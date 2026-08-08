Lionel Messining otasi va agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi
Lionel Messining otasi va uzoq yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi. Uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng Xorxe Messi juma kuni tug'ilib o'sgan shahri Rosario shahridagi shifoxonada olamdan o'tdi. U Lionel Messining futbolchilik faoliyatini boshidan oxirigacha boshqarib, uning Janubiy Amerikadan Barselona klubiga o'tish davrida muhim ma'naviy va amaliy tayanch bo'ldi.
Argentina futbolining afsonasi Lionel Messining otasi hamda uning uzoq yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida olamdan o‘tdi. Infobaye nashri va mahalliy xabarlarga ko‘ra, tadbirkor uzoq davom etgan og‘ir xastalikdan so‘ng o‘zining tug‘ilib o‘sgan shahri Rosario shahridagi shifoxonada juma kuni vafot etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur og‘ir judolik butun Messilar oilasi uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Xorxe Messi o‘g‘lining jahon futboli cho‘qqisiga chiqishida mutlaqo beqiyos va ulkan rol o‘ynagan bo‘lib, u Lionelning faoliyatini boshidan to oxirigacha yaqindan boshqarib kelgan edi.
Otaning futbolchi shakllanishidagi o‘rniLionel Messining dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biriga aylanish tarixi uning otasining ta’sirisiz aslo tasavvur etib bo‘lmaydi. Ayniqsa, bo‘lajak hujumchining faoliyatidagi dastlabki va eng qiyin yillarda bu yaqqol sezilgan edi.
Lionel bola paytida Janubiy Amerikadan Barselona klubiga qo‘shilish uchun Yevropaga ko‘chib o‘tganda, otasi unga shaxsan hamrohlik qilishga qaror qilgan. Oilaning qolgan qismi esa o‘tish davridagi qiyinchiliklarni boshdan kechirib, dastlab Rosarioda qolgan edi.
Hayotdagi keskin o‘zgarishlar va noaniqliklarga boy bo‘lgan shu davrda Xorxe o‘g‘li uchun muhim ma’naviy va amaliy tayanch bo‘lib xizmat qildi. U farzandiga Yevropadagi mutlaqo yangi hayotga moslashishida yaqindan ko‘maklashdi.
Professional faoliyat va boshqaruvLionel ulg‘ayib, uning professional faoliyati global miqyos kasb eta boshlagach, Xorxening vazifalari ham tabiiy ravishda kengaydi. U o‘g‘lining eng yuqori darajadagi murakkab kasbiy ishlarini boshqarishga o‘tdi.
Xorxe Messi yillar davomida farzandining sportdagi eng asosiy vakillaridan biri sifatida faoliyat yuritdi. U Lionelning ajoyib futbol yo‘lidagi eng muhim qarorlarni qabul qilishda bevosita qatnashdi.
Uning fidokorona mehnati tufayli Argentina futboli legendar vakili o‘z biznes ishlari xavfsiz ekanidan xotirjam bo‘lib, faqat yashil maydondagi o‘yiniga e’tibor qaratish imkoniga ega bo‘ldi.
…