadli keldi. U barcha turnirlar doirasida 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Uning samarali o'yini evaziga Bavariya ichki chempionat va DFB-Pokal kubogini qo'lga kiritdi. Shuningdek, hujumchi o'z faoliyatida ikkinchi bor Yevropa Oltin butsasi egasiga aylandi.

Transfer mish-mishlariga nuqta qo'yildi

Klub rahbari jamoaning boshqa yetakchilarining ketishi haqidagi xabarlarga ham munosabat bildirdi. Xususan, Maykl Olise va Luis Diasning transferi haqidagi mish-mishlarni qat'iyan rad etdi.

Olise Real Madrid qiziqishlari doirasida tilga olingan bo'lsa, Dias o'tgan mavsumda 26 ta gol urib, 23 ta golli uzatma amalga oshirgan edi. Myunxen klubi asosiy tarkib barqarorligini saqlab qolishni maqsad qilgan.

Harri KeynBavariyaMyunxenBundesliqaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiMadridda "bomba" transfer: «Real» Rodri bilan shaxsiy shartnomani kelishdiBugun, 22:31Samarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiSamarqandda 5 ta gol va drama: «Dinamo» «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdiBugun, 22:24Roberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaRoberto De Zerbi Lukas Bergvallning Tottenxemda qolishini istamoqdaBugun, 22:12Nacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaNacho Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetishiga ishonmoqdaBugun, 21:17Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:04Manchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiManchester Siti Ayub Buddi transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 20:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi