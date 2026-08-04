Waymo Dallas shahrida oʻz robotaksi xizmatini barcha uchun ochdi
Alphabet kompaniyasiga qarashli Waymo Dallas shahrida robotaksi xizmatidan foydalanish uchun navbatlar ro'yxatini bekor qildi va endilikda shahar aholisi hamda tashrif buyuruvchilar maxsus mobil ilova orqali avtonom taksi chaqirishlari mumkin. Waymo Dallasda o'tgan yildan beri faoliyat yuritmoqda, fevral oyidan jamoatchilik uchun ochilgan xizmatdan qariyb 150 1000 nafar yo'lovchi foydalangan.
Alphabet kompaniyasiga qarashli avtonom avtomobillar ishlab chiqaruvchi Waymo Texas shtatining Dallas shahrida oʻzining robotaksi xizmati uchun navbatlar roʻyxatini bekor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda ushbu xizmatdan shahar aholisi hamda tashrif buyuruvchilar hech qanday cheklovlarsiz foydalanishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Waymo joriy yilning seshanba kuni tarqatgan maʼlumotiga koʻra, istalgan foydalanuvchi maxsus mobil ilovani yuklab olib, darhol avtonom taksi chaqirishi mumkin. Ushbu qadam kompaniyaning oʻz oʻzi boshqariladigan texnologiyalarini AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa boʻylab kengaytirish borasidagi navbatdagi muhim harakati hisoblanadi.
Xizmatning joriy etilishi va hamkorliklarWaymo Dallasda oʻtgan yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Dastlab kompaniya oʻz texnologiyalarini jamoat yoʻllarida sinovdan oʻtkazishni boshlagan va xizmatni 2026-yilda rasman ishga tushirish rejasini eʼlon qilgan edi. Dastlabki bosqichda vaqtinchalik kutish roʻyxati qoʻllanilgan boʻlib, fevral oyidan boshlab jamoatchilik uchun ochilgan xizmatdan ushbu davrda qariyb 150 1000 nafar yoʻlovchi foydalangan.
Kompaniya avtoparkni boshqarish uchun Avis Budget Group bilan hamkorlik qiladi. Avis kompaniyasi toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Jaguar I-Pace rusumli avtonom mashinalarni zaryadlash, texnik xizmat koʻrsatish va umumiy deposh faoliyatini boshqarish ishlarini bajaradi. Mazkur yondashuv Waymo tomonidan Feniks, Los-Anjeles va San-Fransisko kabi boshqa yirik bozorlarda ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan.
Kelgusidagi rejalar va ob-havo sharoitlariHozircha yoʻlovchilar Dallas Love Field aeroportiga robotaksi orqali bora olishmaydi. Kompaniya vakillarining bildirishicha, aeroport hududida oʻz-oʻzini boshqaradigan avtomobillarni sinovdan oʻtkazish davom etmoqda va yaqin kelajakda yoʻlovchilarga ushbu yoʻnalishda ham xizmat koʻrsatilishi kutilmoqda.
Waymo kompaniyasining Dallasdagi faoliyati boshida baʼzi qiyinchiliklar ham kuzatilgan edi. May oyida kuchli yomgʻir va suv ostida qolgan yoʻllar sababli xizmat Dallas, Xyuston, San-Antonio va Atlanta shaharlarida vaqtincha toʻxtatilgan edi. Hozirda ushbu shaharlarda robotaksilar harakati qayta tiklangan boʻlsa-da, kompaniya kelgusida ogʻir ob-havo sharoitlari va real vaqtdagi vaziyatdan kelib chiqib, oʻz faoliyatiga oʻzgartirish kiritishi yoki vaqtincha toʻxtatib turishi mumkinligini eslatdi. Foydalanuvchilar xizmat maqomini Waymo ilovasi orqali kuzatib borishlari mumkin.
…