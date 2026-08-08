Yuventus Interga qarshi bahsda yutqazdi Derbi dItaliya xulosalari

·57·Sport
Yuventus Interga qarshi bahsda yutqazdi Derbi dItaliya xulosalari
Qisqacha

Pert shahridagi Optus stadionida o'tkazilgan Derbi d'Italiya uchrashuvida Yuventus Interga 1:2 hisobida yutqazdi. Inter safida Dimarko va Diouf gol urgan bo'lsa, Yuventus tarkibida Conceicao faol o'yin ko'rsatdi. Bahs jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi, ayrim futbolchilar esa aniq uzatmalari, qanotdagi harakatlari va hujumdagi faolligi bilan e'tibor qozondi.

Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida boʻlib oʻtgan navbatdagi Derbi dʼItaliya uchrashuvida Yuventus Italiya chempionatidagi prinsipial raqibi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻrtoqlik bahsi murabbiy shtabi uchun jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholab olish, shuningdek, ayrim futbolchilarning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlab olish imkoniyatini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi uchrashuv Turin klubi uchun magʻlubiyat bilan yakunlangan boʻlsa-da, maydondagi ayrim ijrochilarning harakatlari mutaxassislar va muxlislarda iliq taassurot qoldirdi. Xususan, Inter safida Dimarko va Diouf oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻygan boʻlsa, Yuventus tarkibida yagona javob toʻpiga mualliflik qilgan Conceicao oʻyinning eng faol qatnashchilaridan biri boʻldi.

Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va porlagan futbolchilar

Manba maʼlumotlariga koʻra, jamoaning tayanch zonasi va yarim himoyasidagi harakatlar koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Xususan, braziliyalik futbolchi oʻzining aniq uzatmalari, maydonni yaxshi koʻra olishi hamda himoyadagi intizomi bilan ajralib turdi. U Cambiaso uchun qulay imkoniyat yaratib bergan boʻlsa-da, jamoadoshi zarba berish oʻrniga toʻpni uzatishni maʼqul koʻrdi. Mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsata olgan ushbu futbolchining oʻyini uning Turinda qolish ehtimolini yanada oshirmoqda.

Shuningdek, jamoaning hujum chizigʻidagi yangi harakatlar ham muhim ahamiyat kasb etdi. Mavsumdagi ilk uchrashuvini oʻtkazayotgan va jismoniy tayyorgarlik boʻyicha sheriklaridan biroz ortda qolayotganiga qarammay, maydondagi yetakchilik vazifasini bajarishga urindi. Birinchi boʻlimda biroz sezilmagan Davidga nisbatan uning mavjudligi jamoa hujumlariga maʼlum bir maʼno va tayanch nuqtasini olib kirdi.

Qiyinchiliklar va kelajakdagi umidlar

Oʻyin davomida ijobiy taassurot qoldirganlardan yana biri qanotdagi faol harakatlari bilan yodda qoldi. U boshini baland koʻtargan holda raqibni aldab oʻtishga intildi, hamdalariga qulay imkoniyatlar yaratdi. Jumladan, Yuventus safida ilk bor maydonga tushgan Kolo Muani bilan yaxshi oʻzaro tushunishni namoyish etdi. Garchi Kolo Muani hali oʻzining eng yaxshi sport formasiga ulgurmagan boʻlsa-da, uning ayrim harakatlari kelajak uchun katta umid uygʻotmoqda.

Jismoniy holati toʻliq tiklanmaganiga qaramay, Kolo Muani oʻyin oxirlarida raqib darvozasiga xavf solishga urindi va yakunda oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga erishdi. U maydonga tushgan zahoti faollik koʻrsatib, jamoadoshlarining toʻpni unga sekinroq yetkazib berayotganidan noroziligini ham yashirmadi. Uchrashuv soʻnggida kiritilgan gol esa Yuventus uchun magʻlubiyat achchigʻini biroz boʻlsa-da kamaytirdi.

JuventusInterDerbi dItaliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)