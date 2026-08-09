OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldi
OpenAI taqdimotlar va vizual kommunikatsiyalar yaratishga ixtisoslashgan NextSlide startapini sotib oldi, uning jamoasi ChatGPT ustida ishlaydi. Bitim joriy yil boshida amalga oshirilgan, biroq moliyaviy shartlari va tafsilotlari oshkor qilinmagan. NextSlide matnli so'rovlar, eslatmalar, hujjatlar va tadqiqotlarni tahrirlash mumkin bo'lgan taqdimotlarga aylantiradi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya — OpenAI taqdimotlar va vizual kommunikatsiyalarni yaratishga ixtisoslashgan NextSlide startapini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu xarid natijasida startap jamoasi toʻgʻridan-toʻgʻri ChatGPT loyihasi ustida ishlashni boshlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kelishuv jamoatchilikka biroz kechroq eʼlon qilingan boʻlib, aslida kompaniyani sotib olish jarayoni joriy yilning boshlaridaroq boʻlib oʻtgan. Biroq tomonlar ushbu bitimning moliyaviy shartlari hamda tafsilotlarini sir saqlashni afzal koʻrishgan.
Vizual muloqotni osonlashtirish yoʻlidagi qadamNextSlide asoschisi Ahmad Beshry kompaniya rasmiy saytida qoldirgan xabarida oʻz mahsulotining imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, startap matnli soʻrovlar, eslatmalar, turli hujjatlar yoki tadqiqotlarni tayyor hamda tahrirlash mumkin boʻlgan chiroyli taqdimotlarga aylantirib berish imkoniyatiga ega boʻlgan.
Loyihaning asosiy maqsadi vizual kommunikatsiyalarni barcha uchun yanada qulay qilish hamda odamlarga oʻz gʻoyalarini aniq yetkazib berishda koʻmaklashishdan iborat boʻlgan. Ahmad Beshry OpenAI bilan birlashish orqali aynan shu ezgu missiyani davom ettirishlarini va odamlarga oʻz gʻoyalarini mazmunli ishga aylantirishda yordam beruvchi sunʼiy intellekt mahsulotlarini yaratishlarini taʼkidladi.
Tajribali jamoa va kelajak rejalariMaʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, NextSlide asoschisi Ahmad Beshry ilgari Caper AI nomli aqlli savatchalar va kassasiz xarid qilish tizimlarini ishlab chiquvchi startapga ham asos solgan edi. Ushbu loyiha 2021-yilda Instacart kompaniyasi tomonidan muvaffaqiyatli sotib olingandi.
OpenAI tomonidan NextSlide jamoasining jalb qilinishi ChatGPT imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida nafaqat matnlar va kodlar, balki professional darajadagi taqdimotlarni ham tezkor hamda sifatli tayyorlash imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda.
…