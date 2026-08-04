Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdi
Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Oppo kompaniyasi bozorda yangi standartlarni oʻrnatishga qodir boʻlgan noyob smartfon — Oppo A7 Pro Max modelini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati naqd 10 000 mA·ch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mustahkamlik va texnik imkoniyatlarIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ulkan batareya zaryadi foydalanuvchiga uzluksiz ravishda 24 soat davomida qisqa videolarni tomosha qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar tufayli akkumulyator 1500 martagacha toʻliq quvvatlangandan keyin ham oʻzining dastlabki sigʻimining kamida 80 foizini saqlab qolishi kafolatlanadi.
Smartfon oʻzining tezkor quvvatlash imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Oppo oʻzining xususiy protokoli orqali 80 W quvvatdagi tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, UFCS standartlarida 44 Wgacha, PPS boʻyicha 55 Wgacha hamda USB Power Delivery protokoli orqali 13,5 Wgacha boʻlgan quvvatlash mos keladi. Zarurat tugʻilganda esa ushbu gadjetni 27 W quvvatdagi teskari simli quvvatlash funksiyasi yordamida tashqi quvvat manbai — poverbank sifatida ishlatish ham mukammal darajada amalga oshiriladi.
Dizayn va himoya darajalariQurilmaning apparat platformasi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga asoslangan boʻlib, u kundalik vazifalarni barqaror bajarishga masʼuldir. Oppo A7 Pro Max atrof-muhitning taʼsiridan ishonchli himoyalangan boʻlib, u IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlariga toʻliq javob beradi. Bu esa chang va suvdan qoʻrqmasdan foydalanish imkonini yaratadi.
Optik imkoniyatlar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy kamera optik tasvirni barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapiksellik Sony sensorini hamda qoʻshimcha 2 megapiksellik monoxrom modulni oʻz ichiga oladi. Old panelda esa yana bir 50 megapiksellik kamera joylashgan. Shuningdek, orqa panelda kiruvchi qoʻngʻiroqlar, bildirishnomalar va quvvat olish jarayoni haqida xabar beruvchi maxsus oʻrnatilgan yorugʻlik indikatori mavjud.
Narxlar va savdo shartlariSmartfon xususiyatlari qatoriga NFC, infraqizil port, firibgarlikdan himoya qiluvchi sunʼiy intellekt funksiyalari, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 hamda ColorOS 16.0 operatsion tizim qobigʻi kiradi. Xitoy bozorida qurilmaning narxlari uning modifikatsiyasiga qarab quyidagicha belgilangan:
- 8/128 GB — 325 dollar
- 12/256 GB — 400 dollar
- 12/512 GB — 445 dollar
…