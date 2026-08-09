Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondi

·92·Sport
Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondi
Qisqacha

Shanba kuni o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida Real Madrid Ferencvárosni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Madridliklar bahs davomida sezilarli ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda vengerlar bosimni kuchaytirib, o‘yin oxirigacha keskin kurashni saqlab qoldi. 41-daqiqada Alexis Sería uzatmasidan keyin Mario Rivasning bosh bilan yo‘llagan zarbasi Real Madridga ustunlik keltirdi.

Shanba kuni bo‘lib o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Ispaniyaning Real Madrid klubi Vengriyaning Ferencváros jamoasini 2:1 hisobida taslim etdi. Garchi madridliklar uchrashuv davomida sezilarli ustunlikka erishgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limdagi raqib bosimi o‘yin oxirigacha shiddatli kurash va intrigani saqlab qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga ko‘ra, uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Dastlabki daqiqalardanoq maydon egalari ham faollik ko‘rsatib, mehmonlar darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qilishdi. Matnli hisobotlarga ko‘ra, 7-daqiqada Arda Guler jarima maydoni tashqarisidan yo‘llagan zarbasi noaniq ketgan bo‘lsa, 11-daqiqada Endrick qulay imkoniyatdan foydalana olmay, to‘pni to‘sin ustidan oshirib yubordi.

Ferencváros jamoasi ham qarab turmay, Daniel Arzani orqali 4 va 10-daqiqalarda javob qaytarishga urindi, biroq bu urinishlar Real Madrid darvozasiga jiddiy xavf tug‘dirmadi. Bosim davom etib, 14-daqiqada Brahim Diaz noaniq zarba bergan bo‘lsa, 37-daqiqada mezbonlar darvozaboni Endrickning yaqin masofadan bergan zarbasini bartaraf etdi.

Birinchi bo‘limdagi gollar va tanaffusdagi o‘zgarishlar

Uchrashuvdagi ilk gol 41-daqiqada urildi. Burchak to‘pidan keyin Alexis Sería uzatib bergan to‘pni Mario Rivas yaqin masofadan bosh bilan darvozaga yo‘llab, Real Madridni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim oxirida Vengriya jamoasi hisobni tenglashtirishga intildi, biroq Zsenti Varga 42-daqiqada imkoniyatni ko‘kka sovurdi.

Ikkinchi bo‘lim boshida har ikki murabbiy ham tarkibda keskin o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Real Madrid safida maydonga Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen hamda Carlos Espí tushirildi. Ferencváros ham o‘z tarkibini sezilarli darajada yangilab, o‘yin tizimini o‘zgartirdi.

O‘yinning so‘nggi daqiqalarigacha vengerlar tomonidan uyushtirilgan bosim Real Madrid himoyasini jiddiy sinovdan o‘tkazdi. Shunga qaramay, ispan grandi yakunda o‘z ustunligini saqlab qolib, mehmondagi qiyin o‘yinni g‘alaba bilan yakunladi va mavsum oldidan o‘ziga xos sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi.

Real MadridFerencvárosFutbolO‘rtoqlik o‘yiniIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)