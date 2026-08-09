Samsung Galaxy A18 Geekbench sinovidan oʻtdi
Samsung Galaxy A18 smartfoni SM-A185G katalog raqami ostida Geekbench ma'lumotlar bazasida paydo bo'lib, uning ayrim texnik xususiyatlari oshkor bo'ldi. Qurilma Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 interfeysi bilan ishlaydi, MediaTek Helio G99 protsessoriga hamda 4 GB tezkor xotiraga ega. Sinovda smartfon bir yadroviy rejimda 744 ball, ko'p yadroviy rejimda esa 2064 ball to'plagan. Samsung Galaxy A18 taqdimotining aniq sanasi hozircha ma'lum emas.
ixbt.com nashrining xabar qilishicha, Samsung kompaniyasining hali taqdim etilmagan Galaxy A18 smartfoni Geekbench sinov dasturi maʼlumotlar bazasida paydo boʻldi. SM-A185G katalog raqami ostidagi ushbu budjet darajasidagi qurilmaning ayrim texnik xususiyatlari va unumdorlik koʻrsatkichlari oshkor boʻldi, bu esa kelgusidagi yangi model haqida dastlabki tasavvurni shakllantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, smartfon qutidan chiqqan zahoti zamonaviy dasturiy taʼminot — Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 interfeysi bilan ishlaydi. Biroq sinov natijalari Samsung ushbu qurilmada ancha eski apparat platformasidan foydalanganini koʻrsatdi, bu esa texnologiya ixlosmandlarida turli savollarni tugʻdirmoqda.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikQurilmaning asosiy qismini MediaTek Helio G99 protsessori tashkil etadi. Mazkur 6 nanometrli bir kristalli tizim ilk bor 2022-yilda taqdim etilgan boʻlib, hozirgi kunda eskirgan hisoblanadi. Shuningdek, ushbu protsessor 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlamasligi sababli yangi model zamonaviy aloqa standartlaridan ortda qolishi mumkin.
Geekbench maʼlumotlariga koʻra, sinovdan oʻtgan versiya atigi 4 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan. Bu holat oʻtgan avlod vakili Galaxy A18 uchun 6 va 8 GB li operativ xotira konfiguratsiyalari mavjud boʻlganini hisobga olganda, biroz gʻayrioddiy koʻrinadi. Natijada, yangi smartfonga oid kamida bitta versiya oʻtmishdoshiga nisbatan kamroq tezkor xotira olishi ehtimoli bor.
Sinov jarayonida smartfon bir yadroviy rejimda 744 ball, koʻp yadroviy rejimda esa 2064 ball toʻplagan. Ushbu koʻrsatkichlar eskirgan MediaTek Helio G99 protsessori uchun mutlaqo kutilgan va odatiy natijalar sirasiga kiradi.
Istiqbollar va taqdimot sanasiHozirgi vaqtda Samsung Galaxy A18 smartfonining rasmiy taqdimoti qachon boʻlib oʻtishi haqida kompaniya tomonidan hech qanday rasmiy maʼlumot berilmagan. Shunga qaramay, benchmark natijalarining sizib chiqishi qurilmaning ishlab chiqish jarayoni yakuniy bosqichga kirganini anglatadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday xususiyatlarga ega budjet darajasidagi qurilmalar bozorda oʻz oʻrnini topishi uchun narx siyosati hal qiluvchi rol oʻynaydi. Yangi modelning boshqa funksiyalari va bozorda taqdim etilish vaqti yaqin oylarda aniq boʻlishi kutilmoqda.
…