Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!

·126·Dunyo
Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!
Qisqacha

AQSH Mudofaa vazirligi Ukrainaga harbiy yordam yetkazib berishni muvofiqlashtirgan 5-armiya korpusi qo'mondoni general-leytenant Charlz Konstansani xizmat muddati tugashiga 2 oy qolganida lavozimidan ozod etdi. U Polshadagi harbiy kontingentga rahbarlik qilgan hamda Ukrainaga yuborilayotgan harbiy-texnik yordamlarni logistika qilish va NATOning sharqiy qanotidagi qo'shinlarni boshqarishda muhim rol o'ynagan.

AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) Ukrainaga harbiy yordam yetkazib berishni muvofiqlashtiruvchi va NATOning sharqiy qanotida muhim o‘rin tutgan yuqori lavozimli generalni muddatidan oldin lavozimidan ozod etdi.

Bu haqda Amerikaning ABC News telekanali manbalariga tayanib xabar berdi.

Xizmat muddati tugashiga 2 oy qolganda keskin qaror

Gap AQSH armiyasining 5-armiya korpusi qo‘mondoni general-leytenant Charlz Konstansa haqida ketmoqda. Manbalarning qayd etishicha, uning Polshadagi harbiy kontingent rahbari sifatidagi xizmat muddati tugashiga atigi ikki oy qolgan edi.

Ma’lumot uchun: General Konstansa boshqargan 5-korpus tuzilmasi AQSH va ittifoqchilar tomonidan Ukrainaga taqdim etilayotgan harbiy-texnik yordamlarni logistika qilish, muvofiqlashtirish hamda NATOning sharqiy chegaralaridagi qo‘shinlarni boshqarishda markaziy rolni o‘ynaydi.

Pentagon rahbariyati Charlz Konstansaning to‘satdan vazifasidan chetlatilishi sabablarini ochiqlamagani turli taxminlarga sabab bo‘lmoqda.

Yangi qo‘mondon tasdiqlandi

Ma’lum qilinishicha, Konstansaning o‘rnini general-mayor Tomas Felti egalladi. Uning nomzodi AQSH Senati tomonidan allaqachon tasdiqdan o‘tgan bo‘lib, aslida ushbu vazifani bajarishga shu yilning oktyabr oyidan kirishishi rejalashtirilgan edi.

Pentagonning ushbu qarori tufayli general Felti o‘z majburiyatlarini muddatidan ilgari qabul qilib olishiga to‘g‘ri keldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PentagonUkrainaNATOCharlz KonstansaPolsha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50Trampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiTrampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiKecha, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi