Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdi

·43·Sport
Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdi
Qisqacha

Vest Xem Yunayted Manor Solomonni Tottenxemdan transfer qilish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi, bitim 5 million funt sterling kafolatlangan to'lov va 2 million funt sterling bonuslarni o'z ichiga oladi. Kelishuvda Tottenxem foydasiga futbolchining keyingi sotuvidan 10 foizlik ulush bandi ham mavjud. 27 yoshli isroillik vinger 2023-yilda Tottenxemga erkin agent sifatida o'tgan, biroq klub safida bor-yo'g'i oltita rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.

Londonning Vest Xem Yunayted klubi yozgi transfer mavsumidagi faoliyatini davom ettirib, Tottenxem Tottenxem yarimhimoyachisi Manor Solomonni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha dastlabki kelishuvga erishdi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu transfer shartlari 5 million funt sterling kafolatlangan toʻlov hamda yana 2 million funt sterling miqdoridagi qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, kelishuv shartlarida Tottenxem foydasiga 10 foizlik sotuv ulushi bandi ham kiritilgan. Avvalroq The Athletic nashri muzokaralar tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklar, xususan, jamoaning Premer-ligaga qaytishi bilan bogʻliq shartli toʻlovlar tuzilmasi tufayli vaqtincha toʻxtatilganini maʼlum qilgan edi. Biroq poytaxtdagi ikki raqib klub nihoyat umumiy toʻxtamga kelishdi.

Manor Solomonning faoliyatidagi yangi sahifa

27 yoshli isroillik vinger 2023-yilda erkin agent sifatida Tottenxem safiga kelib qoʻshilganiga qaramay, jamoa safida bor-yoʻgʻi oltita rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi. Uning Shimoliy London klubidagi faoliyati asosan jarohatlar va raqobat hamda barqaror oʻyin amaliyotining yetishmagani bilan kechdi. Uning oxirgi marta asosiy tarkibdagi muhim harakati 2023-yil sentabr oyida Liverpulga qarshi bahsda kuzatilgandi.

Garchi futbolchi joriy yozgi mavsumoldi yigʻinlarida faol qatnashgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uning boshqa jamoaga oʻtishiga qaror qildi. Vest Xemga koʻchib oʻtish Manor Solomon uchun Angliya futbolidagi oʻz salohiyatini yana bir bor namoyon etish va faoliyatini jonlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Tajriba va quyi divizondagi muvaffaqiyatlar

Vest Xem faqatgina texnik jihatdan iqtidorli oʻyinchini emas, balki chempionat talablarini yaxshi tushunadigan tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqda. Solomon ogʻir jarohatdan tiklangach, Lids Yunayted safida ijara asosida toʻp surib, jamoaning Premer-ligaga chiqishida asosiy qahramonlardan biriga aylangan edi. Oʻshanda u oʻnta golga mualliflik qilib, oʻzining yuqori saviyasini koʻrsatgandi.

Shundan soʻng futbolchining faoliyati biroz koʻchmanchi tus oldi. U 2025–2026-yilgi mavsumda Kristal Pelas qiziqishlariga qaramak, Ispaniyaning Vilyarreal klubiga yoʻl oldi. Biroq bu ijara muddati yanvar oyidayoq qisqartirilib, Solomon Italiyaning Fiorentina jamoasiga oʻtishga majbur boʻlgandi. Endilikda London stadioniga koʻchib oʻtayotgan vinger uchun mazkur kelishuv faoliyatidagi barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.

Vest XemTottenxemManor SolomonTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!Yevloyev Volkanovskiga qarshi: UFC 333'ning asosiy jangi ma’lum bo‘lmoqda!Kecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)