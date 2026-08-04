Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)

·202·Jamiyat
Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)
Qisqacha

Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanov xonadonlardan birida tozalikni tekshirib, uy egasi ayolga farzandi oldida keskin tanbeh bergani aks etgan video jamoatchilikda bahs uyg'otdi. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov voqeada shaxsiy hayot, uy-joy daxlsizligi, sha'n va qadr-qimmat hamda mansab vakolatlaridan foydalanish bilan bog'liq huquqiy masalalar borligini ta'kidladi.

Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanovning xonadonlardan biriga kirib, uydagi tozalikni tekshirgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy bahslarga sabab bo‘ldi.

11 daqiqayu 6 soniyalik lavhada hokim xonadondagi holatni tanqid qilib, uy egasi bo‘lgan ayolga farzandi oldida keskin ohangda gapirganini ko‘rish mumkin. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov esa bu voqeada shaxsiy hayot, uy-joy daxlsizligi va mansab vakolatidan foydalanish bilan bog‘liq huquqiy savollar borligini ta’kidladi.

Xonadondagi tekshiruv nega bahslarga sabab bo‘ldi?

Tarqalgan videoda tuman hokimi xonadonning bir necha qismini ko‘zdan kechirib, uydagi tozalik va ro‘zg‘or holatini muhokama qiladi.

Muloqot davomida mansabdor ayolning turmush tarziga baho berib, unga keskin tanbeh beradi. Bu suhbat farzandining ko‘z o‘ngida bo‘lib o‘tgani esa jamoatchilik e’tirozini yanada kuchaytirdi.

Bahsning asosiy nuqtasi hokimning xonadonga qanday asosda kirgani emas, balki fuqaroning shaxsiy hayotiga qay darajada aralashish mumkinligi, muloqot paytida uning sha’ni va qadr-qimmati hurmat qilingan-qilinmagani bilan bog‘liq bo‘lmoqda.

Tashanov: fuqaro qarshilik ko‘rsatishga ojiz bo‘lgan

«Ezgulik» inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hokimning xatti-harakatlarini davlat hokimiyati vakili etikasiga zid deb baholadi.

Uning fikricha, videodagi vaziyatda fuqaro mansabdorning harakatlariga erkin qarshilik ko‘rsatish yoki muloqotdan bosh tortish imkoniga ega bo‘lmagan.

«Videotasvirdan ko‘rinib turibdiki, fuqaro hokimning xatti-harakatlariga qarshilik ko‘rsatishga ojiz».

Tashanov bunday lavhalarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali mansabdorning «jonkuyarligi»ni ko‘rsatish maqsad qilingan bo‘lishi mumkinligini ham aytdi.

Biroq uning ta’kidlashicha, ijtimoiy muammoni hal etish niyati fuqaroning shaxsiy hayotiga aralashish, uni kamsitish yoki oilasi oldida noqulay ahvolga solib qo‘yishni oqlamaydi.

«Bu harakatlarga huquqiy baho berilishi kerak»

Huquq faoli mazkur voqeani faqat odob-axloq masalasi sifatida emas, huquqiy jihatdan ham o‘rganish lozimligini bildirdi.

Uning fikricha, agar fuqaroning shaxsiy yoki mulkiy huquqlariga aralashish mansab vakolati yoxud xizmat mavqeidan foydalangan holda amalga oshirilgan bo‘lsa, holatga vakolatli idoralar baho berishi shart.

Shu bilan birga, muayyan qilmishda jinoyat alomatlari bor-yo‘qligini ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yoki alohida ekspertlar emas, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘tkazadigan tekshiruv va sud jarayoni belgilaydi.

Tashanov quyidagi masalalarni alohida o‘rganish zarurligini qayd etdi:

— xonadonga kirish va uni ko‘zdan kechirishning huquqiy asoslari;
— fuqaroni tasvirga olishga rozilik berilgan-berilmagani;
— videoni ommaviy tarqatishga ruxsat olingani;
— muloqot paytida shaxsning sha’ni va qadr-qimmati kamsitilgan-kamsitilmagani;
— mansabdor xizmat vakolatlari doirasidan chiqqan-chiqmagani.

Konstitutsiya qanday kafolat beradi?

O‘zbekiston Konstitutsiyasining 26-moddasida insonning sha’ni va qadr-qimmati daxlsiz ekani, hech narsa uni kamsitish uchun asos bo‘la olmasligi belgilangan.

31-modda esa har bir insonga shaxsiy hayot, shaxsiy va oilaviy sir hamda uy-joy daxlsizligi huquqini kafolatlaydi. Unga ko‘ra, hech kim uyda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi xonadonga kirishi mumkin emas. Shaxsga doir ma’lumotlar ham qonun himoyasida bo‘ladi.

Biroq videodan xonadon egasi tashrifga va tasvirga olishga aniq rozilik bergan-bermaganini to‘liq bilib bo‘lmaydi. Bu holatlar rasmiy tekshiruv davomida aniqlanishi lozim. Lekin videoda uy egasi lavhani tarqatishga rozi emasligini bildirib teshiruvchilardan bunday qilmaslikni so‘ragan.

Hokimlik hozircha izoh berdimi?

Shahrisabz tumani hokimligi rahbariyati sahifasida Samad Hasanov tuman hokimi sifatida ko‘rsatilgan.

Maqola tayyorlangan vaqtda hokimlikning mazkur video, xonadonga kirish asoslari va fuqaroni tasvirga olishga rozilik berilgani haqidagi batafsil rasmiy munosabati ochiq manbalarda uchramadi.

Shuningdek, videodagi ayolning voqea yuzasidan mustaqil bayonoti ham e’lon qilinmagan. Shu sabab holat bo‘yicha yakuniy xulosa chiqarishdan oldin har ikki tomonning pozitsiyasi va vakolatli idoralarning huquqiy bahosi kutilmoqda.

Bahs bitta xonadon bilan cheklanmaydi

Shahrisabzdagi voqea davlat amaldori va fuqaro o‘rtasidagi munosabat qanday bo‘lishi kerakligi haqidagi eski, ammo hali ham dolzarb savolni yana kun tartibiga olib chiqdi.

Mansabdor aholining yashash sharoitini o‘rganishi mumkin. Biroq ijtimoiy yordam ko‘rsatish bilan insonning shaxsiy hayotini nazorat qilish, muammoni hal etish bilan fuqaroni omma oldida sharmanda qilish o‘rtasida aniq chegara bo‘lishi kerak.

Aks holda aholi bilan muloqot ishonchni mustahkamlash vositasi emas, kamera qarshisidagi namoyishga aylanib qolishi mumkin.

Sizningcha, hokimning aholi xonadonidagi muammolarni o‘rganish vakolati qayerda tugashi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Samad HasanovAbdurahmon TashanovShahrisabzEzgulik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdiTo‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdiBugun, 12:58Yangi qonun kuchga kirdi: It, mushuk va chorva mollari ro‘yxatga olinadiYangi qonun kuchga kirdi: It, mushuk va chorva mollari ro‘yxatga olinadiBugun, 12:47O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingiO‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingiBugun, 12:28Arnasoyda soliq qarzi uchun 2 nafar fermerning inomarka avtomashinalari xatlandiArnasoyda soliq qarzi uchun 2 nafar fermerning inomarka avtomashinalari xatlandiBugun, 00:16Noqonuniy egallangan yer maydoni bo‘shatildiNoqonuniy egallangan yer maydoni bo‘shatildiBugun, 00:15O‘zbekistonda tozalanmagan uylarga "Uyatli xonadon" lavhasi osilishi mumkinO‘zbekistonda tozalanmagan uylarga "Uyatli xonadon" lavhasi osilishi mumkinKecha, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!