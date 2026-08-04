AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldi

·26·Dunyo
AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldi
Qisqacha

AQSHda Cyclospora paraziti keltirib chiqaradigan siklosporoz epidemiyasi davomida avvaldan og‘ir kasalliklari bo‘lgan ikki nafar bemor infeksiya asoratlari oqibatida vafot etdi. AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotiga ko‘ra, 1 maydan buyon mamlakatning 45 shtatida tasdiqlangan yoki gumon qilingan holatlar soni 18 mingdan oshgan va mutaxassislar buni AQSH tarixidagi eng yirik siklosporoz epidemiyasi deb baholamoqda.

AQSHda Cyclospora paraziti keltirib chiqargan siklosporoz kasalligi bilan bog‘liq epidemiya tobora kuchaymoqda. Mamlakatda kasallik tarqalishi boshlanganidan beri ilk bor o‘lim holatlari rasman qayd etildi. Bu haqda Michigan shtati Sog‘liqni saqlash departamenti ma’lum qildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, avvaldan og‘ir kasalliklari bo‘lgan ikki nafar bemor infeksiya asoratlari oqibatida vafot etgan. Shu tariqa, joriy epidemiya davomida birinchi marta siklosporoz bilan bog‘liq o‘lim holatlari tasdiqlandi.

AQSH Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma’lumotiga ko‘ra, joriy yilning 1 mayidan buyon mamlakatning 45 shtatida Cyclospora bilan bog‘liq tasdiqlangan yoki gumon qilingan holatlar soni 18 mingdan oshgan. Mutaxassislar buni AQSH tarixidagi eng yirik siklosporoz epidemiyasi deb baholamoqda.

Epidemiya eng ko‘p tarqalgan hududlardan biri Michigan shtati bo‘lib, bu yerda 22 iyundan buyon 11,2 mingdan ziyod holat aniqlangan. Shtatda 190 nafardan ortiq bemor shifoxonaga yotqizilgan, mamlakat bo‘ylab esa bu ko‘rsatkich 400 nafardan oshib ketgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Cyclospora paraziti odam najasi bilan ifloslangan suv va oziq-ovqat orqali yuqadi. Kasallikning asosiy belgisi uzoq davom etadigan kuchli ich ketishi bo‘lib, ayniqsa keksalar, immuniteti zaif va surunkali kasalligi bor bemorlarda og‘ir asoratlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Rasmiylar ko‘plab holatlar oldindan to‘g‘ralgan aysberg salati iste’moli bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu bois mutaxassislar butun meva-sabzavotlarni tanlash, ularni yaxshilab yuvish va oziq-ovqat gigiyenasi qoidalariga qat’iy amal qilishni tavsiya etmoqda.

Ma’lumot uchun, siklosporoz — Cyclospora cayetanensis mikroskopik paraziti chaqiruvchi ichak infeksiyasi hisoblanadi. Unga qarshi vaksina mavjud emas, biroq kasallik aksariyat holatlarda antibiotiklar bilan muvaffaqiyatli davolanadi. Mutaxassislar esa kasallikni erta aniqlash og‘ir asoratlar xavfini sezilarli darajada kamaytirishini ta’kidlamoqda.

AQSHMichiganKasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bugun, 19:35Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiBugun, 18:00Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiBugun, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 17:46Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiBugun, 17:30Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi