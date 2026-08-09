Sizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasi

·62·Foydali
Sizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasi
Qisqacha

Kuchli shaxsiyat tanqid, e'tiborsizlik, aldov yoki xiyonatga javoban o'z hayotini to'xtatmaydi, balki rivojlanish va natija orqali o'z qadrini namoyon etadi. Bunday inson foydali tanqidni qabul qiladi, buzg'unchi munosabatlardan uzoqlashadi va shaxsiy chegaralarini belgilaydi. U qo'llab-quvvatlash yoki ishonchni kutib o'tirmay, kamroq gapirib, ko'proq amal qiladi hamda mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.

Hayotda hamma ham sizni tushunmaydi, qo‘llab-quvvatlamaydi yoki qadringizni bilavermaydi. Ba’zan tanqid, xiyonat, e’tiborsizlik yoki ishonchsizlik insonni uzoq vaqt ortga tortib turishi mumkin.

Ammo kuchli shaxsiyatning farqi shundaki, u har bir og‘riqqa javob qaytarishga urinmaydi. Ayrim eshiklarni yopadi, ayrim odamlarni qo‘yib yuboradi va eng kuchli javobni gap bilan emas, o‘z hayoti bilan beradi.

Qadringizni tushirishsa — o‘zingizni ko‘taring

Kimdir sizni mensimasa yoki qadringizni pastga ursa, uni o‘z fikrini o‘zgartirishga majburlash uchun kuch sarflash shart emas.

Eng yaxshi javob — o‘z darajangizni oshirish.

Yangi bilim, yaxshi ish, intizom, moliyaviy mustaqillik yoki shaxsiy o‘sish ba’zan mingta bahsdan kuchliroq ta’sir qiladi.

Kuchli inson har kimga o‘z qiymatini isbotlab yurmaydi. U shunday natija ko‘rsatadiki, bir kun kelib isbotning o‘zi keraksiz bo‘lib qoladi.

E’tibor berishmayaptimi? Hayotingizni to‘xtatmang

Ba’zan inson kimningdir e’tiborini kutib, o‘z hayotini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yadi.

Qo‘ng‘iroqni kutadi. Xabarni tekshiradi. Nega unga avvalgidek munosabatda bo‘lmayotganini o‘ylaydi.

Ammo boshqa insonning sovuqligi siz ham so‘nib qolishingiz kerakligini anglatmaydi.

Aksincha, o‘sha vaqtni o‘zingizga sarflash mumkin: yaqinlar, sayohat, sport, ish, yangi maqsadlar.

Sizni kimdir ko‘rmay qolgani uchun o‘z nuringizni pasaytirish shart emas.

Aldashsa — hamma javobni olish shart emas

Aldanish og‘riqli. Ayniqsa, ishongan odamingiz shunday qilsa.

Ko‘pchilik «nega?» degan savolga javob izlab uzoq vaqt o‘tmishga bog‘lanib qoladi. Lekin ba’zan qancha tushuntirish eshitmang, voqea o‘zgarmaydi.

Shunda eng sog‘lom qaror — chegara qo‘yish va oldinga harakat qilish.

Unutish darhol sodir bo‘lmasligi mumkin. Lekin insonni kechagi voqea emas, unga bugun qanday munosabat bildirishi belgilaydi.

Tanqid qilishsa — tanqidni yoqilg‘iga aylantiring

Har qanday tanqid dushmanlik emas.

Foydali tanqid insonga xatosini ko‘rsatadi. Buzg‘unchi tanqid esa uni harakatdan to‘xtatishga urinadi.

Kuchli shaxsiyat bu ikkisini ajrata oladi.

Foydali qismi bormi — qabul qiladi. Yo‘qmi — yo‘lini davom ettiradi.

Eng yomon ssenariy — har bir begona fikrni shaxsiy haqiqat deb qabul qilish.

Foydalanishsa — eshikni yopishni o‘rganing

Har doim yordam berish yaxshi xususiyat. Ammo chegara bo‘lmasa, mehribonlikdan foydalanish boshlanishi mumkin.

Faqat ishi tushganda qo‘ng‘iroq qiladigan, doimo oladigan, ammo hech qachon qaytarmaydigan insonlar bilan munosabat charchatadi.

Shunday vaziyatda «yo‘q» deyish qo‘pollik emas.

Bu — shaxsiy chegara.

Har bir inson sizning vaqtingiz, kuchingiz va imkoniyatlaringizdan cheklovsiz foydalanish huquqiga ega emas.

Xiyonat qilishsa — orqaga qaytish majburiy emas

Ishonch bir marta singanidan keyin uni tiklash mumkin bo‘lgan holatlar bor. Lekin har bir munosabatni saqlab qolish shart degan qoida yo‘q.

Ayrim vaziyatlarda uzoqlashish — eng to‘g‘ri qaror.

Xiyonatdan keyin insonning eng katta xatosi ba’zan o‘tmishdagi yaxshi xotiralar uchun bugungi haqiqatni inkor qilish bo‘ladi.

Kuchli shaxsiyat kimni kechirishni ham, kimni hayotiga qayta kiritmaslikni ham o‘zi hal qiladi.

Sizdan shubhalanishsa — natijani ko‘rsating

«Sendan chiqmaydi».

«Bu sen uchun emas».

«Baribir uddalay olmaysan».

Bunday gaplarni deyarli har bir katta maqsad oldidan eshitish mumkin.

Har safar bahslashish shart emas.

Chunki natija paydo bo‘lgan kuni uzun tushuntirishlar o‘z-o‘zidan keraksiz bo‘lib qoladi.

Shuning uchun eng kuchli strategiya oddiy: kamroq gap, ko‘proq amal.

Qo‘llab-quvvatlashmasa — baribir boshlang

Har bir katta qarorda sizga ishonadigan odam topilavermaydi.

Ayniqsa, maqsadingiz boshqalar uchun tushunarsiz bo‘lsa.

Shunday paytda doimo kimdir yelkangizdan qoqishini kutish harakatni yillab kechiktirishi mumkin.

Ba’zan inson birinchi qadamlarni mutlaqo yolg‘iz tashlashiga to‘g‘ri keladi.

Qizig‘i shundaki, natija ko‘rina boshlaganda avval ishonmaganlarning ayrimlari ham keyin paydo bo‘ladi.

Sizga ishonishmasa — o‘rnak bo‘ling

Ishonch talab bilan emas, vaqt davomida shakllanadi.

So‘z berdingizmi — bajaring.
Boshladingizmi — oxiriga yetkazing.
Xato qildingizmi — mas’uliyatni qabul qiling.
Qiyinlashdimi — yo‘qolib qolmang.

Shunday insonga bir kun kelib ishonishni so‘rash shart bo‘lmaydi.

Chunki uning obro‘si gaplaridan emas, takrorlanib turgan harakatlaridan quriladi.

Kuchli bo‘lish — hissiz bo‘lish degani emas

«Sindirib bo‘lmaydigan inson» deganda hech qachon xafa bo‘lmaydigan, yig‘lamaydigan yoki hech kimga muhtoj bo‘lmaydigan odamni tushunish noto‘g‘ri.

Kuchli inson ham og‘riydi, charchaydi va ba’zan yordamga ehtiyoj sezadi.

Farqi — u boshqalarning munosabati o‘z qiymatini belgilashiga yo‘l qo‘ymaydi.

U kimdir uni tanlamasa ham o‘zini tanlaydi. Kimdir ishonmasa ham harakat qiladi. Kimdir ketsa ham o‘z hayotini to‘xtatmaydi.

Eng kuchli qoida ehtimol shu: o‘z qadringizni boshqalarning kayfiyatiga topshirib qo‘ymang.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotni o‘zgartiruvchi 15 oltin qoida: Ruhiy xotirjamlikka erishish siri!Hayotni o‘zgartiruvchi 15 oltin qoida: Ruhiy xotirjamlikka erishish siri!Bugun, 01:01Nega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmaganNega sevgan insonlarimizdan ham charchaymiz? Sababi kutilmaganBugun, 00:54Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Kecha, 23:37"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 23:37Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...Kecha, 17:38Hayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadiHayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadiKecha, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?