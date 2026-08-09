Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekran

·304·Texno
Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekran
Qisqacha

Xiaomi Redmi 17 smartfonini Yevropa bozorida rasman sotuvga chiqardi, uning boshlang'ich narxi 220 yevrodan boshlanadi. Qurilma 7500 mA·ch sig'imli batareya, 45 vattli tezkor quvvatlash va 6,9 dyuymli 120 Hz ekran bilan jihozlangan. Redmi 17 MediaTek Helio G91 Ultra protsessorida ishlaydi, 5G tarmoqlarini qo'llab-quvvatlamaydi va 50 megapikselli asosiy kameraga ega. Smartfon 4/128 GB, 4/256 GB, 6/128 GB va 6/256 GB konfiguratsiyalarida taklif etiladi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Redmi 17 modelining Yevropa bozoridagi savdosini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma dastlab Germaniya chakana savdo tarmoqlarida, shuningdek, Ispaniya va qator boshqa davlatlarda xaridorlarga taklif etila boshlandi. Hozircha model barcha mintaqalarda ham birdek mavjud emas, biroq Xiaomi bosqichma-bosqich Yevropa bozoridagi ishtirokini kengaytirib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur smartfondagi eng asosiy eʼtiborga molik jihat bu uning ulkan quvvatga ega akkumulyatoridir. Ishlab chiqaruvchilar qurilmaga 7500 mA·ch sigʻimli batareyani oʻrnatgan boʻlib, u 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq bunday katta batareyani joylashtirish qurilmaning oʻlchamlariga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan.

Texnik xususiyatlar va korpus gabaritlari

Oʻta sigʻimli akkumulyator evaziga smartfonning qalinligi 8,8 millimitrni tashkil etib, uning ogʻirligi 232 grammga yetgan. ixbt.com xabar berishicha, qurilma 6,9 dyuymli katta ekran bilan jihozlangan boʻlib, displey 120 Hz kadrlar chastotasini taqdim etadi va mustahkam Corning Gorilla Glass 7i himoya shishasi bilan qoplangan. Shunga qaramay, katta ekran diagonali uchun displey piksellar soni nisbatan past — atigi 1600 × 720 pikselni tashkil qiladi.

Aparat qismi asosini MediaTek Helio G91 Ultra protsessori tashkil etadi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, mazkur apparat platformasi zamonaviy 5G aloqa tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlamaydi. Smartfonning bazaviy versiyasi 4 GB tezkor va 128 GB doimiy eMMC xotiraga ega. Shuningdek, xaridorlarga 4/256 GB, 6/128 GB va 6/256 GB kabi boshqa konfiguratsiyalar ham taklif etiladi.

Narxi va xotirani kengaytirish imkoniyatlari

Xotirani kengaytirish uchun microSD kartalarini qoʻllab-quvvatlash imkoniyati koʻzda tutilgan, biroq uning uychasi (slot) gibrid turga kiradi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi qoʻshimcha xotira kartasi va ikkinchi SIM-karta orasidan birini tanlashiga toʻgʻri keladi. Tasvirga olish imkoniyatlariga kelsak, asosiy kamera 50 megapikselli sensor bilan jihozlangan.

Yevropa bozorida Redmi 17 modelining boshlangʻich narxi 220 yevrodan boshlanadi. Hamyonbop narx va oʻta uzoq vaqt xizmat qiluvchi batareyani oʻzida mujassam etgan bu gadjet Yevropadagi byudjet segmenti xaridorlari eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Xiaomi kompaniyasi kelgusida qurilma geografiyasini yanada kengaytirishni rejalashtirgan.

RedmiXiaomiSmartfonYevropaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi