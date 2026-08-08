Mendes Abdulmanap merosini baholadi: «U butun avlodga yo‘l ochdi»
Xaver Mendes Abdulmanap Nurmagomedov merosi bitta chempionlik kamari bilan cheklanmasligini, u butun avlod jangchilariga yo'l ochgan tizim qoldirganini ta'kidladi. Abdulmanap Dog'istonda yosh sportchilarga erkin kurash, sambo va aralash jang san'atini birlashtirgan tayyorgarlik usulini singdirib, intizom, hurmat va mas'uliyatni sport mahorati bilan teng qo'ygan.
Dog‘iston va Kavkazdan chiqqan jangchilarning UFC va boshqa yirik MMA tashkilotlaridagi muvaffaqiyatlari tasodifiy jarayon emas. Taniqli murabbiy Xaver Mendes bu fenomen ortida turgan eng muhim shaxslardan biri sifatida marhum Abdulmanap Nurmagomedovni alohida tilga oldi.
Uning fikricha, Abdulmanap faqat Xabib Nurmagomedovni chempion darajasiga olib chiqqan murabbiy bo‘lib qolmagan. U yaratgan tizim, intizom va sportga munosabat bugun ham yangi avlod jangchilari orqali yashab kelmoqda.
Gap faqat Xabib haqida emas
Abdulmanap Nurmagomedov nomi jahon MMA muxlislariga, avvalo, Xabibning murabbiyi va otasi sifatida yaxshi tanish.
Biroq Xaver Mendes uning ta’siri bir sportchining karyerasidan ancha keng bo‘lganini ta’kidlamoqda.
Abdulmanap yillar davomida Dog‘istonda yosh sportchilar bilan ishlab, ularga erkin kurash, sambo va aralash jang san’atini birlashtirgan o‘ziga xos tayyorgarlik tizimini singdirdi. Keyinchalik ana shu maktabdan chiqqan jangchilar xalqaro arenalarda natija ko‘rsata boshladi.
Xabib Nurmagomedovning UFC'da mag‘lubiyatsiz chempionga aylanishi esa bu tizimni butun dunyoga tanitgan eng katta voqea bo‘ldi.
Mendes eng muhim jihatni aytdi
Xaver Mendesning fikricha, Abdulmanapning kuchli tomoni faqat texnik bilim yoki jismoniy tayyorgarlikda emas edi.
U jangchilardan qat’iy tartib-intizom talab qilgan, mashg‘ulotga munosabat, kattalarga hurmat va o‘z harakatlari uchun mas’uliyatni sport mahorati bilan bir darajaga qo‘ygan.
Ya’ni uning maktabida jangchi bo‘lish faqat oktagonda g‘alaba qozonishni anglatmagan.
Sportchi o‘zini zaldan tashqarida qanday tutishi, jamoasiga qanday munosabatda bo‘lishi va muvaffaqiyatdan keyin ham intizomni saqlashi muhim hisoblangan.
Mendes aynan shu yondashuv ko‘plab shogirdlarni professional sportda uzoq muddat yuqori darajada ushlab turgan omillardan biri ekanini ta’kidlaydi.
Nega Dog‘iston maktabi shunchalik samarali?
So‘nggi yillarda Dog‘iston jangchilari haqida gap ketganda, deyarli bir xil xususiyatlar ko‘zga tashlanadi: kuchli kurash bazasi, yuqori jismoniy tayyorgarlik, bosim ostida xotirjamlik va jang rejasiga qat’iy rioya qilish.
Bu uslub raqibni faqat texnik jihatdan emas, psixologik va jismoniy tomondan ham sindirishga qaratilgan.
Abdulmanap Nurmagomedov shu tizimni yoshlikdan shakllantirish tarafdori bo‘lgan. Sportchi avval poydevorni mustahkamlashi, keyin esa zarba texnikasi, parter va taktikani bosqichma-bosqich qo‘shishi kerak edi.
Natijada uning atrofida bir-birini doimiy ravishda kuchaytirib boradigan raqobatbardosh muhit shakllandi.
Meros Xabibdan keyin ham davom etyapti
Abdulmanap Nurmagomedovning vafotidan keyin ko‘pchilik bir savolni bergan edi: u qurgan maktabning keyingi taqdiri qanday bo‘ladi?
Oradan vaqt o‘tib, javobning bir qismi ko‘rindi.
Xabib Nurmagomedov o‘zi ham murabbiylik va jamoani boshqarishda otasidan olgan tamoyillarni davom ettirdi. Shu muhitdan chiqqan Islom Maxachev va boshqa yuqori saviyali jangchilar xalqaro MMAda katta natijalar ko‘rsata boshladi.
Shu ma’noda Abdulmanapning eng katta merosi bitta chempionlik kamari emas. Undan keyin ham ishlaydigan tizim qoldi.
Mendes: uning o‘rnini to‘ldirish oson emas
Xaver Mendes Nurmagomedovlar oilasi bilan uzoq yillar ishlagan murabbiy sifatida Abdulmanapning ta’sirini yaqindan ko‘rgan.
Uning bahosiga ko‘ra, bunday murabbiyning o‘rnini to‘liq bosish juda qiyin. Chunki Abdulmanap bir vaqtning o‘zida ustoz, strateg va qattiqqo‘l tarbiyachi vazifasini bajargan.
Ammo uning g‘oyalari shogirdlari orqali yashashda davom etmoqda.
Bugun Dog‘iston va Kavkazdan chiqqan yangi jangchilar katta arenalarga kirib kelayotgan bo‘lsa, Mendes bu jarayonning ildizlaridan birini aynan Abdulmanap qurgan maktabda ko‘radi.
Bir murabbiyning haqiqiy merosi qancha chempion tayyorlagani bilangina o‘lchanmaydi. U ketganidan keyin ham uning uslubi ishlashda davom etsa, ta’sirining ko‘lami ana shunda yaqqol ko‘rinadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…