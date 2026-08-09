OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldi

·63·Texno
OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldi
Qisqacha

OpenAI taqdimotlar va vizual kommunikatsiyalar yaratishga ixtisoslashgan NextSlide startapini sotib oldi, uning jamoasi ChatGPT ustida ishlaydi. Bitim joriy yil boshida amalga oshirilgan, biroq moliyaviy shartlari va tafsilotlari oshkor qilinmagan. NextSlide matnli so'rovlar, eslatmalar, hujjatlar va tadqiqotlarni tahrirlash mumkin bo'lgan taqdimotlarga aylantiradi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya — OpenAI taqdimotlar va vizual kommunikatsiyalarni yaratishga ixtisoslashgan NextSlide startapini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu xarid natijasida startap jamoasi toʻgʻridan-toʻgʻri ChatGPT loyihasi ustida ishlashni boshlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kelishuv jamoatchilikka biroz kechroq eʼlon qilingan boʻlib, aslida kompaniyani sotib olish jarayoni joriy yilning boshlaridaroq boʻlib oʻtgan. Biroq tomonlar ushbu bitimning moliyaviy shartlari hamda tafsilotlarini sir saqlashni afzal koʻrishgan.

Vizual muloqotni osonlashtirish yoʻlidagi qadam

NextSlide asoschisi Ahmad Beshry kompaniya rasmiy saytida qoldirgan xabarida oʻz mahsulotining imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, startap matnli soʻrovlar, eslatmalar, turli hujjatlar yoki tadqiqotlarni tayyor hamda tahrirlash mumkin boʻlgan chiroyli taqdimotlarga aylantirib berish imkoniyatiga ega boʻlgan.

Loyihaning asosiy maqsadi vizual kommunikatsiyalarni barcha uchun yanada qulay qilish hamda odamlarga oʻz gʻoyalarini aniq yetkazib berishda koʻmaklashishdan iborat boʻlgan. Ahmad Beshry OpenAI bilan birlashish orqali aynan shu ezgu missiyani davom ettirishlarini va odamlarga oʻz gʻoyalarini mazmunli ishga aylantirishda yordam beruvchi sunʼiy intellekt mahsulotlarini yaratishlarini taʼkidladi.

Tajribali jamoa va kelajak rejalari

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, NextSlide asoschisi Ahmad Beshry ilgari Caper AI nomli aqlli savatchalar va kassasiz xarid qilish tizimlarini ishlab chiquvchi startapga ham asos solgan edi. Ushbu loyiha 2021-yilda Instacart kompaniyasi tomonidan muvaffaqiyatli sotib olingandi.

OpenAI tomonidan NextSlide jamoasining jalb qilinishi ChatGPT imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida nafaqat matnlar va kodlar, balki professional darajadagi taqdimotlarni ham tezkor hamda sifatli tayyorlash imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda.

OpenAINextSlideChatGPTSuniy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi