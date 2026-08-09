Samsung Galaxy A18 Geekbench sinovidan oʻtdi

·199·Texno
Samsung Galaxy A18 Geekbench sinovidan oʻtdi
Qisqacha

Samsung Galaxy A18 smartfoni SM-A185G katalog raqami ostida Geekbench ma'lumotlar bazasida paydo bo'lib, uning ayrim texnik xususiyatlari oshkor bo'ldi. Qurilma Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 interfeysi bilan ishlaydi, MediaTek Helio G99 protsessoriga hamda 4 GB tezkor xotiraga ega. Sinovda smartfon bir yadroviy rejimda 744 ball, ko'p yadroviy rejimda esa 2064 ball to'plagan. Samsung Galaxy A18 taqdimotining aniq sanasi hozircha ma'lum emas.

ixbt.com nashrining xabar qilishicha, Samsung kompaniyasining hali taqdim etilmagan Galaxy A18 smartfoni Geekbench sinov dasturi maʼlumotlar bazasida paydo boʻldi. SM-A185G katalog raqami ostidagi ushbu budjet darajasidagi qurilmaning ayrim texnik xususiyatlari va unumdorlik koʻrsatkichlari oshkor boʻldi, bu esa kelgusidagi yangi model haqida dastlabki tasavvurni shakllantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, smartfon qutidan chiqqan zahoti zamonaviy dasturiy taʼminot — Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 interfeysi bilan ishlaydi. Biroq sinov natijalari Samsung ushbu qurilmada ancha eski apparat platformasidan foydalanganini koʻrsatdi, bu esa texnologiya ixlosmandlarida turli savollarni tugʻdirmoqda.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Qurilmaning asosiy qismini MediaTek Helio G99 protsessori tashkil etadi. Mazkur 6 nanometrli bir kristalli tizim ilk bor 2022-yilda taqdim etilgan boʻlib, hozirgi kunda eskirgan hisoblanadi. Shuningdek, ushbu protsessor 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlamasligi sababli yangi model zamonaviy aloqa standartlaridan ortda qolishi mumkin.

Geekbench maʼlumotlariga koʻra, sinovdan oʻtgan versiya atigi 4 GB tezkor xotiraga ega boʻlgan. Bu holat oʻtgan avlod vakili Galaxy A18 uchun 6 va 8 GB li operativ xotira konfiguratsiyalari mavjud boʻlganini hisobga olganda, biroz gʻayrioddiy koʻrinadi. Natijada, yangi smartfonga oid kamida bitta versiya oʻtmishdoshiga nisbatan kamroq tezkor xotira olishi ehtimoli bor.

Sinov jarayonida smartfon bir yadroviy rejimda 744 ball, koʻp yadroviy rejimda esa 2064 ball toʻplagan. Ushbu koʻrsatkichlar eskirgan MediaTek Helio G99 protsessori uchun mutlaqo kutilgan va odatiy natijalar sirasiga kiradi.

Istiqbollar va taqdimot sanasi

Hozirgi vaqtda Samsung Galaxy A18 smartfonining rasmiy taqdimoti qachon boʻlib oʻtishi haqida kompaniya tomonidan hech qanday rasmiy maʼlumot berilmagan. Shunga qaramay, benchmark natijalarining sizib chiqishi qurilmaning ishlab chiqish jarayoni yakuniy bosqichga kirganini anglatadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday xususiyatlarga ega budjet darajasidagi qurilmalar bozorda oʻz oʻrnini topishi uchun narx siyosati hal qiluvchi rol oʻynaydi. Yangi modelning boshqa funksiyalari va bozorda taqdim etilish vaqti yaqin oylarda aniq boʻlishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy A18GeekbenchMediaTekAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi