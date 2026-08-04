Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi
Trent Aleksandr-Arnoldning Real Madriddagi omadsiz mavsumdan so'ng Liverpulga qaytishi ehtimoli muhokama qilinmoqda. 27 yoshli himoyachi La Ligada atigi 14 uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, 4 ta golli uzatma berdi va gol ura olmadi. Tomas Tuxel uni Jahon chempionati tarkibiga kiritmadi, Real Madrid esa uning pozitsiyasiga Densel Dumfrisni oldi.
Madridning Real klubi safidagi ilk mavsumi kutilganidek oʻtmagan Trent Aleksandr-Arnold faoliyatida yangi burilish yuzaga kelishi mumkin. 27 yoshli inglizistonlik himoyachi Ispaniya poytaxtida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmadi va transfer bozorida yana asosiy mavzulardan biriga aylandi. Bild nashri va talkSPORT mutaxassislarining tahlillariga koʻra, futbolchining sobiq jamoasiga qaytish ehtimoli muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchi Bernabeuga katta umidlar bilan koʻchib oʻtgan edi. Biroq taqdir uning uchun boshqacha ssenariy hozirladi. Oʻtgan mavsum davomida u La Liga uchrashuvlarining atigi 14 tasida asosiy tarkibda maydonga tushdi va 4 ta golli uzatma amalga oshirib, bitta ham gol urishga erishmadi. Natijada uning koʻrsatkichlari jamoa rahbariyatida ham, muxlislarda ham savollar tugʻdirdi.
Real Madrid safidagi muammolar va terma jamoadagi holatIspaniyadagi qiyinchiliklar faqatgina maydondagi oʻyinlar bilan cheklanib qolmadi. Mavsum yakunida Trent Aleksandr-Arnold uchun qoʻshaloq zarba yuz berdi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel futbolchini Jahon chempionati uchun tarkibga kiritmadi. Shuningdek, Real Madrid uning pozitsiyasi uchun niderlandiyalik futbolchi Densel Dumfrisni oʻz safiga qoʻshib oldi, bu esa ingliz himoyachisining kelajagini yanada mavhumlashtirdi.
Transfer eksperti Angelina Kelly talkSPORT efirida va Bild nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur vaziyatni batafsil tahlil qildi. Uning fikricha, futbolchi uchun eng maqbul yechim oʻzining sobiq jamoasi — Liverpulga qaytish boʻlishi mumkin. Ekspertning taʼkidlashicha, Mersisayd klubi aynan shu pozitsiyada muammolarga duch kelmoqda va vaziyatni jiddiy oʻylab koʻrishi lozim.
Liverpul va muxlislarning munosabatiAngelina Kellyning fikricha, Liverpul bu transfer variantini koʻrib chiqishi kerak, chunki jamoaning oʻng qanot himoyasida savollar yetarli. Xususan, soʻnggi mavsumda Frimpong kutilganidek yorqin oʻyin koʻrsata olmagani va koʻproq oldingi chiziqda yaxshiroq harakat qilishi, shuningdek, Bredlining jarohat olgani jamoaga yangi futbolchi kerakligini koʻrsatmoqda. Aleksandr-Arnold esa bu boʻshliqni toʻldirish uchun mukammal nomzod boʻlishi mumkin.
Biroq masalaning boshqa, hissiy tomoni ham mavjud. Liverpul muxlislarining koʻpchiligi futbolchining jamoani tark etganini hali ham kechirishgani yoʻq. Ular oʻsha paytda Anfield stadionida oʻzlarining tarbiyalanuvchisini hushtakbozlik bilan kutib olishgan edi. Futbolchi oʻzi voyaga yetgan klubni bunday tarzda tark etgani koʻpchilikni ranjitgan edi.
Shunga qaramay, ekspert bu holatga boshqa nuqtai nazardan yondashishni taklif qiladi. Kellyning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻz tugʻilib oʻsgan klubiga xiyonat qilishi ogʻriqli ekanini tushunish mumkin, ayniqsa u Liverpulning oʻgʻlonlaridan biri boʻlsa. Lekin futbol olamida Real Madrid kabi grand jamoalardan taklif kelganda, unga rad javobini berish oʻta mushkul vazifa ekanini ham unutmaslik kerak.
…