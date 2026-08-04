40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi

·0·Jamiyat
40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi

Surxondaryo viloyatida 11 yoshli o‘g‘lini moddiy qiyinchiliklar sabab 40 million so‘mga sotishga uringan ayolga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Sud qaroriga ko‘ra, u 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda «Daryo» sud hujjatlariga tayanib xabar berdi.

Sud materiallarida qayd etilishicha, ayblanuvchi o‘ziga tanish ayol bilan 2014 yilda tug‘ilgan o‘g‘lini 40 million so‘m evaziga berish bo‘yicha oldindan kelishuvga erishgan. Tomonlar mablag‘ning 20 million so‘mi dastlab to‘lanishi, qolgan qismi esa bola xaridor nomiga rasmiylashtirilganidan keyin berilishi haqida kelishib olgan.

Hujjatlarga ko‘ra, 2026 yil 4 aprel kuni Termiz shahridagi Yoshlar markazi yaqinida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezkor tadbir o‘tkazilgan. Uchrashuvga ayol 2014 yilda tug‘ilgan o‘g‘lini ham olib kelgan. Xaridor sifatida qatnashgan ayol avvaldan kelishilgan 20 million so‘mni bergan. Ayblanuvchi pulni qabul qilgan zahoti huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Sud majlisida ayol qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirgan. Uning aytishicha, uchrashuvga ketishidan avval o‘g‘liga: «O‘g‘lim, seni farzandlikka beryapman, sen yaxshi yashagin», deb aytgan. Ayblanuvchi jinoyatni iqtisodiy qiyinchiliklar, ko‘plab qarzlari borligi, yashash uchun doimiy uy-joyi mavjud emasligi hamda oilasi buzilgani sababli sodir etganini ma’lum qilgan. Uning ta’kidlashicha, o‘zi ta’minlay olmagan sharoitni farzandi boshqa oilada topishiga umid qilgan.

Sud materiallarida yana qayd etilishicha, bolani qabul qilishi kerak bo‘lgan ayol ushbu taklifning noqonuniy ekanini tushunib, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Shundan so‘ng huquq-tartibot idoralari tomonidan tezkor tadbir rejalashtirilib, pul mablag‘lariga maxsus kimyoviy ishlov berilgan hamda uchrashuv to‘liq nazorat ostida o‘tkazilgan.

Sud ayblanuvchini O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, 3-qismi «b» bandi, ya’ni odam savdosi jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topdi. Shu bilan birga, Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo‘llanilib, unga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

Shuningdek, sud qaroriga muvofiq, 2014 yilda tug‘ilgan bolaning keyingi vasiyligini belgilash masalasi tegishli mutasaddi davlat idoralari zimmasiga yuklatildi.

Ma’lumot uchun, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasiga muvofiq, odam savdosi jinoyati uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Agar ushbu jinoyat voyaga yetmagan shaxsga nisbatan yoki boshqa og‘irlashtiruvchi holatlarda sodir etilsa, aybdorga 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBugun, 17:11Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Bugun, 16:57Baxmalda oilalar yarashtirilmoqdaBaxmalda oilalar yarashtirilmoqdaBugun, 16:36Elektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandiElektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandiBugun, 16:34Toshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqdaBugun, 16:16Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?Bugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda