Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi

·30·Texno
Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi

Astronomlar ilk bor tungi osmonning eng yorqin va yaxshi oʻrganilgan obektlaridan biri boʻlgan Betelgeyze yulduzining «koʻrinmas» yoʻldoshini suratga olishga muvaffaq boʻldi. Parij observatoriyasi xodimi doktor Migel Montarjes boshchiligidagi xalqaro tadqiqotchilar guruhi qizil oʻta gigant tizimida massasi uchta Quyoshga teng keladigan qoʻshaloq yulduzni aniqladi. Mazkur kashfiyot ilmiy jamoatchilik uchun koinotdagi eng sirli jarayonlardan birini tushunishda muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, Astronomy & Astrophysics jurnalida chop etilgan ilmiy ishda Yerimizdan 724 yorugʻlik yili uzoqligida joylashgan Alfa Orion haqida yangi maʼlumotlar keltirilgan. Ushbu qizil oʻta gigantning yoshi taxminan 8 million yilni tashkil etib, uning radiusi Quyoshnikidan 1400 marta katta, yorqinligi esa 100 000 marta ortiqdir. Yulduz oʻz hayotiy siklining yakuniga yaqinlashib bormoqda va kelgusida qachondir oʻta yangi yulduz sifatida chaqnab, kunduzi ham bir necha hafta davomida koʻrinib turadigan darajada nur sochadi.

Yangi yoʻldosh qanday topildi?

Mutaxassislar nomaʼlum sherikni qidirish jarayonida Yevropa janubiy observatoriyasining Juda Katta Teleskopi (VLT) tarkibidagi SPHERE-ZIMPOL vositasidan foydalandilar. Dastlab ekzosayyoralarni qidirish uchun yaratilgan ushbu ekstremal adaptiv optika tizimi yuqori kontrasti tasvirlarni olish imkonini berdi. Kuzatishlar 2024-yilning 3 va 6-dekabr kunlari — aynan yoʻldoshning asosiy yulduzdan maksimal vizual uzoqlashishi bashorat qilingan vaqtda amalga oshirildi.

Natijada olimlar 6,1 sigma statistik ahamiyatga ega boʻlgan Betelgeyze B nomzod obyektini qayd etishdi. Mazkur jism asosiy yulduzdan 52,32 millisekund yoy masofasida joylashgan boʻlib, bu taxminan 8,8 astronomik birlikdagi proyeksion masofaga mos keladi. Tahlillar shuni koʻrsatdiki, Betelgeyze B massasi 2,6 dan 3,1 Quyosh massasigacha boʻlgan yosh asosiy ketma-ketlikdagi odatiy yulduzdir.

Ilmiy ahamiyati va kelgusi rejalar

Olimlar tomonidan ultrabinafsha, rentgen yoki H-alfa nurlanishining aniqlanmagani bu obyektning erta va faol protoyulduz emasligini tasdiqlaydi. Tadqiqot rahbari doktor Montarjes sezgirlik yetishmasligidan xavotirlanganini, biroq yulduz kutilganidan kattaroq chiqib, ularning koʻziga koʻringanini mamnuniyat bilan qayd etdi. Ushbu topilma gigant sirt tuzilishi hamda yulduz shamoliga taʼsir koʻrsatuvchi orbital yoʻldoshlarning harakati bilan bogʻliq uzoq davrli oʻzgaruvchanlik sirini ochib berdi.

Hozircha fon yulduzining tasodifiy toʻgʻri kelib qolish ehtimoli nolga teng ekanligi taʼkidlanmoqda. Biroq tizimning gravitatsion bogʻliqligini toʻliq tasdiqlash uchun yoʻldosh oʻta gigantning qarama-qarshi tomoniga oʻtadigan orbital davrning yarmidan keyin uni yana bir bor kuzatish talab etiladi.

BetelgeyzeAstronomiyaYulduzlarIlmiy kashfiyotKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiGoogle oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadiBugun, 22:20Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53Poco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldiPoco M8 Power smartfoni rasmiy taqdimotigacha oshkor boʻldiBugun, 21:24Elon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiElon Musk va X platformasi reklama beruvchilar uyushmasi bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Gigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaGigabyte RTX 4060 videokartalari nima sababdan yonib ketmoqdaBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob