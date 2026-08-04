AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldi
AQSHda Cyclospora paraziti keltirib chiqaradigan siklosporoz epidemiyasi davomida avvaldan og‘ir kasalliklari bo‘lgan ikki nafar bemor infeksiya asoratlari oqibatida vafot etdi. AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotiga ko‘ra, 1 maydan buyon mamlakatning 45 shtatida tasdiqlangan yoki gumon qilingan holatlar soni 18 mingdan oshgan va mutaxassislar buni AQSH tarixidagi eng yirik siklosporoz epidemiyasi deb baholamoqda.
AQSHda Cyclospora paraziti keltirib chiqargan siklosporoz kasalligi bilan bog‘liq epidemiya tobora kuchaymoqda. Mamlakatda kasallik tarqalishi boshlanganidan beri ilk bor o‘lim holatlari rasman qayd etildi. Bu haqda Michigan shtati Sog‘liqni saqlash departamenti ma’lum qildi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, avvaldan og‘ir kasalliklari bo‘lgan ikki nafar bemor infeksiya asoratlari oqibatida vafot etgan. Shu tariqa, joriy epidemiya davomida birinchi marta siklosporoz bilan bog‘liq o‘lim holatlari tasdiqlandi.
AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma’lumotiga ko‘ra, joriy yilning 1 mayidan buyon mamlakatning 45 shtatida Cyclospora bilan bog‘liq tasdiqlangan yoki gumon qilingan holatlar soni 18 mingdan oshgan. Mutaxassislar buni AQSH tarixidagi eng yirik siklosporoz epidemiyasi deb baholamoqda.
Epidemiya eng ko‘p tarqalgan hududlardan biri Michigan shtati bo‘lib, bu yerda 22 iyundan buyon 11,2 mingdan ziyod holat aniqlangan. Shtatda 190 nafardan ortiq bemor shifoxonaga yotqizilgan, mamlakat bo‘ylab esa bu ko‘rsatkich 400 nafardan oshib ketgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Cyclospora paraziti odam najasi bilan ifloslangan suv va oziq-ovqat orqali yuqadi. Kasallikning asosiy belgisi uzoq davom etadigan kuchli ich ketishi bo‘lib, ayniqsa keksalar, immuniteti zaif va surunkali kasalligi bor bemorlarda og‘ir asoratlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Rasmiylar ko‘plab holatlar oldindan to‘g‘ralgan aysberg salati iste’moli bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu bois mutaxassislar butun meva-sabzavotlarni tanlash, ularni yaxshilab yuvish va oziq-ovqat gigiyenasi qoidalariga qat’iy amal qilishni tavsiya etmoqda.
Ma’lumot uchun, siklosporoz — Cyclospora cayetanensis mikroskopik paraziti chaqiruvchi ichak infeksiyasi hisoblanadi. Unga qarshi vaksina mavjud emas, biroq kasallik aksariyat holatlarda antibiotiklar bilan muvaffaqiyatli davolanadi. Mutaxassislar esa kasallikni erta aniqlash og‘ir asoratlar xavfini sezilarli darajada kamaytirishini ta’kidlamoqda.
…