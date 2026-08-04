Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi

·28·Sport
Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi
Qisqacha

Trent Aleksandr-Arnoldning Real Madriddagi omadsiz mavsumdan so'ng Liverpulga qaytishi ehtimoli muhokama qilinmoqda. 27 yoshli himoyachi La Ligada atigi 14 uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, 4 ta golli uzatma berdi va gol ura olmadi. Tomas Tuxel uni Jahon chempionati tarkibiga kiritmadi, Real Madrid esa uning pozitsiyasiga Densel Dumfrisni oldi.

Madridning Real klubi safidagi ilk mavsumi kutilganidek oʻtmagan Trent Aleksandr-Arnold faoliyatida yangi burilish yuzaga kelishi mumkin. 27 yoshli inglizistonlik himoyachi Ispaniya poytaxtida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmadi va transfer bozorida yana asosiy mavzulardan biriga aylandi. Bild nashri va talkSPORT mutaxassislarining tahlillariga koʻra, futbolchining sobiq jamoasiga qaytish ehtimoli muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchi Bernabeuga katta umidlar bilan koʻchib oʻtgan edi. Biroq taqdir uning uchun boshqacha ssenariy hozirladi. Oʻtgan mavsum davomida u La Liga uchrashuvlarining atigi 14 tasida asosiy tarkibda maydonga tushdi va 4 ta golli uzatma amalga oshirib, bitta ham gol urishga erishmadi. Natijada uning koʻrsatkichlari jamoa rahbariyatida ham, muxlislarda ham savollar tugʻdirdi.

Real Madrid safidagi muammolar va terma jamoadagi holat

Ispaniyadagi qiyinchiliklar faqatgina maydondagi oʻyinlar bilan cheklanib qolmadi. Mavsum yakunida Trent Aleksandr-Arnold uchun qoʻshaloq zarba yuz berdi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel futbolchini Jahon chempionati uchun tarkibga kiritmadi. Shuningdek, Real Madrid uning pozitsiyasi uchun niderlandiyalik futbolchi Densel Dumfrisni oʻz safiga qoʻshib oldi, bu esa ingliz himoyachisining kelajagini yanada mavhumlashtirdi.

Transfer eksperti Angelina Kelly talkSPORT efirida va Bild nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur vaziyatni batafsil tahlil qildi. Uning fikricha, futbolchi uchun eng maqbul yechim oʻzining sobiq jamoasi — Liverpulga qaytish boʻlishi mumkin. Ekspertning taʼkidlashicha, Mersisayd klubi aynan shu pozitsiyada muammolarga duch kelmoqda va vaziyatni jiddiy oʻylab koʻrishi lozim.

Liverpul va muxlislarning munosabati

Angelina Kellyning fikricha, Liverpul bu transfer variantini koʻrib chiqishi kerak, chunki jamoaning oʻng qanot himoyasida savollar yetarli. Xususan, soʻnggi mavsumda Frimpong kutilganidek yorqin oʻyin koʻrsata olmagani va koʻproq oldingi chiziqda yaxshiroq harakat qilishi, shuningdek, Bredlining jarohat olgani jamoaga yangi futbolchi kerakligini koʻrsatmoqda. Aleksandr-Arnold esa bu boʻshliqni toʻldirish uchun mukammal nomzod boʻlishi mumkin.

Biroq masalaning boshqa, hissiy tomoni ham mavjud. Liverpul muxlislarining koʻpchiligi futbolchining jamoani tark etganini hali ham kechirishgani yoʻq. Ular oʻsha paytda Anfield stadionida oʻzlarining tarbiyalanuvchisini hushtakbozlik bilan kutib olishgan edi. Futbolchi oʻzi voyaga yetgan klubni bunday tarzda tark etgani koʻpchilikni ranjitgan edi.

Shunga qaramay, ekspert bu holatga boshqa nuqtai nazardan yondashishni taklif qiladi. Kellyning soʻzlariga koʻra, futbolchining oʻz tugʻilib oʻsgan klubiga xiyonat qilishi ogʻriqli ekanini tushunish mumkin, ayniqsa u Liverpulning oʻgʻlonlaridan biri boʻlsa. Lekin futbol olamida Real Madrid kabi grand jamoalardan taklif kelganda, unga rad javobini berish oʻta mushkul vazifa ekanini ham unutmaslik kerak.

Trent Alexander-ArnoldReal MadridLiverpoolTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiKecha, 22:02Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBarselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiKecha, 21:58Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinMixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinKecha, 21:56«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Kecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda