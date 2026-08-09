Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondi
Shanba kuni o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida Real Madrid Ferencvárosni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Madridliklar bahs davomida sezilarli ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda vengerlar bosimni kuchaytirib, o‘yin oxirigacha keskin kurashni saqlab qoldi. 41-daqiqada Alexis Sería uzatmasidan keyin Mario Rivasning bosh bilan yo‘llagan zarbasi Real Madridga ustunlik keltirdi.
Shanba kuni bo‘lib o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Ispaniyaning Real Madrid klubi Vengriyaning Ferencváros jamoasini 2:1 hisobida taslim etdi. Garchi madridliklar uchrashuv davomida sezilarli ustunlikka erishgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limdagi raqib bosimi o‘yin oxirigacha shiddatli kurash va intrigani saqlab qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga ko‘ra, uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Dastlabki daqiqalardanoq maydon egalari ham faollik ko‘rsatib, mehmonlar darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qilishdi. Matnli hisobotlarga ko‘ra, 7-daqiqada Arda Guler jarima maydoni tashqarisidan yo‘llagan zarbasi noaniq ketgan bo‘lsa, 11-daqiqada Endrick qulay imkoniyatdan foydalana olmay, to‘pni to‘sin ustidan oshirib yubordi.
Ferencváros jamoasi ham qarab turmay, Daniel Arzani orqali 4 va 10-daqiqalarda javob qaytarishga urindi, biroq bu urinishlar Real Madrid darvozasiga jiddiy xavf tug‘dirmadi. Bosim davom etib, 14-daqiqada Brahim Diaz noaniq zarba bergan bo‘lsa, 37-daqiqada mezbonlar darvozaboni Endrickning yaqin masofadan bergan zarbasini bartaraf etdi.
Birinchi bo‘limdagi gollar va tanaffusdagi o‘zgarishlarUchrashuvdagi ilk gol 41-daqiqada urildi. Burchak to‘pidan keyin Alexis Sería uzatib bergan to‘pni Mario Rivas yaqin masofadan bosh bilan darvozaga yo‘llab, Real Madridni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim oxirida Vengriya jamoasi hisobni tenglashtirishga intildi, biroq Zsenti Varga 42-daqiqada imkoniyatni ko‘kka sovurdi.
Ikkinchi bo‘lim boshida har ikki murabbiy ham tarkibda keskin o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Real Madrid safida maydonga Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen hamda Carlos Espí tushirildi. Ferencváros ham o‘z tarkibini sezilarli darajada yangilab, o‘yin tizimini o‘zgartirdi.
O‘yinning so‘nggi daqiqalarigacha vengerlar tomonidan uyushtirilgan bosim Real Madrid himoyasini jiddiy sinovdan o‘tkazdi. Shunga qaramay, ispan grandi yakunda o‘z ustunligini saqlab qolib, mehmondagi qiyin o‘yinni g‘alaba bilan yakunladi va mavsum oldidan o‘ziga xos sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi.
…