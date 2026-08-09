Nega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmagan
Yaqin insondan charchash ko‘pincha muhabbat so‘nganini emas, miya va asab tizimi tinchlik, shaxsiy hudud hamda qayta tiklanish uchun vaqtga muhtojligini anglatadi. Bunga ortiqcha stimullar, aytilmagan xafaliklar, bir tomonlama g‘amxo‘rlik, turlicha muloqot ehtiyojlari va munosabatda o‘zligini yo‘qotish sabab bo‘lishi mumkin.
Ba’zan inson eng yaqin odamini yaxshi ko‘radi, uni yo‘qotishni ham istamaydi, ammo baribir suhbatdan, birga vaqt o‘tkazishdan yoki hatto uning yonida bo‘lishdan charchay boshlaydi. Bu holat ko‘pchilikni xavotirga soladi: «Hislarim so‘nyaptimi?» degan savol paydo bo‘ladi.
Aslida esa yaqin insondan charchash har doim munosabatda muammo borligini anglatmaydi. Ko‘p hollarda miya va asab tizimi shunchaki tinchlik, shaxsiy hudud va qayta tiklanish uchun vaqt so‘rayotgan bo‘ladi.
Muammo insonda emas, ortiqcha stimullarda bo‘lishi mumkin
Kun davomida telefon, ish, xabarlar, odamlar, shovqin va turli majburiyatlar miyaga uzluksiz axborot yuklaydi.
Uyga qaytgach esa yana suhbatlashish, savollarga javob berish, kimnidir tinglash yoki emotsional jihatdan qo‘llab-quvvatlash talab etiladi.
Hatto yoningizdagi inson juda aziz bo‘lsa ham, asab tizimi uchun bu — navbatdagi stimul.
Shu sabab ba’zan:
— gaplashgingiz kelmaydi;
— oddiy savol ham asabga tegadi;
— yolg‘iz qolish istagi kuchayadi;
— insonning odatda yoqadigan xatti-harakatlari ham jizzakilik uyg‘otadi.
Bu muhabbat yo‘qolganidan ko‘ra, ko‘proq resurs tugayotganining belgisi bo‘lishi mumkin.
Shaxsiy hudud yo‘qolsa, yaqinlik ham og‘irlashadi
Sog‘lom munosabat ikki inson doimo birga bo‘lishi kerak, degani emas.
Har bir insonning hech kim bilan gaplashmaydigan, qaror qabul qilmaydigan va kimningdir ehtiyojlariga javob bermaydigan vaqti bo‘lishi kerak.
Agar bunday hudud qolmasa, hatto sevgan insonning oddiy ishtiroki ham bosimdek his qilinishi mumkin.
Ayniqsa:
— birga yashaydigan juftliklarda;
— kichik farzandli ota-onalarda;
— masofadan ishlaydiganlarda;
— doimo boshqalarga g‘amxo‘rlik qiladigan insonlarda bu holat kuchliroq sezilishi mumkin.
Ba’zan munosabatni yaxshilash uchun ko‘proq vaqt birga o‘tkazish emas, aksincha, biroz alohida qolish kerak bo‘ladi.
Hammani qutqaraverish emotsional tugashga olib keladi
Doimo boshqalarning kayfiyatini o‘ylash ham energiya talab qiladi.
«U xafa bo‘lmasin», «unga yordam berishim kerak», «men uni tinglashim shart» degan ichki majburiyat uzoq davom etsa, inson o‘z ehtiyojlarini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yadi.
Natijada bir vaqt kelib:
«Men hammani tushunaman, ammo meni kim tushunadi?»
degan ichki his paydo bo‘lishi mumkin.
Bu yerda muammo g‘amxo‘rlikning o‘zida emas. Muammo — g‘amxo‘rlik bir tomonlama va uzluksiz bo‘lib qolishida.
«Energiyamiz mos emas» degani nimani anglatishi mumkin?
Bu ibora ko‘pincha mistik ma’noda ishlatiladi, ammo amalda gap oddiy temperament va muloqot ehtiyojlari haqida ketishi mumkin.
Masalan, bir inson:
— doimo gaplashishni;
— ko‘p mehmon chaqirishni;
— har kuni qayergadir chiqishni;
— hissiyotlarni darhol muhokama qilishni yaxshi ko‘radi.
Ikkinchisi esa tinchlik, kam muloqot va yolg‘izlik orqali kuch to‘playdi.
Ikkalasi ham noto‘g‘ri emas. Ammo ularning ijtimoiy «batareyasi» turlicha ishlaydi.
Agar bu farq hisobga olinmasa, bir tomon «u mendan uzoqlashyapti» deb o‘ylaydi, ikkinchisi esa «menga nafas olishga joy qolmadi» deb his qilishi mumkin.
Aytilmagan xafachilik ham charchoqqa aylanadi
Ba’zan inson muloqotning o‘zidan emas, aytilmay qolgan gaplardan charchaydi.
Xafalik yig‘iladi. G‘azab ichga yutiladi. Norozilik aytilmaydi.
Tashqi tomondan munosabat tinchdek ko‘rinadi, ammo har bir yangi muloqot ortida eski hissiyotlar ham qayta ishga tushadi.
Shunda odam hatto sababini tushunmay:
«Nega uni ko‘rsam asabiylashaman?» — deb qolishi mumkin.
Muammoni doimo sukut bilan yopish tinchlik emas. Ba’zan bu keyingi mojaroni faqat kechiktiradi.
«Yaxshi inson» rolini doimo o‘ynash ham oson emas
Ayrimlar munosabatda doim muayyan obrazni saqlashga harakat qiladi:
— ideal turmush o‘rtoq;
— doimo sabrli ota-ona;
— hammani qo‘llab-quvvatlaydigan do‘st;
— hech qachon jahli chiqmaydigan inson.
Lekin inson har kuni bir xil emotsional resursga ega emas.
Charchagan kuningizda ham «hamma uchun yaxshi» bo‘lishga urinish ichki bosimni kuchaytiradi.
Shuning uchun ba’zan odamlardan emas, ularning oldida doimo qandaydir rolni o‘ynash zaruratidan charchaymiz.
Munosabatda o‘zingizni yo‘qotish eng xavfli nuqta
Yaqinlik chegaralarni butunlay yo‘q qilish degani emas.
Agar inson muntazam ravishda:
— o‘z rejalaridan voz kechsa;
— qiziqishlarini tashlab qo‘ysa;
— do‘stlari bilan kamroq ko‘rishsa;
— har bir qarorni juftiga moslashtirsa;
— o‘z xohishini doimo keyinga sursa,
bir vaqt kelib «men o‘zim qayerdaman?» degan his paydo bo‘lishi mumkin.
Shunda charchoq muayyan insondan emas, o‘z hayoti ustidan nazoratni yo‘qotganlikdan kelib chiqadi.
Eng muhim signal — yolg‘iz qolish istagi emas
Biroz yolg‘izlik xohlashning o‘zi xavfli belgi emas.
Ko‘proq e’tibor berish kerak bo‘lgan holat — inson uzoq vaqt davomida yaqinlaridan qochishni xohlasa, har qanday muloqot unda kuchli jahl yoki iztirob uyg‘otsa va dam olgandan keyin ham holat o‘zgarmasa.
Bunday paytda gap oddiy «ijtimoiy batareya» emas, balki munosabatdagi hal qilinmagan nizo, kuchli stress yoki umumiy emotsional charchoq haqida bo‘lishi mumkin.
Yaqinlardan charchash — ularni sevmaslik degani emas
Inson bir vaqtning o‘zida kimnidir qattiq sevishi va undan biroz uzoqlashib, yolg‘iz qolishni xohlashi mumkin.
Bu ikki his bir-biriga zid emas.
Miya muloqot va tinchlikni navbatma-navbat talab qiladi. Shu sabab munosabatni saqlab qolishning eng sog‘lom usullaridan biri — har ikki tomonning shaxsiy hududi, dam olish vaqti va chegaralarini hurmat qilish.
Ba’zan «men sendan charchadim» degan hisning haqiqiy tarjimasi umuman boshqacha bo‘ladi:
«Men sendan emas, hamma narsadan charchadim. Menga biroz o‘zim bilan qolish kerak».
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…