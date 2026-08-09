Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdi
Vest Xem Yunayted Manor Solomonni Tottenxemdan transfer qilish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi, bitim 5 million funt sterling kafolatlangan to'lov va 2 million funt sterling bonuslarni o'z ichiga oladi. Kelishuvda Tottenxem foydasiga futbolchining keyingi sotuvidan 10 foizlik ulush bandi ham mavjud. 27 yoshli isroillik vinger 2023-yilda Tottenxemga erkin agent sifatida o'tgan, biroq klub safida bor-yo'g'i oltita rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.
Londonning Vest Xem Yunayted klubi yozgi transfer mavsumidagi faoliyatini davom ettirib, Tottenxem Tottenxem yarimhimoyachisi Manor Solomonni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha dastlabki kelishuvga erishdi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu transfer shartlari 5 million funt sterling kafolatlangan toʻlov hamda yana 2 million funt sterling miqdoridagi qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, kelishuv shartlarida Tottenxem foydasiga 10 foizlik sotuv ulushi bandi ham kiritilgan. Avvalroq The Athletic nashri muzokaralar tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklar, xususan, jamoaning Premer-ligaga qaytishi bilan bogʻliq shartli toʻlovlar tuzilmasi tufayli vaqtincha toʻxtatilganini maʼlum qilgan edi. Biroq poytaxtdagi ikki raqib klub nihoyat umumiy toʻxtamga kelishdi.
Manor Solomonning faoliyatidagi yangi sahifa27 yoshli isroillik vinger 2023-yilda erkin agent sifatida Tottenxem safiga kelib qoʻshilganiga qaramay, jamoa safida bor-yoʻgʻi oltita rasmiy uchrashuvda maydonga tushdi. Uning Shimoliy London klubidagi faoliyati asosan jarohatlar va raqobat hamda barqaror oʻyin amaliyotining yetishmagani bilan kechdi. Uning oxirgi marta asosiy tarkibdagi muhim harakati 2023-yil sentabr oyida Liverpulga qarshi bahsda kuzatilgandi.
Garchi futbolchi joriy yozgi mavsumoldi yigʻinlarida faol qatnashgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi uning boshqa jamoaga oʻtishiga qaror qildi. Vest Xemga koʻchib oʻtish Manor Solomon uchun Angliya futbolidagi oʻz salohiyatini yana bir bor namoyon etish va faoliyatini jonlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Tajriba va quyi divizondagi muvaffaqiyatlarVest Xem faqatgina texnik jihatdan iqtidorli oʻyinchini emas, balki chempionat talablarini yaxshi tushunadigan tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqda. Solomon ogʻir jarohatdan tiklangach, Lids Yunayted safida ijara asosida toʻp surib, jamoaning Premer-ligaga chiqishida asosiy qahramonlardan biriga aylangan edi. Oʻshanda u oʻnta golga mualliflik qilib, oʻzining yuqori saviyasini koʻrsatgandi.
Shundan soʻng futbolchining faoliyati biroz koʻchmanchi tus oldi. U 2025–2026-yilgi mavsumda Kristal Pelas qiziqishlariga qaramak, Ispaniyaning Vilyarreal klubiga yoʻl oldi. Biroq bu ijara muddati yanvar oyidayoq qisqartirilib, Solomon Italiyaning Fiorentina jamoasiga oʻtishga majbur boʻlgandi. Endilikda London stadioniga koʻchib oʻtayotgan vinger uchun mazkur kelishuv faoliyatidagi barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.
…