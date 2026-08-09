Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdi

·55·Texno
Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdi
Qisqacha

Nvidia RTX Spark N1X 20 yadroli versiyasi Geekbench 7 sinovida bir oqimli rejimda 2570 ball, ko'p oqimli rejimda esa 23 126 ball to'plab, yuqori natija qayd etdi. Platformaning 18 yadroli versiyasi mos ravishda 2541 va 21 776 ball oldi, ikkala konfiguratsiya ham Windows 11 on ARM va 64 GB tezkor xotira bilan sinovdan o'tkazildi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nvidia kompaniyasining yangi RTX Spark N1X deb nomlangan 20 yadroli platformasi Geekbench 7 sinov bazasida ilk bor koʻrinish berdi va darhol oʻzining yuqori unumdorligini namoyish etdi. Windows 11 on ARM operatsion tizimida va 64 GB tezkor xotira bilan sinovdan oʻtgan ushbu tizim AMD hamda Intel yetakchi protsessorlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi platforma ikkita turli modifikatsiyada taqdim etilgan. Ulardan biri 20 yadrodan iborat boʻlib, har biri 10 tadan yadroga ega ikkita klaster va 4,0 GGs baza chastotasida ishlaydi. Ushbu versiyadagi Blackwell arxitekturasiga asoslangan oʻrnatilgan GPU 6144 ta CUDA yadrosini oʻz ichiga oladi. Ikkinchi konfiguratsiya esa 18 yadroli (10+8 sxemasi) boʻlib, 3,9 GGs chastota va 5120 ta CUDA yadroli grafikaga ega, biroq xotira hajmi bir xil — 64 GB darajasida saqlanib qolgan.

Benchmark natijalari va raqobat

Geekbench 7 dasturida oʻtkazilgan testlarda 20 yadroli Nvidia RTX Spark N1X bir oqimli sinovda 2570 ball, koʻp oqimli rejimda esa 23 126 ball toʻpladi. 18 yadroli kichikroq versiya esa mos ravishda 2541 va 21 776 ball natija qayd etdi. Ushbu koʻrsatkichlar platformaning hisoblash quvvati naqadar yuqori ekanidan darak beradi.

Xususan, ixbt.com taʼkidlashicha, AMD kompaniyasining ixcham Windows-tizimlar uchun moʻljallangan eng kuchli protsessorlaridan biri boʻlgan 16 yadroli AMD Ryzen AI Max+ 395 bilan solishtirganda, Nvidia yechimi ustun keldi. Oʻrtacha hisobda AMD protsessori bir yadroda 2429 ball, barcha yadrolar yuklanganda esa 20 609 ball toʻplaydi. Demak, Nvidia N1X bir oqimli rejimda 6 foizga, koʻp yadroli rejimda esa 12 foizga tezroq ekanini koʻrsatdi.

Intel va Apple bilan solishtirish

Intel mahsulotlari bilan taqqoslanganda vaziyat biroz boshqacha tus oladi. 16 yadroli Intel Core Ultra X9 388H protsessori bir yadroli sinovda 2767 ball toʻplab, Nvidiaʼdan 7 foizga oldinda bormoqda. Biroq barcha yadrolar ishga tushirilganda 19 304 ball toʻplagan Intel modeli Nvidia N1X ning koʻp yadroli quvvatidan qariyb 20 foizga ortda qoladi.

Shu bilan birga, Apple ekotizimiga hali yetib boʻlmagani seziladi. 18 yadroli Apple M5 Max protsessori Geekbench 7 sinovlarida bir yadroda oʻrtacha 3766 ball, koʻp yadroli rejimda esa 35 527 ball toʻplaydi. Natijada, Nvidia RTX Spark N1X bu koʻrsatkichdan mos ravishda 32 va 35 foizga ortda qolmoqda.

Mutaxassislarning eslatishicha, Geekbench asosan Markaziy protsessor (CPU) imkoniyatlarini baholaydi va Nvidia N1X tarkibidagi quvvatli Blackwell grafik qismining toʻliq salohiyati bu testlarda namoyon boʻlmaydi. Shunga qaramay, 6144 ta CUDA yadrosiga ega GPU sunʼiy intellekt vazifalarida tizimga jiddiy ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.

NvidiaRTX Spark N1XGeekbenchProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi