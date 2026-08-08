AMD sunʼiy intellekt modellarini oʻzida mujassam etuvchi Taalas startapini sotib oldi
AMD sun'iy intellekt modellarini mikrochip ichiga singdiruvchi Kanadadagi Taalas startapini sotib olganini rasman e'lon qildi. Taalas muayyan sun'iy intellekt modeliga moslashtirilgan tezlatgichlar yaratadi, bu esa qurilmalarni universal bo'lmasa-da, tanlangan model doirasida yuqori samaradorlikka ega qiladi.
Mikrosxemalar bozorining yetakchi ishtirokchisi boʻlgan AMD kompaniyasi sunʼiy intellekt sohasida oʻziga xos yondashuvi bilan ajralib turuvchi Taalas startapini sotib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu xarid texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Taalas ishlab chiqarayotgan maxsus sunʼiy intellekt tezlatgichlari anʼanaviy markaziy yoki grafik protsessorlardan tubdan farq qiladi va sanoatdagi mavjud yondashuvlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kanadada joylashgan Taalas jamoasi sunʼiy intellekt maʼlumotlarini qayta ishlash va xulosa chiqarish jarayonlarini noldan boshlab qayta koʻrib chiqishni maqsad qilgan. Kompaniyaning asosiy innovatsiyasi shundan iboratki, muayyan sunʼiy intellekt modeli toʻgʻridan-toʻgʻri mikrochiqish ichiga «vpayka» qilinadi, yaʼni qattiq singdiriladi. Bu esa qurilmani sotib olingandan keyin universal boʻlmagan holatga keltiradi, biroq tanlangan model doirasida misli koʻrilmagan yuqori natijalarni koʻrsatish imkonini beradi.
Anʼanaviy yondashuvlarga qarshi yangi qadamTaalas vakillarining taʼkidlashicha, anʼanaviy apparat taʼminoti yondashuvlariga qarshi chiqish kompaniyaning boshidanoq asosiy maqsadi boʻlgan. Kanadalik muhandislarning chuqur texnik bilimlari va innovatsion gʻoyalari endilikda AMD tarkibida yanada kengroq masshtabga ega boʻladi. AMD bilan birlashish startapga global miqyosda oʻz ishlanmalarini tezlashtirish uchun zarur boʻlgan ulkan muhandislik resurslari va moliyaviy imkoniyatlarni taqdim etadi.
Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, bunday ixtisoslashgan yondashuv zamonaviy sunʼiy intellekt bozorida hukmronlik qilayotgan yirik oʻyinchilar pozitsiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Garchi tayyorlangan чип faqat bitta aniq modelga moslashtirilgani bois moslashuvchanlikni yoʻqotsa-da, uning samaradorligi va tejamkorligi kelgusida koʻplab korporatsiyalar eʼtiborini tortishi aniq.
Ishlab chiqarish qiymati va samaradorlikTaalas tomonidan ishlab chiqilgan noyob yondashuv natijasida yaratilayotgan чипlar bozordagi eng yirik raqobatchi boʻlgan NVIDIA kompaniyasining universal yechimlaridan bir necha barobar qudratliroq ekani aytilmoqda. Eng muhimi, bunday ixtisoslashgan qurilmalarni ishlab chiqarish tannarxi anʼanaviy universal protsessorlarga nisbatan 20 barobargacha arzonroqqa tushadi.
Mazkur bitimning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yarimoʻtkazgichlar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida bunday ixtisoslashgan va tejamkor apparat taʼminoti yechimlari kelajakda sanoatning yangi standartiga aylanishi ehtimoli yuqori.
…