Yuventus Interga qarshi bahsda yutqazdi Derbi dItaliya xulosalari
Pert shahridagi Optus stadionida o'tkazilgan Derbi d'Italiya uchrashuvida Yuventus Interga 1:2 hisobida yutqazdi. Inter safida Dimarko va Diouf gol urgan bo'lsa, Yuventus tarkibida Conceicao faol o'yin ko'rsatdi. Bahs jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi, ayrim futbolchilar esa aniq uzatmalari, qanotdagi harakatlari va hujumdagi faolligi bilan e'tibor qozondi.
Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida boʻlib oʻtgan navbatdagi Derbi dʼItaliya uchrashuvida Yuventus Italiya chempionatidagi prinsipial raqibi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻrtoqlik bahsi murabbiy shtabi uchun jamoaning yangi mavsumdagi imkoniyatlarini baholab olish, shuningdek, ayrim futbolchilarning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlab olish imkoniyatini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi uchrashuv Turin klubi uchun magʻlubiyat bilan yakunlangan boʻlsa-da, maydondagi ayrim ijrochilarning harakatlari mutaxassislar va muxlislarda iliq taassurot qoldirdi. Xususan, Inter safida Dimarko va Diouf oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻygan boʻlsa, Yuventus tarkibida yagona javob toʻpiga mualliflik qilgan Conceicao oʻyinning eng faol qatnashchilaridan biri boʻldi.
Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va porlagan futbolchilarManba maʼlumotlariga koʻra, jamoaning tayanch zonasi va yarim himoyasidagi harakatlar koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Xususan, braziliyalik futbolchi oʻzining aniq uzatmalari, maydonni yaxshi koʻra olishi hamda himoyadagi intizomi bilan ajralib turdi. U Cambiaso uchun qulay imkoniyat yaratib bergan boʻlsa-da, jamoadoshi zarba berish oʻrniga toʻpni uzatishni maʼqul koʻrdi. Mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsata olgan ushbu futbolchining oʻyini uning Turinda qolish ehtimolini yanada oshirmoqda.
Shuningdek, jamoaning hujum chizigʻidagi yangi harakatlar ham muhim ahamiyat kasb etdi. Mavsumdagi ilk uchrashuvini oʻtkazayotgan va jismoniy tayyorgarlik boʻyicha sheriklaridan biroz ortda qolayotganiga qarammay, maydondagi yetakchilik vazifasini bajarishga urindi. Birinchi boʻlimda biroz sezilmagan Davidga nisbatan uning mavjudligi jamoa hujumlariga maʼlum bir maʼno va tayanch nuqtasini olib kirdi.
Qiyinchiliklar va kelajakdagi umidlarOʻyin davomida ijobiy taassurot qoldirganlardan yana biri qanotdagi faol harakatlari bilan yodda qoldi. U boshini baland koʻtargan holda raqibni aldab oʻtishga intildi, hamdalariga qulay imkoniyatlar yaratdi. Jumladan, Yuventus safida ilk bor maydonga tushgan Kolo Muani bilan yaxshi oʻzaro tushunishni namoyish etdi. Garchi Kolo Muani hali oʻzining eng yaxshi sport formasiga ulgurmagan boʻlsa-da, uning ayrim harakatlari kelajak uchun katta umid uygʻotmoqda.
Jismoniy holati toʻliq tiklanmaganiga qaramay, Kolo Muani oʻyin oxirlarida raqib darvozasiga xavf solishga urindi va yakunda oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga erishdi. U maydonga tushgan zahoti faollik koʻrsatib, jamoadoshlarining toʻpni unga sekinroq yetkazib berayotganidan noroziligini ham yashirmadi. Uchrashuv soʻnggida kiritilgan gol esa Yuventus uchun magʻlubiyat achchigʻini biroz boʻlsa-da kamaytirdi.
…