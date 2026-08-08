Lionel Messining otasi va agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi

·120·Sport
Lionel Messining otasi va agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi
Qisqacha

Lionel Messining otasi va uzoq yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida vafot etdi. Uzoq davom etgan og'ir xastalikdan so'ng Xorxe Messi juma kuni tug'ilib o'sgan shahri Rosario shahridagi shifoxonada olamdan o'tdi. U Lionel Messining futbolchilik faoliyatini boshidan oxirigacha boshqarib, uning Janubiy Amerikadan Barselona klubiga o'tish davrida muhim ma'naviy va amaliy tayanch bo'ldi.

Argentina futbolining afsonasi Lionel Messining otasi hamda uning uzoq yillik agenti Xorxe Messi 68 yoshida olamdan o‘tdi. Infobaye nashri va mahalliy xabarlarga ko‘ra, tadbirkor uzoq davom etgan og‘ir xastalikdan so‘ng o‘zining tug‘ilib o‘sgan shahri Rosario shahridagi shifoxonada juma kuni vafot etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur og‘ir judolik butun Messilar oilasi uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Xorxe Messi o‘g‘lining jahon futboli cho‘qqisiga chiqishida mutlaqo beqiyos va ulkan rol o‘ynagan bo‘lib, u Lionelning faoliyatini boshidan to oxirigacha yaqindan boshqarib kelgan edi.

Otaning futbolchi shakllanishidagi o‘rni

Lionel Messining dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biriga aylanish tarixi uning otasining ta’sirisiz aslo tasavvur etib bo‘lmaydi. Ayniqsa, bo‘lajak hujumchining faoliyatidagi dastlabki va eng qiyin yillarda bu yaqqol sezilgan edi.

Lionel bola paytida Janubiy Amerikadan Barselona klubiga qo‘shilish uchun Yevropaga ko‘chib o‘tganda, otasi unga shaxsan hamrohlik qilishga qaror qilgan. Oilaning qolgan qismi esa o‘tish davridagi qiyinchiliklarni boshdan kechirib, dastlab Rosarioda qolgan edi.

Hayotdagi keskin o‘zgarishlar va noaniqliklarga boy bo‘lgan shu davrda Xorxe o‘g‘li uchun muhim ma’naviy va amaliy tayanch bo‘lib xizmat qildi. U farzandiga Yevropadagi mutlaqo yangi hayotga moslashishida yaqindan ko‘maklashdi.

Professional faoliyat va boshqaruv

Lionel ulg‘ayib, uning professional faoliyati global miqyos kasb eta boshlagach, Xorxening vazifalari ham tabiiy ravishda kengaydi. U o‘g‘lining eng yuqori darajadagi murakkab kasbiy ishlarini boshqarishga o‘tdi.

Xorxe Messi yillar davomida farzandining sportdagi eng asosiy vakillaridan biri sifatida faoliyat yuritdi. U Lionelning ajoyib futbol yo‘lidagi eng muhim qarorlarni qabul qilishda bevosita qatnashdi.

Uning fidokorona mehnati tufayli Argentina futboli legendar vakili o‘z biznes ishlari xavfsiz ekanidan xotirjam bo‘lib, faqat yashil maydondagi o‘yiniga e’tibor qaratish imkoniga ega bo‘ldi.

Lionel MessiXorxe MessiArgentinaFutbolBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)