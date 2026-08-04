Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdi

·0·Texno
Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdi

Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri boʻlgan Oppo kompaniyasi bozorda yangi standartlarni oʻrnatishga qodir boʻlgan noyob smartfon — Oppo A7 Pro Max modelini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati naqd 10 000 mA·ch sigʻimga ega oʻta quvvatli akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mustahkamlik va texnik imkoniyatlar

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ulkan batareya zaryadi foydalanuvchiga uzluksiz ravishda 24 soat davomida qisqa videolarni tomosha qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar tufayli akkumulyator 1500 martagacha toʻliq quvvatlangandan keyin ham oʻzining dastlabki sigʻimining kamida 80 foizini saqlab qolishi kafolatlanadi.

Smartfon oʻzining tezkor quvvatlash imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Oppo oʻzining xususiy protokoli orqali 80 W quvvatdagi tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, UFCS standartlarida 44 Wgacha, PPS boʻyicha 55 Wgacha hamda USB Power Delivery protokoli orqali 13,5 Wgacha boʻlgan quvvatlash mos keladi. Zarurat tugʻilganda esa ushbu gadjetni 27 W quvvatdagi teskari simli quvvatlash funksiyasi yordamida tashqi quvvat manbai — poverbank sifatida ishlatish ham mukammal darajada amalga oshiriladi.

Dizayn va himoya darajalari

Qurilmaning apparat platformasi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga asoslangan boʻlib, u kundalik vazifalarni barqaror bajarishga masʼuldir. Oppo A7 Pro Max atrof-muhitning taʼsiridan ishonchli himoyalangan boʻlib, u IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlariga toʻliq javob beradi. Bu esa chang va suvdan qoʻrqmasdan foydalanish imkonini yaratadi.

Optik imkoniyatlar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Asosiy kamera optik tasvirni barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapiksellik Sony sensorini hamda qoʻshimcha 2 megapiksellik monoxrom modulni oʻz ichiga oladi. Old panelda esa yana bir 50 megapiksellik kamera joylashgan. Shuningdek, orqa panelda kiruvchi qoʻngʻiroqlar, bildirishnomalar va quvvat olish jarayoni haqida xabar beruvchi maxsus oʻrnatilgan yorugʻlik indikatori mavjud.

Narxlar va savdo shartlari

Smartfon xususiyatlari qatoriga NFC, infraqizil port, firibgarlikdan himoya qiluvchi sunʼiy intellekt funksiyalari, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 hamda ColorOS 16.0 operatsion tizim qobigʻi kiradi. Xitoy bozorida qurilmaning narxlari uning modifikatsiyasiga qarab quyidagicha belgilangan:

  • 8/128 GB — 325 dollar
  • 12/256 GB — 400 dollar
  • 12/512 GB — 445 dollar
Savdolar boshlanishi munosabati bilan xaridorlarga maxsus sovgʻalar, jumladan, Oppo Enco R5 simsiz quloqchinlari, ikki yillik ekran himoyasi va suvdan shikastlanishga qarshi bir yillik sugʻurta taqdim etiladi.

OppoSmartfonTexnologiyalarGadjetlarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiBugun, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiBugun, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiBugun, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiBugun, 21:24Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiWalmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiBugun, 21:20Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi