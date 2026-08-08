AMD sunʼiy intellekt modellarini oʻzida mujassam etuvchi Taalas startapini sotib oldi

·80·Texno
AMD sunʼiy intellekt modellarini oʻzida mujassam etuvchi Taalas startapini sotib oldi
Qisqacha

AMD sun'iy intellekt modellarini mikrochip ichiga singdiruvchi Kanadadagi Taalas startapini sotib olganini rasman e'lon qildi. Taalas muayyan sun'iy intellekt modeliga moslashtirilgan tezlatgichlar yaratadi, bu esa qurilmalarni universal bo'lmasa-da, tanlangan model doirasida yuqori samaradorlikka ega qiladi.

Mikrosxemalar bozorining yetakchi ishtirokchisi boʻlgan AMD kompaniyasi sunʼiy intellekt sohasida oʻziga xos yondashuvi bilan ajralib turuvchi Taalas startapini sotib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu xarid texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Taalas ishlab chiqarayotgan maxsus sunʼiy intellekt tezlatgichlari anʼanaviy markaziy yoki grafik protsessorlardan tubdan farq qiladi va sanoatdagi mavjud yondashuvlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kanadada joylashgan Taalas jamoasi sunʼiy intellekt maʼlumotlarini qayta ishlash va xulosa chiqarish jarayonlarini noldan boshlab qayta koʻrib chiqishni maqsad qilgan. Kompaniyaning asosiy innovatsiyasi shundan iboratki, muayyan sunʼiy intellekt modeli toʻgʻridan-toʻgʻri mikrochiqish ichiga «vpayka» qilinadi, yaʼni qattiq singdiriladi. Bu esa qurilmani sotib olingandan keyin universal boʻlmagan holatga keltiradi, biroq tanlangan model doirasida misli koʻrilmagan yuqori natijalarni koʻrsatish imkonini beradi.

Anʼanaviy yondashuvlarga qarshi yangi qadam

Taalas vakillarining taʼkidlashicha, anʼanaviy apparat taʼminoti yondashuvlariga qarshi chiqish kompaniyaning boshidanoq asosiy maqsadi boʻlgan. Kanadalik muhandislarning chuqur texnik bilimlari va innovatsion gʻoyalari endilikda AMD tarkibida yanada kengroq masshtabga ega boʻladi. AMD bilan birlashish startapga global miqyosda oʻz ishlanmalarini tezlashtirish uchun zarur boʻlgan ulkan muhandislik resurslari va moliyaviy imkoniyatlarni taqdim etadi.

Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, bunday ixtisoslashgan yondashuv zamonaviy sunʼiy intellekt bozorida hukmronlik qilayotgan yirik oʻyinchilar pozitsiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Garchi tayyorlangan чип faqat bitta aniq modelga moslashtirilgani bois moslashuvchanlikni yoʻqotsa-da, uning samaradorligi va tejamkorligi kelgusida koʻplab korporatsiyalar eʼtiborini tortishi aniq.

Ishlab chiqarish qiymati va samaradorlik

Taalas tomonidan ishlab chiqilgan noyob yondashuv natijasida yaratilayotgan чипlar bozordagi eng yirik raqobatchi boʻlgan NVIDIA kompaniyasining universal yechimlaridan bir necha barobar qudratliroq ekani aytilmoqda. Eng muhimi, bunday ixtisoslashgan qurilmalarni ishlab chiqarish tannarxi anʼanaviy universal protsessorlarga nisbatan 20 barobargacha arzonroqqa tushadi.

Mazkur bitimning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yarimoʻtkazgichlar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida bunday ixtisoslashgan va tejamkor apparat taʼminoti yechimlari kelajakda sanoatning yangi standartiga aylanishi ehtimoli yuqori.

AMDTaalasSunʼiy intellektTexnologiyalarMikrochiplar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi