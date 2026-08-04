Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdi

·22·Sport
Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdi
Qisqacha

Dominik Soboslai Kertis Jons bilan mavsumoldi yig'inida yuzaga kelgan bahs matbuotda ko'rsatilgandek jiddiy bo'lmaganini va barcha kelishmovchiliklar hal qilinganini aytdi. Nyu-Yorkda Vrekshemga qarshi o'rtoqlik o'yinidan keyin u sardorlik bog'ichini Kertis Jonsga emas, Kostas Simikasga topshirgani uchun norozilik kelib chiqqan, biroq futbolchilar faqat maydondagi vaziyatni muhokama qilgan.

Liverpul jamoasining Vengriya terma jamoasidagi yetakchisi Dominik Soboslai mavsumoldi yigʻinida jamoadoshi Kertis Jons bilan yuzaga kelgan tushunmovchilikka oydinlik kiritdi. Uning taʼkidlashicha, futbolchilar oʻrtasidagi qizgʻin bahs matbuotda koʻrsatilgandek jiddiy tus olmagan va barcha kelishmovchiliklar allaqachon hal qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mazkur mojaro Nyu-Yorkda boʻlib oʻtgan Vrekshemga qarshi oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng yuzaga kelgan. Maydonni tark etayotgan Dominik Soboslai sardorlik bogʻichini Kertis Jonsga emas, balki Kostas Simikasga topshirgani jamoa tarbiyalanuvchisining noroziligiga sabab boʻlgan va qizgʻin bahs kelib chiqqan.

Maydondagi hissiyotlar va bogʻich atrofidagi vaziyat

Hissiyotlar shu darajada qizigʻanki, hatto gretsiyalik himoyachi Kostas Simikas ham vaziyat taʼsirida sardorlik bogʻichini yechib, yerga uloqtirib yuborgani kuzatilgan. Ushbu holat darhol OAV va muxlislar eʼtiborini tortib, Liverpul kiyinish xonasida jiddiy muammolar borligi haqidagi mish-mishlarni keltirib chiqargandi.

Biroq Dominik Soboslai bu kabi taxminlarni qatʼiyan rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, uchlik oʻrtasida hech qanday jiddiy mojaro boʻlmagan va ular faqatgina maydondagi vaziyatni muhokama qilishgan. Venger yarim himoyachisi bunday holatlar keyinchalik faqat kiyinish xonasida hal qilinishini tan oldi.

Vitse-sardorlik maqomi va kelajakdagi rejalar

Vaziyatni yumshatishga harakat qilganiga qaramay, Dominik Soboslaimoliyaviy va tashkiliy jihatdan Liverpul jamoasidagi yetakchilik guruhiga qoʻshilish istagini yashirmadi. Jamoani tark etgan Endi Robertsonning oʻrni boʻsh qolgani sababli, bosh murabbiy shtabi va futbolchilar oʻrtasida yangi vitse-sardorni tanlash masalasi dolzarb boʻlib turibdi.

Hozirda Virjil van Deyk jamoa sardori hisoblanib, shuningdek Alisson Bekker va Jo Gomes kabi tajribali oʻyinchilar ham sardorlik kengashiga kiradi. Dominik Soboslai agar klub unga ishonch bildirib, vitse-sardorlik vazifasini taklif qilsa, buni mamnuniyat bilan qabul qilishini va faxr tuyishini bildirdi.

Shu bilan birga, mojar markazida boʻlgan Kertis Jonsning kelajagi ham jamoa uchun bosh ogʻrigʻi boʻlib qolmoqda. Futbolchining shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qolgani transfer oynasining soʻnggi kunlarida uning taqdiri qanday kechishiga qiziqishni yanada oshirmoqda.

Dominik SoboslaiKertis JonsLiverpulPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiKecha, 22:02Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBarselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiKecha, 21:58Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinMixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinKecha, 21:56«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Kecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda