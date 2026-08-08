Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindi

·129·Foydali
Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindi
Qisqacha

Muntazam yong'oq iste'moli, ayniqsa jismoniy faolligi past yoki sog'lom ovqatlanishga to'liq amal qilmaydigan insonlarda xotira va kognitiv qobiliyatlarni yaxshilashi mumkin. Food & Function (F&F) jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda Framingham Heart Study loyihasi doirasida o'rtacha yoshi 61 bo'lgan 1771 nafar ishtirokchining ma'lumotlari tahlil qilindi.

Muntazam ravishda yong‘oq iste’mol qilish, ayniqsa, jismoniy faolligi past va sog‘lom ovqatlanish tarziga to‘liq amal qilmaydigan insonlarda xotira hamda kognitiv qobiliyatlarni yaxshilashi mumkin. Bu haqda Food & Function (F&F) ilmiy jurnalida e’lon qilingan tadqiqot natijalarida ma’lum qilindi.

Olimlar Framingham Heart Study loyihasi doirasida o‘rtacha yoshi 61 bo‘lgan 1771 nafar ishtirokchining ma’lumotlarini tahlil qildi. Tadqiqot davomida qatnashchilarning yong‘oq iste’moli, xotira va fikrlash testlari natijalari, miya hajmi, neyrotrofik omillar darajasi hamda keyingi 10 yil ichida insult va demensiya holatlari o‘rganildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, insultni boshdan kechirmagan ishtirokchilar orasida yong‘oqni muntazam iste’mol qilish umumiy kognitiv ko‘rsatkichlarning yaxshilanishi bilan bog‘liq bo‘lgan. Bu ta’sir ayniqsa kam harakat qiladigan yoki nosog‘lom ovqatlanadigan insonlarda yaqqolroq namoyon bo‘lgan. Shuningdek, jismoniy jihatdan faol qatnashchilarda yong‘oq iste’moli miya hajmining kattaroq bo‘lishi bilan ham bog‘liqligi qayd etilgan.

Biroq tadqiqot mualliflari 10 yillik kuzatuv davomida yong‘oq iste’moli insult yoki demensiya rivojlanish xavfini kamaytirishiga oid ishonchli dalil aniqlanmaganini ham ta’kidladi.

Food FunctionFramingham Heart Study
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiMuammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiBugun, 06:46Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Bugun, 06:46"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 21:50Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Kecha, 13:5499% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!Kecha, 13:51Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Kecha, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?