Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekran
Xiaomi Redmi 17 smartfonini Yevropa bozorida rasman sotuvga chiqardi, uning boshlang'ich narxi 220 yevrodan boshlanadi. Qurilma 7500 mA·ch sig'imli batareya, 45 vattli tezkor quvvatlash va 6,9 dyuymli 120 Hz ekran bilan jihozlangan. Redmi 17 MediaTek Helio G91 Ultra protsessorida ishlaydi, 5G tarmoqlarini qo'llab-quvvatlamaydi va 50 megapikselli asosiy kameraga ega. Smartfon 4/128 GB, 4/256 GB, 6/128 GB va 6/256 GB konfiguratsiyalarida taklif etiladi.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Redmi 17 modelining Yevropa bozoridagi savdosini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma dastlab Germaniya chakana savdo tarmoqlarida, shuningdek, Ispaniya va qator boshqa davlatlarda xaridorlarga taklif etila boshlandi. Hozircha model barcha mintaqalarda ham birdek mavjud emas, biroq Xiaomi bosqichma-bosqich Yevropa bozoridagi ishtirokini kengaytirib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur smartfondagi eng asosiy eʼtiborga molik jihat bu uning ulkan quvvatga ega akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchilar qurilmaga 7500 mA·ch sigʻimli batareyani oʻrnatgan boʻlib, u 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq bunday katta batareyani joylashtirish qurilmaning oʻlchamlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan.
Texnik xususiyatlar va korpus gabaritlariOʻta sigʻimli akkumulyator evaziga smartfonning qalinligi 8,8 millimitrni tashkil etib, uning ogʻirligi 232 grammga yetgan. ixbt.com xabar berishicha, qurilma 6,9 dyuymli katta ekran bilan jihozlangan boʻlib, displey 120 Hz kadrlar chastotasini taqdim etadi va mustahkam Corning Gorilla Glass 7i himoya shishasi bilan qoplangan. Shunga qaramay, katta ekran diagonali uchun displey piksellar soni nisbatan past — atigi 1600 × 720 pikselni tashkil qiladi.
Aparat qismi asosini MediaTek Helio G91 Ultra protsessori tashkil etadi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, mazkur apparat platformasi zamonaviy 5G aloqa tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlamaydi. Smartfonning bazaviy versiyasi 4 GB tezkor va 128 GB doimiy eMMC xotiraga ega. Shuningdek, xaridorlarga 4/256 GB, 6/128 GB va 6/256 GB kabi boshqa konfiguratsiyalar ham taklif etiladi.
Narxi va xotirani kengaytirish imkoniyatlariXotirani kengaytirish uchun microSD kartalarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati koʻzda tutilgan, biroq uning uychasi (slot) gibrid turga kiradi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi qoʻshimcha xotira kartasi va ikkinchi SIM-karta orasidan birini tanlashiga toʻgʻri keladi. Tasvirga olish imkoniyatlariga kelsak, asosiy kamera 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan.
Yevropa bozorida Redmi 17 modelining boshlangʻich narxi 220 yevrodan boshlanadi. Hamyonbop narx va oʻta uzoq vaqt xizmat qiluvchi batareyani oʻzida mujassam etgan bu gadjet Yevropadagi byudjet segmenti xaridorlari eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Xiaomi kompaniyasi kelgusida qurilma geografiyasini yanada kengaytirishni rejalashtirgan.
…