Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdi
Nvidia RTX Spark N1X 20 yadroli versiyasi Geekbench 7 sinovida bir oqimli rejimda 2570 ball, ko'p oqimli rejimda esa 23 126 ball to'plab, yuqori natija qayd etdi. Platformaning 18 yadroli versiyasi mos ravishda 2541 va 21 776 ball oldi, ikkala konfiguratsiya ham Windows 11 on ARM va 64 GB tezkor xotira bilan sinovdan o'tkazildi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nvidia kompaniyasining yangi RTX Spark N1X deb nomlangan 20 yadroli platformasi Geekbench 7 sinov bazasida ilk bor koʻrinish berdi va darhol oʻzining yuqori unumdorligini namoyish etdi. Windows 11 on ARM operatsion tizimida va 64 GB tezkor xotira bilan sinovdan oʻtgan ushbu tizim AMD hamda Intel yetakchi protsessorlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi platforma ikkita turli modifikatsiyada taqdim etilgan. Ulardan biri 20 yadrodan iborat boʻlib, har biri 10 tadan yadroga ega ikkita klaster va 4,0 GGs baza chastotasida ishlaydi. Ushbu versiyadagi Blackwell arxitekturasiga asoslangan oʻrnatilgan GPU 6144 ta CUDA yadrosini oʻz ichiga oladi. Ikkinchi konfiguratsiya esa 18 yadroli (10+8 sxemasi) boʻlib, 3,9 GGs chastota va 5120 ta CUDA yadroli grafikaga ega, biroq xotira hajmi bir xil — 64 GB darajasida saqlanib qolgan.
Benchmark natijalari va raqobatGeekbench 7 dasturida oʻtkazilgan testlarda 20 yadroli Nvidia RTX Spark N1X bir oqimli sinovda 2570 ball, koʻp oqimli rejimda esa 23 126 ball toʻpladi. 18 yadroli kichikroq versiya esa mos ravishda 2541 va 21 776 ball natija qayd etdi. Ushbu koʻrsatkichlar platformaning hisoblash quvvati naqadar yuqori ekanidan darak beradi.
Xususan, ixbt.com taʼkidlashicha, AMD kompaniyasining ixcham Windows-tizimlar uchun moʻljallangan eng kuchli protsessorlaridan biri boʻlgan 16 yadroli AMD Ryzen AI Max+ 395 bilan solishtirganda, Nvidia yechimi ustun keldi. Oʻrtacha hisobda AMD protsessori bir yadroda 2429 ball, barcha yadrolar yuklanganda esa 20 609 ball toʻplaydi. Demak, Nvidia N1X bir oqimli rejimda 6 foizga, koʻp yadroli rejimda esa 12 foizga tezroq ekanini koʻrsatdi.
Intel va Apple bilan solishtirishIntel mahsulotlari bilan taqqoslanganda vaziyat biroz boshqacha tus oladi. 16 yadroli Intel Core Ultra X9 388H protsessori bir yadroli sinovda 2767 ball toʻplab, Nvidiaʼdan 7 foizga oldinda bormoqda. Biroq barcha yadrolar ishga tushirilganda 19 304 ball toʻplagan Intel modeli Nvidia N1X ning koʻp yadroli quvvatidan qariyb 20 foizga ortda qoladi.
Shu bilan birga, Apple ekotizimiga hali yetib boʻlmagani seziladi. 18 yadroli Apple M5 Max protsessori Geekbench 7 sinovlarida bir yadroda oʻrtacha 3766 ball, koʻp yadroli rejimda esa 35 527 ball toʻplaydi. Natijada, Nvidia RTX Spark N1X bu koʻrsatkichdan mos ravishda 32 va 35 foizga ortda qolmoqda.
Mutaxassislarning eslatishicha, Geekbench asosan Markaziy protsessor (CPU) imkoniyatlarini baholaydi va Nvidia N1X tarkibidagi quvvatli Blackwell grafik qismining toʻliq salohiyati bu testlarda namoyon boʻlmaydi. Shunga qaramay, 6144 ta CUDA yadrosiga ega GPU sunʼiy intellekt vazifalarida tizimga jiddiy ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.
…