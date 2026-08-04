Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdi
Dominik Soboslai Kertis Jons bilan mavsumoldi yig'inida yuzaga kelgan bahs matbuotda ko'rsatilgandek jiddiy bo'lmaganini va barcha kelishmovchiliklar hal qilinganini aytdi. Nyu-Yorkda Vrekshemga qarshi o'rtoqlik o'yinidan keyin u sardorlik bog'ichini Kertis Jonsga emas, Kostas Simikasga topshirgani uchun norozilik kelib chiqqan, biroq futbolchilar faqat maydondagi vaziyatni muhokama qilgan.
Liverpul jamoasining Vengriya terma jamoasidagi yetakchisi Dominik Soboslai mavsumoldi yigʻinida jamoadoshi Kertis Jons bilan yuzaga kelgan tushunmovchilikka oydinlik kiritdi. Uning taʼkidlashicha, futbolchilar oʻrtasidagi qizgʻin bahs matbuotda koʻrsatilgandek jiddiy tus olmagan va barcha kelishmovchiliklar allaqachon hal qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Vrekshemga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng yuzaga kelgan. Maydonni tark etayotgan Dominik Soboslai sardorlik bogʻichini Kertis Jonsga emas, balki Kostas Simikasga topshirgani jamoa tarbiyalanuvchisining noroziligiga sabab boʻlgan va qizgʻin bahs kelib chiqqan.
Maydondagi hissiyotlar va bogʻich atrofidagi vaziyatHissiyotlar shu darajada qizigʻanki, hatto gretsiyalik himoyachi Kostas Simikas ham vaziyat taʼsirida sardorlik bogʻichini yechib, yerga uloqtirib yuborgani kuzatilgan. Ushbu holat darhol OAV va muxlislar eʼtiborini tortib, Liverpul kiyinish xonasida jiddiy muammolar borligi haqidagi mish-mishlarni keltirib chiqargandi.
Biroq Dominik Soboslai bu kabi taxminlarni qatʼiyan rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, uchlik oʻrtasida hech qanday jiddiy mojaro boʻlmagan va ular faqatgina maydondagi vaziyatni muhokama qilishgan. Venger yarim himoyachisi bunday holatlar keyinchalik faqat kiyinish xonasida hal qilinishini tan oldi.
Vitse-sardorlik maqomi va kelajakdagi rejalarVaziyatni yumshatishga harakat qilganiga qaramay, Dominik Soboslaimoliyaviy va tashkiliy jihatdan Liverpul jamoasidagi yetakchilik guruhiga qoʻshilish istagini yashirmadi. Jamoani tark etgan Endi Robertsonning oʻrni boʻsh qolgani sababli, bosh murabbiy shtabi va futbolchilar oʻrtasida yangi vitse-sardorni tanlash masalasi dolzarb boʻlib turibdi.
Hozirda Virjil van Deyk jamoa sardori hisoblanib, shuningdek Alisson Bekker va Jo Gomes kabi tajribali oʻyinchilar ham sardorlik kengashiga kiradi. Dominik Soboslai agar klub unga ishonch bildirib, vitse-sardorlik vazifasini taklif qilsa, buni mamnuniyat bilan qabul qilishini va faxr tuyishini bildirdi.
Shu bilan birga, mojar markazida boʻlgan Kertis Jonsning kelajagi ham jamoa uchun bosh ogʻrigʻi boʻlib qolmoqda. Futbolchining shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qolgani transfer oynasining soʻnggi kunlarida uning taqdiri qanday kechishiga qiziqishni yanada oshirmoqda.
…