Sizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasi
Kuchli shaxsiyat tanqid, e'tiborsizlik, aldov yoki xiyonatga javoban o'z hayotini to'xtatmaydi, balki rivojlanish va natija orqali o'z qadrini namoyon etadi. Bunday inson foydali tanqidni qabul qiladi, buzg'unchi munosabatlardan uzoqlashadi va shaxsiy chegaralarini belgilaydi. U qo'llab-quvvatlash yoki ishonchni kutib o'tirmay, kamroq gapirib, ko'proq amal qiladi hamda mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.
Hayotda hamma ham sizni tushunmaydi, qo‘llab-quvvatlamaydi yoki qadringizni bilavermaydi. Ba’zan tanqid, xiyonat, e’tiborsizlik yoki ishonchsizlik insonni uzoq vaqt ortga tortib turishi mumkin.
Ammo kuchli shaxsiyatning farqi shundaki, u har bir og‘riqqa javob qaytarishga urinmaydi. Ayrim eshiklarni yopadi, ayrim odamlarni qo‘yib yuboradi va eng kuchli javobni gap bilan emas, o‘z hayoti bilan beradi.
Qadringizni tushirishsa — o‘zingizni ko‘taring
Kimdir sizni mensimasa yoki qadringizni pastga ursa, uni o‘z fikrini o‘zgartirishga majburlash uchun kuch sarflash shart emas.
Eng yaxshi javob — o‘z darajangizni oshirish.
Yangi bilim, yaxshi ish, intizom, moliyaviy mustaqillik yoki shaxsiy o‘sish ba’zan mingta bahsdan kuchliroq ta’sir qiladi.
Kuchli inson har kimga o‘z qiymatini isbotlab yurmaydi. U shunday natija ko‘rsatadiki, bir kun kelib isbotning o‘zi keraksiz bo‘lib qoladi.
E’tibor berishmayaptimi? Hayotingizni to‘xtatmang
Ba’zan inson kimningdir e’tiborini kutib, o‘z hayotini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yadi.
Qo‘ng‘iroqni kutadi. Xabarni tekshiradi. Nega unga avvalgidek munosabatda bo‘lmayotganini o‘ylaydi.
Ammo boshqa insonning sovuqligi siz ham so‘nib qolishingiz kerakligini anglatmaydi.
Aksincha, o‘sha vaqtni o‘zingizga sarflash mumkin: yaqinlar, sayohat, sport, ish, yangi maqsadlar.
Sizni kimdir ko‘rmay qolgani uchun o‘z nuringizni pasaytirish shart emas.
Aldashsa — hamma javobni olish shart emas
Aldanish og‘riqli. Ayniqsa, ishongan odamingiz shunday qilsa.
Ko‘pchilik «nega?» degan savolga javob izlab uzoq vaqt o‘tmishga bog‘lanib qoladi. Lekin ba’zan qancha tushuntirish eshitmang, voqea o‘zgarmaydi.
Shunda eng sog‘lom qaror — chegara qo‘yish va oldinga harakat qilish.
Unutish darhol sodir bo‘lmasligi mumkin. Lekin insonni kechagi voqea emas, unga bugun qanday munosabat bildirishi belgilaydi.
Tanqid qilishsa — tanqidni yoqilg‘iga aylantiring
Har qanday tanqid dushmanlik emas.
Foydali tanqid insonga xatosini ko‘rsatadi. Buzg‘unchi tanqid esa uni harakatdan to‘xtatishga urinadi.
Kuchli shaxsiyat bu ikkisini ajrata oladi.
Foydali qismi bormi — qabul qiladi. Yo‘qmi — yo‘lini davom ettiradi.
Eng yomon ssenariy — har bir begona fikrni shaxsiy haqiqat deb qabul qilish.
Foydalanishsa — eshikni yopishni o‘rganing
Har doim yordam berish yaxshi xususiyat. Ammo chegara bo‘lmasa, mehribonlikdan foydalanish boshlanishi mumkin.
Faqat ishi tushganda qo‘ng‘iroq qiladigan, doimo oladigan, ammo hech qachon qaytarmaydigan insonlar bilan munosabat charchatadi.
Shunday vaziyatda «yo‘q» deyish qo‘pollik emas.
Bu — shaxsiy chegara.
Har bir inson sizning vaqtingiz, kuchingiz va imkoniyatlaringizdan cheklovsiz foydalanish huquqiga ega emas.
Xiyonat qilishsa — orqaga qaytish majburiy emas
Ishonch bir marta singanidan keyin uni tiklash mumkin bo‘lgan holatlar bor. Lekin har bir munosabatni saqlab qolish shart degan qoida yo‘q.
Ayrim vaziyatlarda uzoqlashish — eng to‘g‘ri qaror.
Xiyonatdan keyin insonning eng katta xatosi ba’zan o‘tmishdagi yaxshi xotiralar uchun bugungi haqiqatni inkor qilish bo‘ladi.
Kuchli shaxsiyat kimni kechirishni ham, kimni hayotiga qayta kiritmaslikni ham o‘zi hal qiladi.
Sizdan shubhalanishsa — natijani ko‘rsating
«Sendan chiqmaydi».
«Bu sen uchun emas».
«Baribir uddalay olmaysan».
Bunday gaplarni deyarli har bir katta maqsad oldidan eshitish mumkin.
Har safar bahslashish shart emas.
Chunki natija paydo bo‘lgan kuni uzun tushuntirishlar o‘z-o‘zidan keraksiz bo‘lib qoladi.
Shuning uchun eng kuchli strategiya oddiy: kamroq gap, ko‘proq amal.
Qo‘llab-quvvatlashmasa — baribir boshlang
Har bir katta qarorda sizga ishonadigan odam topilavermaydi.
Ayniqsa, maqsadingiz boshqalar uchun tushunarsiz bo‘lsa.
Shunday paytda doimo kimdir yelkangizdan qoqishini kutish harakatni yillab kechiktirishi mumkin.
Ba’zan inson birinchi qadamlarni mutlaqo yolg‘iz tashlashiga to‘g‘ri keladi.
Qizig‘i shundaki, natija ko‘rina boshlaganda avval ishonmaganlarning ayrimlari ham keyin paydo bo‘ladi.
Sizga ishonishmasa — o‘rnak bo‘ling
Ishonch talab bilan emas, vaqt davomida shakllanadi.
So‘z berdingizmi — bajaring.
Boshladingizmi — oxiriga yetkazing.
Xato qildingizmi — mas’uliyatni qabul qiling.
Qiyinlashdimi — yo‘qolib qolmang.
Shunday insonga bir kun kelib ishonishni so‘rash shart bo‘lmaydi.
Chunki uning obro‘si gaplaridan emas, takrorlanib turgan harakatlaridan quriladi.
Kuchli bo‘lish — hissiz bo‘lish degani emas
«Sindirib bo‘lmaydigan inson» deganda hech qachon xafa bo‘lmaydigan, yig‘lamaydigan yoki hech kimga muhtoj bo‘lmaydigan odamni tushunish noto‘g‘ri.
Kuchli inson ham og‘riydi, charchaydi va ba’zan yordamga ehtiyoj sezadi.
Farqi — u boshqalarning munosabati o‘z qiymatini belgilashiga yo‘l qo‘ymaydi.
U kimdir uni tanlamasa ham o‘zini tanlaydi. Kimdir ishonmasa ham harakat qiladi. Kimdir ketsa ham o‘z hayotini to‘xtatmaydi.
Eng kuchli qoida ehtimol shu: o‘z qadringizni boshqalarning kayfiyatiga topshirib qo‘ymang.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…