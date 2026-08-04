Waymo Dallas shahrida oʻz robotaksi xizmatini barcha uchun ochdi

·22·Texno
Waymo Dallas shahrida oʻz robotaksi xizmatini barcha uchun ochdi
Qisqacha

Alphabet kompaniyasiga qarashli Waymo Dallas shahrida robotaksi xizmatidan foydalanish uchun navbatlar ro'yxatini bekor qildi va endilikda shahar aholisi hamda tashrif buyuruvchilar maxsus mobil ilova orqali avtonom taksi chaqirishlari mumkin. Waymo Dallasda o'tgan yildan beri faoliyat yuritmoqda, fevral oyidan jamoatchilik uchun ochilgan xizmatdan qariyb 150 1000 nafar yo'lovchi foydalangan.

Alphabet kompaniyasiga qarashli avtonom avtomobillar ishlab chiqaruvchi Waymo Texas shtatining Dallas shahrida oʻzining robotaksi xizmati uchun navbatlar roʻyxatini bekor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda ushbu xizmatdan shahar aholisi hamda tashrif buyuruvchilar hech qanday cheklovlarsiz foydalanishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Waymo joriy yilning seshanba kuni tarqatgan maʼlumotiga koʻra, istalgan foydalanuvchi maxsus mobil ilovani yuklab olib, darhol avtonom taksi chaqirishi mumkin. Ushbu qadam kompaniyaning oʻz oʻzi boshqariladigan texnologiyalarini AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa boʻylab kengaytirish borasidagi navbatdagi muhim harakati hisoblanadi.

Xizmatning joriy etilishi va hamkorliklar

Waymo Dallasda oʻtgan yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Dastlab kompaniya oʻz texnologiyalarini jamoat yoʻllarida sinovdan oʻtkazishni boshlagan va xizmatni 2026-yilda rasman ishga tushirish rejasini eʼlon qilgan edi. Dastlabki bosqichda vaqtinchalik kutish roʻyxati qoʻllanilgan boʻlib, fevral oyidan boshlab jamoatchilik uchun ochilgan xizmatdan ushbu davrda qariyb 150 1000 nafar yoʻlovchi foydalangan.

Kompaniya avtoparkni boshqarish uchun Avis Budget Group bilan hamkorlik qiladi. Avis kompaniyasi toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Jaguar I-Pace rusumli avtonom mashinalarni zaryadlash, texnik xizmat koʻrsatish va umumiy deposh faoliyatini boshqarish ishlarini bajaradi. Mazkur yondashuv Waymo tomonidan Feniks, Los-Anjeles va San-Fransisko kabi boshqa yirik bozorlarda ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan.

Kelgusidagi rejalar va ob-havo sharoitlari

Hozircha yoʻlovchilar Dallas Love Field aeroportiga robotaksi orqali bora olishmaydi. Kompaniya vakillarining bildirishicha, aeroport hududida oʻz-oʻzini boshqaradigan avtomobillarni sinovdan oʻtkazish davom etmoqda va yaqin kelajakda yoʻlovchilarga ushbu yoʻnalishda ham xizmat koʻrsatilishi kutilmoqda.

Waymo kompaniyasining Dallasdagi faoliyati boshida baʼzi qiyinchiliklar ham kuzatilgan edi. May oyida kuchli yomgʻir va suv ostida qolgan yoʻllar sababli xizmat Dallas, Xyuston, San-Antonio va Atlanta shaharlarida vaqtincha toʻxtatilgan edi. Hozirda ushbu shaharlarda robotaksilar harakati qayta tiklangan boʻlsa-da, kompaniya kelgusida ogʻir ob-havo sharoitlari va real vaqtdagi vaziyatdan kelib chiqib, oʻz faoliyatiga oʻzgartirish kiritishi yoki vaqtincha toʻxtatib turishi mumkinligini eslatdi. Foydalanuvchilar xizmat maqomini Waymo ilovasi orqali kuzatib borishlari mumkin.

WaymoRobotaksiAvtonom mashinalarDallasTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Finlandiyada dunyodagi ilk yadro chiqindilari ombori ish boshlaydiFinlandiyada dunyodagi ilk yadro chiqindilari ombori ish boshlaydiKecha, 22:59Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiKecha, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiKecha, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiKecha, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKecha, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi