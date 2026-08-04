Finlandiyada dunyodagi ilk yadro chiqindilari ombori ish boshlaydi

·23·Texno
Finlandiyada dunyodagi ilk yadro chiqindilari ombori ish boshlaydi
Qisqacha

Finlandiya Radiatsiya va yadro xavfsizligi boshqarmasi (STUK) Onkalo doimiy yer osti yadro chiqindilari omborini ekspluatatsiya qilish uchun rasman lisenziya berdi. Helsinki shahridan taxminan 240 kilometr uzoqlikda, Olkiluoto AES yaqinida joylashgan obyekt ishlatilgan yadro yoqilg'isini temir va mis konteynerlarda 400–450 metr chuqurlikdagi qattiq qoya jinslari orasida saqlaydi. Ombor radioaktiv materiallarni 100 000 yil davomida xavfsiz holatda saqlashga mo'ljallangan.

Finlandiyaning Radiatsiya va yadro xavfsizligi boshqarmasi (STUK) mamlakatda dunyodagi ilk doimiy yer osti yadro chiqindilari omborini ekspluatatsiya qilish uchun rasman lisenziya berilganini maʼlum qildi. Ushbu tarixiy qadam global energetika va ekologiya xavfsizligi yoʻlida muhim burilish nuqtasi boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Onkalo deb nomlangan noyob ombor Helsinki shahridan taxminan 240 kilometr uzoqlikda, Olkiluoto AES yaqinida bunyod etilgan. Mazkur obyekt – olingan yadro yoqilgʻisini germetik yopish va geologik jihatdan koʻmish qurilmasi ekspluatatsiya lisenziyasi bosqichiga yetib kelgan jahondagi ilk amaliy loyihadir.

Qirq yillik izlanishlar natijasi

STUK vakillarining taʼkidlashicha, ushbu muhim bosqichga tayyorgarlik koʻrish ishlari qariyb 40 yildan ortiq davom etgan. Mutaxassislarning xulosasiga koʻra, hozirgi kunda radiasion va yadro xavfsizligi nuqtai nazaridan lisenziya berilishiga toʻsqinlik qiluvchi hech qanday omil yoki xavf mavjud emas.

Loyihani amalga oshirayotgan Posiva kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, yuqori darajada faol boʻlgan ishlatilgan yadro yoqilgʻisi maxsus temir va mis konteynerlarga joylashtiriladi. Shundan soʻng ular qattiq qoya jinslari bagʻrida, 400–450 metr chuqurlikda qurilgan maxsus omborga qatʼiy ravishda koʻmib tashlanadi.

Xavfsizlikni taʼminlash choralari

Mazkur chuqur geologik izolyasiya usuli yadro chiqindilarini insonlar va atrof-muhitdan uzoq muddat davomida toʻlaqonli ajratib turishni taʼminlaydi. Loyihaning texnik tavsifiga koʻra, Onkalo ombori radioaktiv materiallarni kelgusi 100 000 yil davomida mutlaqo xavfsiz holatda saqlab turishga moʻljallangan.

Posiva kompaniyasi ushbu obyektni 2070 yilning oxirigacha muvaffaqiyatli ekspluatatsiya qilish uchun lisenziya soʻragan edi. Biroq ombor toʻlaqonli ish boshlashi uchun yana bir muhim huquqiy qadam qolgan boʻlib, Finlandiya Iqtisodiy rivojlanish va bandlik vazirligining ruxsatnomasi talab etiladi. Ushbu ruxsatnoma esa faqat STUKning ijobiy xulosasidan keyingina rasmiylashtiriladi.

Yadro chiqindilariFinlandiyaOnkaloEkologiyaAtom energiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo Dallas shahrida oʻz robotaksi xizmatini barcha uchun ochdiWaymo Dallas shahrida oʻz robotaksi xizmatini barcha uchun ochdiKecha, 22:59Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiKecha, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiKecha, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiKecha, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKecha, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi