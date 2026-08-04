TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdi

·0·Texno
TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdi

Mashhur TV Time ilovasining yopilishidan soʻng uning oʻrnini toʻldirish hamda muxlislarga tanish qulayliklarni qaytarish maqsadida Bingers deb nomlangan yangi serial va filmlarni kuzatib borish ilovasi yaratildi. Ushbu yangi loyiha TV Time asoschilaridan biri Antonio Pinto tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u asl platformaning eng yaxshi xususiyatlarini qayta tiklashga kirishganini maʼlum qildi. Ilovaning taqdim etilishi raqamli kontent ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TV Timeʼning kutilmagan yopilishi va muxlislar noroziligi

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, TV Time ilovasining egasi boʻlgan Whip Media kompaniyasi oʻz saʼy-harakatlarini sunʼiy intellekt yoʻnalishiga qaratish maqsadida mazkur mahsulotni yopishga qaror qilgan edi. Bu qaror sodiq foydalanuvchilar bazasini qattiq ajablantirdi va hafsalasini pir qildi. Ilova yopilgan vaqtda uning oʻrnatilishlar soni 26,4 milliondan oshgan boʻlib, bu toifadagi dastur uchun yaxshi koʻrsatkich hisoblanardi.

Yopilish xabaridan gʻazablangan 28 mingdan ortiq foydalanuvchi Whip Media kompaniyasiga petitsiya imzolab, moliyaviy yordam, jamoaviy mablagʻ yigʻish (kraudfanding) yoki obunalar orqali TV Time’ni saqlab qolishni iltimos qilgan edi. Biroq kompaniya oʻz rejasidan qaytmadi va ilova oxir-oqibat belgilangan muddatda doʻkonlardan olib tashlandi. Shundan soʻng Antonio Pinto muxlislar talabini qondirish uchun yangi muqobil yaratishga qaror qildi.

Bingers ilovasining asosiy imkoniyatlari

Boshqa shunga oʻxshash trekerlardan farqli oʻlaroq, TV Time shunchaki koʻrilgan filmlarni belgilab borish bilan cheklanib qolmasdan, foydalanuvchilarga oʻzlarining sevimli qismlari muhokama qilinadigan forum taqdim etgani bilan ajralib turardi. Ushbu ijtimoiy muhit muxlislarga oʻz nazariyalarini qoldirish, memlar yaratish va boshqa tomoshabinlar bilan aloqa oʻrnatish imkonini bergan edi.

Antonio Pintoning soʻzlariga koʻra, Bingers aynan shu noyob ijtimoiy muhitni qayta tiklashni maqsad qilgan. Yangi ilova uchta asosiy qismdan iborat:

  • koʻrilgan yoki koʻrish rejalashtirilgan filmlar va seriallarni kuzatish vositasi;
  • yangi kontentlarni kashf etish imkoniyati;
  • muxlislar uchun maxsus ijtimoiy tarmoq muhiti.
Shuningdek, foydalanuvchilar TV Time arxividagi maʼlumotlarini Bingers’ga import qilishlari mumkin. TV Time oʻz faoliyatini toʻxtatishidan oldin GDPR qoidalariga mos keluvchi eksport vositasini taqdim etgan boʻlib, Bingers ushbu maʼlumotlarni qayta yuklash imkoniyatini ham yaratgan.

Moliyaviy barqarorlik va kelajakdagi rejalar

TV Time’ning yopilishiga sabab boʻlgan moliyaviy xarajatlar muammosini hal qilish uchun Bingers boshqacha yondashuvni tanladi. Antonio Pintoning taʼkidlashicha, yangi ilova foydalanuvchilarning kutubxonalarini bevosita ularning telefonlariga yuklashga moʻljallangan. Bu esa taqvim va kuzatuv roʻyxati kabi ogʻir jarayonlarni kompaniya serverlaridan foydalanuvchi qurilmalariga koʻchirish imkonini beradi.

Dastlabki bosqichda Bingers server xarajatlarini qoplash uchun foydalanuvchilarning toʻgʻridan-toʻgʻri hissalariga tayanadi. Uzoq muddatli istiqbolda esa muallif muxlislarni real hayotda birlashtirishi mumkin boʻlgan yangi biznes-model ustida ham bosh qotirmoqda, biroq hozircha bu boradagi tafsilotlar oshkor etilmayapti.

BingersTV TimeAntonio PintoTexnologiyaIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiBugun, 22:23NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiBugun, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiBugun, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiBugun, 21:24Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiWalmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiBugun, 21:20Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi