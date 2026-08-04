Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?

·42·Jamiyat
Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?
Qisqacha

Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanovning xonadonlardan biriga kirib, uy tozaligini tekshirishi va ayolni farzandi oldida tanqid qilishi jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Markaziy Osiyo assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Gulnoz Mamarasulova holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, hokim harakatlariga huquqiy baho berilishini talab qildi.

Shahrisabz tumani hokimi Samad Hasanovning xonadonlardan biriga kirib, uydagi tozalikni tekshirgani aks etgan video atrofidagi bahslar kuchaymoqda. Lavhada mansabdorning ayolga farzandi oldida tanbeh berishi, uni ijtimoiy tarmoqda sharmanda qilish bilan ogohlantirishi jamoatchilikning keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi.

Inson huquqlari bo‘yicha Markaziy Osiyo assotsiatsiyasining O‘zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Gulnoz Mamarasulova voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazilishi va hokimning harakatlariga huquqiy baho berilishini talab qildi.

11 daqiqalik videoda nimalar aks etgan?

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video 11 daqiqayu 6 soniya davom etadi. Unda tuman hokimi bir xonadonga kirib, uyning sanitariya holati va tozaligini ko‘zdan kechiradi.

Muloqot davomida mansabdor uy egasi bo‘lgan ayolni farzandi oldida keskin tanqid qiladi. Videoda «bu uydan hech kim kelin olmaydi» va «kanalga qo‘yamiz» mazmunidagi gaplar ham eshitiladi.

Mamarasulovaning fikricha, bunday iboralar muammoni hal qilishga emas, fuqaroni omma oldida uyaltirish va kamsitishga xizmat qiladi.

«Davlat organlarining vazifasi fuqaroni sharmanda qilish emas, qonun asosida ish yuritishdir», — deya ta’kidladi huquq faoli.

Hokimning vakolati qayerda tugaydi?

Tuman rahbari hududda sanitariya va obodonlashtirish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilishi mumkin. Biroq Gulnoz Mamarasulova bu vakolat mansabdorga fuqaroning shaxsiy hayotiga istalgan tarzda aralashish huquqini bermasligini ta’kidladi.

Uning fikricha, davlat xizmatchisi o‘z vazifasini bajarayotganda ham insonning sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi shart. Fuqaroning ijtimoiy ahvoli, uyidagi sharoit yoki tozalik darajasi uni kamsitishga asos bo‘la olmaydi.

O‘zbekiston Konstitutsiyasining 26-moddasida insonning sha’ni va qadr-qimmati daxlsiz ekani belgilangan. 31-modda esa shaxsiy hayot, shaxsga doir ma’lumotlar va uy-joy daxlsizligini kafolatlaydi. Unga ko‘ra, hech kim xonadonda yashovchilarning xohishiga qarshi uyga kirishi mumkin emas.

Biroq videodan xonadon egasi hokimning kirishiga, tasvirga olishga va lavhani internetda tarqatishga rozilik bergan-bermaganini aniqlash imkonsiz. Bu savollarga faqat rasmiy tekshiruv orqali javob topilishi mumkin.

Jarima og‘zaki topshiriq bilan belgilanadimi?

Huquq faoli videoda ma’muriy jazo qo‘llash masalasi ham og‘zaki buyruq shaklida muhokama qilinganiga e’tibor qaratdi.

Uning ta’kidlashicha, jarima mansabdorning xohishi yoki og‘zaki topshirig‘i bilan qo‘llanmaydi. Avvalo huquqbuzarlik qonunchilikda belgilangan tartibda qayd etilishi, keyin esa vakolatli shaxs tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilishi kerak.

Hokim yoki boshqa rahbar qonunda belgilangan tartibni o‘zining og‘zaki ko‘rsatmasi bilan almashtira olmaydi. Shu bois videoda tilga olingan jazo masalasiga ham alohida huquqiy baho berilishi zarurligi aytilmoqda.

«Uy adashtirilgan» degan izoh masalani yopadimi?

Hokimlik munosabatida videoda xonadon noto‘g‘ri ko‘rsatilgani, ya’ni uy adashtirilgani aytilgan.

Biroq Mamarasulovaning fikricha, bu izoh voqeaning asosiy mohiyatini o‘zgartirmaydi. Bahs qaysi xonadonga kirilgani emas, balki mansabdorning fuqaro bilan qanday muomala qilgani, uni tasvirga olgani va videoni ommalashtirish bilan tahdid qilgani haqida ketmoqda.

U quyidagi holatlar tekshirilishi kerakligini ta’kidladi:

— xonadonga kirish uchun fuqaroning roziligi olinganmi;
— ayol va uning farzandini tasvirga olishga ruxsat berilganmi;
— videoni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirish uchun rozilik mavjudmi;
— mansabdor o‘z vakolati doirasidan chetga chiqqanmi;
— fuqaroning sha’ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilganmi.

Huquq faoli hokimni javobgarlikka tortishni so‘radi

Gulnoz Mamarasulova mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazilishi, hokimning harakatlariga huquqiy baho berilishi va qonun buzilishi aniqlangan taqdirda, javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilishi kerakligini bildirdi.

Shu bilan birga, hokimning xatti-harakatlarida huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari bor-yo‘qligi vakolatli idoralarning tekshiruvi va sud xulosasidan keyingina aniqlanishi mumkin.

Hozircha jamoatchilikka hodisa bo‘yicha o‘tkazilgan xizmat tekshiruvi natijalari yoki mas’ul davlat organlarining yakuniy huquqiy bahosi ma’lum qilinmagan.

Bahs bitta xonadon bilan cheklanmaydi

Shahrisabzdagi voqea yana bir bor davlat amaldori va fuqaro o‘rtasidagi munosabat qanday bo‘lishi kerakligi haqidagi savolni kun tartibiga olib chiqdi.

Mansabdor aholining muammosini o‘rganishi va kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko‘rishi mumkin. Ammo bu jarayon kamera qarshisida fuqaroni koyish, uning shaxsiy hayotini muhokama qilish yoki obro‘siga putur yetkazish vositasiga aylanmasligi kerak.

Chunki davlat xizmatchisining vakolati insonning Konstitutsiya bilan kafolatlangan sha’ni, qadr-qimmati va shaxsiy hayotidan ustun emas.

Sizningcha, Shahrisabz tumani hokimining ushbu harakatlariga qanday huquqiy baho berilishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Samad HasanovShahrisabzGulnoz MamarasulovaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Kecha, 23:12Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Shahrisabz hokimi katta bahsni boshlab berdi: Bakirovdan xavfli savol (video)Kecha, 23:0040 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandiKecha, 22:18Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaKecha, 17:11Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Kecha, 16:57Baxmalda oilalar yarashtirilmoqdaBaxmalda oilalar yarashtirilmoqdaKecha, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda